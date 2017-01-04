 Налоговики поймали торговцев табаком, которые сбывали товар в Интернете. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ , со ссылкой на пресс-службу ГФС.В ходе операций "Акциз-2017", "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 и ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было установлено, что гражданин Украины получал табачные изделия в Одесской области. В дальнейшем, при помощи объявления, размещенного на одном из Интернет - сайтов, он продавал указанные сигареты на территории Запорожской области.

В результате проведенных двух обысков было обнаружено и изъято 42,6 тысячи пачек сигарет иностранного производства без марок акцизного налога. Общая стоимость изъятых сигарет составляет более миллиона гривен.В настоящее время изъятые табачные изделия переданы на ответственное хранение. Расследование уголовного производства продолжается.