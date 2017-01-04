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Все про:ДТП (5318) Нацполиция (5330) Ривненщина (505)

 Во время оформления ДТП на Ривненщине грузовик влетел в полицейский автомобиль и микроавтобус. ФОТОрепортаж

Полицейский автомобиль стоял на проезжей части с включенными проблесковыми маячками.

Как передает Цензор.НЕТ, на Ривненщине вблизи села Рокитное произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких авто. Об этом сообщает пресс-служба областного управления полиции.

Утром 4 января 45-летний водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter сбил пешехода, который двигался в попутном направлении по проезжей части дороги. От полученных травм 39-летний мужчина погиб на месте.

дтп


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При оформлении данного ДТП произошла еще одна авария.

дтп


В полиции сообщили, что водитель грузового автомобиля SCANIA, не выбрав безопасную скорость движения, допустил столкновение с микроавтобусом Reno, который двигался в попутном направлении, а затем - со служебным автомобилем ВАЗ.

Отмечается, что служебный автомобиль стоял на проезжей части с включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов.
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Пашинский сказал бы ,что нифига не было.И выстрелил бы в ногу.
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Доки дочекаєшся ДАІ, доки вони все обміряють і зафотографують - ніхто не посуне автівки з міся пригоди. А іноді - доки обидвоє учасників не напишуть свої пояснення, після чого менти знову почнуть переміряти. Товариш розповідав як оформлюється ДТП в Німеччині: прихавли на мотоциклах двоє поліцаїв і один лікар (обов'язково). Потерпілих нема? Страхові поліси в порядку? Автівки можуть рухатися? Клац-клац-ауф відерзеен!
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не зовсім кляц кляц але макс пів години, якщо потерпілих немає.
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Але ж не 2 години, як іноді доводиться спостерігати. Особливо якщо вузька вуличка з одностороннім рухом. Якось мене на паркінгу біля маркету стукнув чувак, який рухався заднім ходом. І ще до приїзду ментів встиг приїхати його адвокат, а з мого боку - молодий співробітник прокуратури (знайомий по автоклубу). Весь цей час дві сторонні припарковані тачки не могли виїхати, оскільки ми їм предметно загородили виїзд.
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"Кузнецов" - олицетворение России. Огромный, дряхлый, дорогой в обслуживании, бряцающий оружием. Пугающий весь мир тем, что вдруг развалится.
https://www.youtube.com/watch?v=PZri_qn91Rk
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А что мус ора не в курсе, что при оформлении дтп, если тс нельзя убрать с проезжей части то проблесковых маячков недостаточно и нужно выставлять знак внимание дтп или оформление дтп? Тли это для них не очьень важьно, как мычала чурчхелла?
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а если посмотреть на фото, то даже конусами было огорожено. Так что знак тоже, скорее всего, был. Просто, если еще посмотреть и состояние дороги, то скорее всего водитель фуры словил гаву и не смог вовремя затормозить.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВо время оформления ДТП на Ривненщине грузовик влетел в полицейский автомобиль и микроавтобус. ФОТОрепортаж
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