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 Порошенко направил новогодние поздавления украинским политзаключенным в России и Крыму. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко стал участником новогоднего марафона в поддержку украинских политзаключенных в России и Крыму.

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Порошенко направил письма со словами поддержки гражданам Украины, которые находятся в заключении.

письмо

"И сегодня, когда вы оторваны от семьи и близких, хотел бы, чтобы вы вступили в Новый год с крепкой верой в силу единства, который не знает границ и преград. Ваши сограждане - морально с вами, рядом. За вас переживает вся страна", - написал Порошенко.

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21 декабря 2016 года воспитанники киевского лицея-интерната №23 "Кадетский корпус" открыли новогодний марафон написания писем украинским политзаключенным. "ЕвромайданSOS" проводит марафон, чтобы морально поддержать украинских политзаключенных. Письма направляют официальным путем в посольство Украины в России, обращения для крымчан переданы волонтерам, которые "по своим каналам" передадут их адресатам, сообщили активисты.

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По данным правозащитников, в заключении Кремля по политическим мотивам находится не менее 36 граждан Украины, еще около 10 дел "ЕвромайданSOS" изучает для включения в список LetMyPeopleGo, сообщают активисты. Этих людей российская правоохранительная система обвиняет в шпионаже, сепаратизме, терроризме, экстремизме и диверсионной деятельности.




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Бедній порошенко, все о стране думает..он хоть спит когда нибудь?
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Владислав Юсупов. Свой «Хуйло» в Украине
04.01.2017Рубрика: МненияОтзывов нет »
Так! Смотрим в стороны Украины и записываем:
Дополнительные органы по контролю над старыми органами - не выход из коррупционной ямы, а лишь новая вывеска поверх старой.
При всём глубочайшем уважении к украинскому народу, который смог в нужный момент собраться и заявить свою волю, ситуация в Украине довольно отчётливо показывает, что:
А) прежний судейский состав не будет нормально функционировать ни при каких новых реалиях и все опасения по поводу временного коллапса в период отсутствия института правосудия - ничто, в сравнении с диверсантами в мантиях;
Б) отсидевший генпрокурор не решит проблем страны;
В) присягнувшие новым реалиям чиновники, будут с радостью лизать зад кому угодно, кто не оттащит их от кормушки;
Кажется слова Вацлава Гавела «Лучше пять лет ошибок, чем 50 лет диверсий» не были услышаны.
А потому, гарантирую: через 5-6 лет в Украине появится свой «Хуйло».
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лучше б он РЫГОТНЮ на зону отправил вместе с медведчукмо пинчуком и ко.
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Лучше поддержали их и семьи политзаключенных материально.
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Вообще-то, чай и сигареты были бы более кстати.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко направил новогодние поздавления украинским политзаключенным в России и Крыму. ФОТО
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