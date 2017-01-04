 Во время оформления ДТП на Ривненщине грузовик влетел в полицейский автомобиль и микроавтобус. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, на Ривненщине вблизи села Рокитное произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких авто. Об этом сообщает пресс-служба областного управления полиции.
Утром 4 января 45-летний водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter сбил пешехода, который двигался в попутном направлении по проезжей части дороги. От полученных травм 39-летний мужчина погиб на месте.
При оформлении данного ДТП произошла еще одна авария.
В полиции сообщили, что водитель грузового автомобиля SCANIA, не выбрав безопасную скорость движения, допустил столкновение с микроавтобусом Reno, который двигался в попутном направлении, а затем - со служебным автомобилем ВАЗ.
Отмечается, что служебный автомобиль стоял на проезжей части с включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов.
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