 Проректор Киевской академии водного транспорта попался на взятке, - Нацполиция. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба столичной прокуратуры.
"4 января в рамках совместной операции следователей прокуратуры Киева и сотрудников Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины задержан на получении неправомерной выгоды первый проректор Киевской государственной академии водного транспорта им. гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного. Проректор требовал 25 тыс. грн от гражданина за содействие в зачислении его на второй курс заочной формы обучения при переводе в академию с другого высшего учебного заведения", - говорится в сообщении.
Его задержали "на горячем" сразу после получения второй части оговоренной суммы денежных средств.
Сведения о правонарушении внесены в Единый реестр досудебных решений по ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Продолжаются первоочередные следственные действия.
1518 5
Материалы по теме: Взяточники
Чиновник Госпродпотребслужбы задержан на Львовщине за получение 13 тыс. грн взятки. ФОТО(20)
НАБУ завершило расследование в отношении чиновницы Минагрополитики, задержанной при получении $150 тыс. взятки, - Холодницкий(9)
Детективы НАБУ завершили следствие в деле о взяточничестве экс-и.о. ректора НАУ, - Холодницкий(5)
Обвинение в деле взяточничества экс-и.о. директора Института сельского хозяйства направлено в суд, - прокуратура(15)
Суд ухвалив вилучити у МЗС оригінал "Харківських угод" про базування Чорноморського флоту Росії в Криму(0)
Сотрудники львовского НИИ погорели на взятке в 11,8 тыс. грн. ФОТОрепортаж(11)
Адвокат из Славянска вымогал у женщины 8 тыс. грн, обещая "договориться" с правоохранителями, - СБУ(8)
Ответить
Ответить
Ответить
и курс доллара сегодня вниз пошел, опять же...
Ответить
Ответить