 Сеть нелегальных автозаправок ликвидирована в Черкасской области

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
Установлено, что гражданин Украины осуществлял покупку недоброкачественного незаконно изготовленного дизельного топлива и бензина и в дальнейшем продавал их на четырех АЗС, оборудование которых не приспособлено для хранения ГСМ, без каких-либо разрешительных документов.
В настоящее время на изъятое имущество наложен арест. Расследование уголовного производства продолжается.
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Ура,ура,ура...
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