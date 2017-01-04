 СБУ изъяла у рейдеров из агрохолдинга сертификаты на 400 кг золота. ФОТО

Во время обысков в рамках дела по рейдерскому захвату одного из агрохолдингов правоохранители изъяли сертификаты на 400 кг золота, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 190 УКУ относительно завладения управляющим партнером одного из крупных агрохолдингов доли имущества, которая принадлежит другому партнеру, Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой провела ряд обысков. Следственные действия состоялись в офисах предприятий, входящих в структуру холдинга и домах должностных лиц, причастных к противоправной деятельности. Во время обысков правоохранители изъяли почти 390 тысяч долларов и 10 тысяч евро наличности, 60 кг золота в слитках, сертификаты на золотые слитки (999,9 проба) на 400 кг, документы и материалы, подтверждающие незаконную деятельность фигурантов дела", - сказано в сообщении.
При этом отмечается, что пятерым должностным лицам агрохолдинга уже сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением) УКУ. Сейчас следственные действия продолжаются.
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