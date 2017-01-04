 Во время оформления ДТП на Ривненщине грузовик влетел в полицейский автомобиль и микроавтобус. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ , на Ривненщине вблизи села Рокитное произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких авто. Об этом сообщает пресс-служба областного управления полиции.Утром 4 января 45-летний водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter сбил пешехода, который двигался в попутном направлении по проезжей части дороги. От полученных травм 39-летний мужчина погиб на месте.

При оформлении данного ДТП произошла еще одна авария.

В полиции сообщили, что водитель грузового автомобиля SCANIA, не выбрав безопасную скорость движения, допустил столкновение с микроавтобусом Reno, который двигался в попутном направлении, а затем - со служебным автомобилем ВАЗ.Отмечается, что служебный автомобиль стоял на проезжей части с включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов.