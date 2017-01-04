 Масштабная авария в Славянске: улицу затопило питьевой водой. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает местный сайт "Славянск Деловой".
Отмечается, что по состоянию на 10:00 на месте порыва работала бригада КП "Славгорводованал". Коммунальники откачивают питьевую воду через смотровые колодцы, но ее количество настолько большое, что явных результатов это пока не дает.
Справиться с обледенением дорожного полотна до конца не может и техника КП "Водопонижение". В каток превратились территория более чем в 200 метров вокруг аварии.
По словам мастера бригады горводоканала, ликвидировать аварию локально не представляется возможным.
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А вентиль пробовали закрывать, или оно текёть прямо из недр Земли ?
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В Славянске на бигборды нужно цеплять фото Славянска под Гиркиным что бы помнили люди и не расслаблялись. Потому что ценить мир и спокойствие начиняют только те кто побывал недавно в Донецке или Горловке.
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