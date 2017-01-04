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 Сеть нелегальных автозаправок ликвидирована в Черкасской области

На Черкасщине сотрудники налоговой милиции пресекли деятельности сети нелегальных автозаправочных станций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Установлено, что гражданин Украины осуществлял покупку недоброкачественного незаконно изготовленного дизельного топлива и бензина и в дальнейшем продавал их на четырех АЗС, оборудование которых не приспособлено для хранения ГСМ, без каких-либо разрешительных документов.

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В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было проведено четыре обыска, в результате которых было обнаружено и изъято 20,7 тысячи литров дизельного топлива, грузовой автомобиль с полуприцепом - цистерной, а также оборудование четырех заправок. Общая стоимость изъятого составляет почти 1,4 миллиона гривен.

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В настоящее время на изъятое имущество наложен арест. Расследование уголовного производства продолжается.

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