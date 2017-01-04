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 СБУ изъяла у рейдеров из агрохолдинга сертификаты на 400 кг золота. ФОТО

Пятерым должностным лицам агрохолдинга сообщили о подозрении относительно завладения имуществом путем злоупотребления служебным положением.

Во время обысков в рамках дела по рейдерскому захвату одного из агрохолдингов правоохранители изъяли сертификаты на 400 кг золота, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 190 УКУ относительно завладения управляющим партнером одного из крупных агрохолдингов доли имущества, которая принадлежит другому партнеру, Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой провела ряд обысков. Следственные действия состоялись в офисах предприятий, входящих в структуру холдинга и домах должностных лиц, причастных к противоправной деятельности. Во время обысков правоохранители изъяли почти 390 тысяч долларов и 10 тысяч евро наличности, 60 кг золота в слитках, сертификаты на золотые слитки (999,9 проба) на 400 кг, документы и материалы, подтверждающие незаконную деятельность фигурантов дела", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ направила письмо в МИД о запрете въезда Ле Пен в Украину


золото

золото

золото

При этом отмечается, что пятерым должностным лицам агрохолдинга уже сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением) УКУ. Сейчас следственные действия продолжаются.
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Специально для них подняли минимальную зарплату.
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Оффтоп.
Новости из Дурдома.

Единственный русский недоносец "Адмирал Кузнецов" после возвращения с Сирийской компании планируют поставить в ремонт на три года (херассе! в некоторых странах за это время авианосец с нуля строят!).

"Кузя" - это яркий символ путинской "вяликой РасЫсИи": советский, бесполезный, убивающий своих больше, чем врагов, да еще и поломался нахрен.
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А ще він спізджений в України - чисто руский
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там движок задымился и застучал,катализатора и в помине не, в Европу не пускают, а в теплых соленых водах еще и короба подгнили-нужно варить. А в тех же коробах офицеры живут. кстати, там и с документами не порядок, ганяют на нем только по техпаспорту, Украина не давала гендоверенности и не продавала.Реальная дорога только на лом или на продаж поагрегатно на запчасти
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Шокирует не столько сумма всех этих сотен килограмм золота, сколько сам факт того, что с СБУ они (имея такие сокровища) не смогли договориться. Как такое возможно?
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36865 долларов(1 кило) умножаем на 400 и имеем нехилый навар для бюджета страны в сумме 14.746.000.000 $.
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А если ещё 60 кг в слитках доплюсовать, то почти 17 лямов бакинских получится.
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Вот где лежат качественные дороги,замена труб водоводов,канализации и т.д.
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А дальше суд, залог, в сто долларов и на свободу, с чистой совестью.
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"Сообщено о подозрении"...
- Ало, это вы?
- Да, а шо?
- Шошо, вас подозревают, тикайте!
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Во блин у)(уеть 390 тысяч долларов и 10 тысяч евро наличности, 60 кг золота в слитках, сертификаты на золотые слитки (999,9 проба) на 400 кг! Ну и кому это всё что нажитое непосильным трудом добро достанется ?
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Респект СБУ ! На дыбу казнокрадов. А я сегодня попожее про Сеню кролика новость напишу интересную....
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Якого агрохолдингу???................... Невже Бахматюка "нашомпурили" (Укрлендфармінг)???
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І тут хтось говорить про "бідну" Україну. То ж тільки один агрохолдінг і тільки то шо найшли - вів тони золота тільки.
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От село... вместо того, чтобы этот актив держать в трасте и золотых сертификатах, дебилы держали все в офисе.....бычье нах. воровать у партнеров умеем, больше никуя не умеем
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ изъяла у рейдеров из агрохолдинга сертификаты на 400 кг золота. ФОТО
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