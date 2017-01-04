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Все про:интернет (1315) налоговая (706) табак (140) ГФС (2191)

 Налоговики поймали торговцев табаком, которые сбывали товар в Интернете. ФОТО

В Запорожской области сотрудники налоговой милиции пресекли нелегальную торговлю через Интернет незаконно ввезенными на территорию Украины сигаретами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В ходе операций "Акциз-2017", "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 и ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было установлено, что гражданин Украины получал табачные изделия в Одесской области. В дальнейшем, при помощи объявления, размещенного на одном из Интернет - сайтов, он продавал указанные сигареты на территории Запорожской области.

табак


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В результате проведенных двух обысков было обнаружено и изъято 42,6 тысячи пачек сигарет иностранного производства без марок акцизного налога. Общая стоимость изъятых сигарет составляет более миллиона гривен.

В настоящее время изъятые табачные изделия переданы на ответственное хранение. Расследование уголовного производства продолжается.



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шоб вам, падлам порохатым, цены на сигареты боком вылезли...
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Вот эта фраза порвала:"табачные изделия переданы на ответственное хранение".Что тут особо обсуждать,курево из Крыма,полно сайтов которые продают молдавские и российские сигаретки.Операции какие-то....
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Злой Одессит ‏@zloy_odessit 2 ч.2 часа назад
Радар Seaspray британского производства стомостью €2млн, Укробронпром купил через посредника в США за $8млн Посредник - aeroscraft Ой!

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ну,с таким девизом не трудно и на зраду ненароком нарваться :D

"Говорю то, что думаю обо всем, что вижу, слышу и знаю."
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Так то ж лицензионный типа радар... Как винда можно на шару поставить, а можно и за 100 баксов. Результат тот же
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Давно пора все контрабандное курево ребятам в АТО отправлять.
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Нехер было такие цены на сигареты лупить. А дальше еще больше будут "из под полы" торговать. Перед распадом совка все переходы сигаретами были забиты, жили, знаем...
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Ввести полный БЕЗНАЛ отменить таможенные пошлины, заменив их налогом с продаж (для импортных товаров налог будет больше), тогда вообще нет проблем с криминалом и украсть нельзя будет, а налоги неотвратимо спишутся. Сколько же бездельников, нахлебников и трутней останутся без средств к существованию?! Но разве ГОСУДАРСТВО ВОРОВ и ПАРАЗИТОВ на такое когда нибудь пойдёт, они же не дураки, чтоб отрубить себе же руки?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики поймали торговцев табаком, которые сбывали товар в Интернете. ФОТО
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