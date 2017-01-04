 Налоговики поймали торговцев табаком, которые сбывали товар в Интернете. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В ходе операций "Акциз-2017", "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 и ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было установлено, что гражданин Украины получал табачные изделия в Одесской области. В дальнейшем, при помощи объявления, размещенного на одном из Интернет - сайтов, он продавал указанные сигареты на территории Запорожской области.
В результате проведенных двух обысков было обнаружено и изъято 42,6 тысячи пачек сигарет иностранного производства без марок акцизного налога. Общая стоимость изъятых сигарет составляет более миллиона гривен.
В настоящее время изъятые табачные изделия переданы на ответственное хранение. Расследование уголовного производства продолжается.
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