 Рецидивист открыл стрельбу по полицейским в Запорожье. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области.
Сообщение о том, что с балкона, расположенного на третьем этаже дома по ул. Почтовая в Запорожье, неизвестный из неустановленного оружия стреляет в направлении входа в подъезд указанного дома, в котором находятся полицейские поступило в дежурную часть 3 января в 17:55.
На место происшествия немедленно были направлены личный состав роты полиции особого назначения, а также прибыло руководство ГУНП в Запорожской области и Днепровского отдела полиции.
Было установлено, что 3 января 2017 в дежурную часть Александровского отделения полиции поступило сообщение о том, что в приемный покой городской больницы обратилась с телесными повреждениями жительница упомянутого дома. Женщина сообщила, что по месту жительства ее избил муж. После оказания медицинской помощи она была отпущена домой.
В 17:30 на место проживания потерпевшей, для сбора материала, выехал участковый офицер полиции вместе с нарядом управления полиции охраны в Запорожской области.
Прибывшим полицейским дверь никто не открыл. В это время из указанной квартиры неожиданно раздался выстрел в закрытые металлические входные двери.
Полицейские немедленно спустились на первый этаж для того чтобы выйти на улицу, однако когда они выходили из подъезда в их сторону прозвучал еще один выстрел, который вновь сделал хозяин, находясь на балконе своей квартиры. Злоумышленник попал из охотничьего гладкоствольного ружья Сайга в дверь подъезда.
Полицейские сразу вернулись в подъезд и немедленно сообщили об указанном событии в дежурную часть.
Заблокированный в квартире ранее неоднократно судимый за совершение особо тяжких преступлений гражданин отказался сложить оружие и дальше угрожал его применением. Чтобы предотвратить возможные жертвы среди гражданского населения и правоохранительных органов в переговоры со злоумышленником через домофон вступил начальник Александровского отделения полиции Дмитрий Клименко. Злодей согласился впустить его одного, без оружия, в квартиру. Офицер полиции в ходе переговоров заставил правонарушителя сложить оружие.
Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
4 января ему планируется сообщить о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины, и обратиться к следственному судье с целью избрания в отношении правонарушителя меры пресечения в виде содержания под стражей.
4822 30
Народный депутат Пашинский использовал огнестрельное оружие "Глок-19", - Прокурор Киевской области(339)
Человек, напавший на Пашинского, ранее привлекался к ответственности за избиение жены, - Геращенко(451)
Боец ВСУ застрелен в результате конфликта с гражданскими лицами на Донетчине, - Минобороны(409)
"Всем стоять, лежать! Достает это ху##, короче с пистолетом в упор. У меня в руке бутылка была и я его сразу навернул", - пострадавший в инциденте с нардепом Пашинским озвучил свою версию событий. ВИДЕО(591)
"Пуля "шла" сверху вниз", – врач подтвердил, что Пашинский соврал в своих показаниях(0)
"У нападающего в руках осталась "розочка", - новые детали истории с Пашинским(138)
В Бразилии неизвестный застрелил 11 человек во время празднования Нового года(33)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Полицейские немедленно спустились на первый этаж для того чтобы выйти на улицу"
Офигенная реакция полиции на стрельбу - получается что только то, что стрелок не давал полицейским выйти из подъезда, помешало им просто сбежать и только это заставило вызвать подмогу.
Ответить
Ответить
Ответить