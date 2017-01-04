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Все про:Запорожье (1399) Нацполиция (5330) стрельба (2077)

 Рецидивист открыл стрельбу по полицейским в Запорожье. ФОТО

Злоумышленник задержан на месте преступления.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области.

Сообщение о том, что с балкона, расположенного на третьем этаже дома по ул. Почтовая в Запорожье, неизвестный из неустановленного оружия стреляет в направлении входа в подъезд указанного дома, в котором находятся полицейские поступило в дежурную часть 3 января в 17:55.

На место происшествия немедленно были направлены личный состав роты полиции особого назначения, а также прибыло руководство ГУНП в Запорожской области и Днепровского отдела полиции.


оружие

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Было установлено, что 3 января 2017 в дежурную часть Александровского отделения полиции поступило сообщение о том, что в приемный покой городской больницы обратилась с телесными повреждениями жительница упомянутого дома. Женщина сообщила, что по месту жительства ее избил муж. После оказания медицинской помощи она была отпущена домой.

В 17:30 на место проживания потерпевшей, для сбора материала, выехал участковый офицер полиции вместе с нарядом управления полиции охраны в Запорожской области.

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Прибывшим полицейским дверь никто не открыл. В это время из указанной квартиры неожиданно раздался выстрел в закрытые металлические входные двери.

Полицейские немедленно спустились на первый этаж для того чтобы выйти на улицу, однако когда они выходили из подъезда в их сторону прозвучал еще один выстрел, который вновь сделал хозяин, находясь на балконе своей квартиры. Злоумышленник попал из охотничьего гладкоствольного ружья Сайга в дверь подъезда.

Полицейские сразу вернулись в подъезд и немедленно сообщили об указанном событии в дежурную часть.

Заблокированный в квартире ранее неоднократно судимый за совершение особо тяжких преступлений гражданин отказался сложить оружие и дальше угрожал его применением. Чтобы предотвратить возможные жертвы среди гражданского населения и правоохранительных органов в переговоры со злоумышленником через домофон вступил начальник Александровского отделения полиции Дмитрий Клименко. Злодей согласился впустить его одного, без оружия, в квартиру. Офицер полиции в ходе переговоров заставил правонарушителя сложить оружие.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

4 января ему планируется сообщить о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины, и обратиться к следственному судье с целью избрания в отношении правонарушителя меры пресечения в виде содержания под стражей.
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цікаво звідки у нього гроші на зброю і хто надав йому на неї дозвіл
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Як завжди! Рецидивіст відкрив стрільбу по "незайманим"
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у вас есть другая информация, или вы просто "а Баба Яга против!" ?
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О, Ольга! Почему же? Я - ЗА! А мнения Бабы Яги, в отличие от Юры Луценко, не знаю. Просто жду сенсационного: "Полицейские открыли стрельбу по рецидивисту!"
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Даже блочный лук у рецидивиста имеется. Всё, что надо знать о свободном хождении оружия в Украине.
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Просто кроме Сайги всё остальное мусор, включая туристический топорик) Они бы ещё набор кухонных ножей разложили.
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Прикольный арсенал на фото. Особенно умилил лук со стрелами в нераспечатанной упаковке... На кого это он собирался охотиться?
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На Леголаса. Эльфы конкретно задолбали. Порхают, падлы, где ни попадя!
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Там много было разных в последнем. Это дробаш, если не ошибаюсь...
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вибачте за дурне запитання : А ЧОГО ПРОСТО НЕ ЗАСТРЕЛИЛИ? Чекаєте поки він убє декількох людей.ю... він уже стріляв по поліції... чого ще від нього чекати...
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"личный состав роты полиции особого назначения" - Не крутовато ли на одного придурка?Источник: http://censor.net.ua/p422151
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После праздников "Белочки" табунами бегают
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"из указанной квартиры неожиданно раздался выстрел в закрытые металлические входные двери.

Полицейские немедленно спустились на первый этаж для того чтобы выйти на улицу"

Офигенная реакция полиции на стрельбу - получается что только то, что стрелок не давал полицейским выйти из подъезда, помешало им просто сбежать и только это заставило вызвать подмогу.
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тут еще один большой вопрос, как у ранее неоднократно судимого рецидивиста оказалось охотнее оружие? разрешение кто выдавал?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияРецидивист открыл стрельбу по полицейским в Запорожье. ФОТО
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