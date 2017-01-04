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Все про:авария (1060) вода (655) Славянск (2530)

 Масштабная авария в Славянске: улицу затопило питьевой водой. ФОТО

Ночью с 3 на 4 января на водоводе №9 города Славянск (Донецкая область) произошла крупная авария.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает местный сайт "Славянск Деловой".

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Отмечается, что по состоянию на 10:00 на месте порыва работала бригада КП "Славгорводованал". Коммунальники откачивают питьевую воду через смотровые колодцы, но ее количество настолько большое, что явных результатов это пока не дает.


славянск

Справиться с обледенением дорожного полотна до конца не может и техника КП "Водопонижение". В каток превратились территория более чем в 200 метров вокруг аварии.

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По словам мастера бригады горводоканала, ликвидировать аварию локально не представляется возможным.

славянск

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Крымчани сейчас как завидуют, им бы водички с Украины...но нет
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Полная ерунда. Это даже не крупная авария. Мелкая и локальная. Но зачем "Цензор" раздувает?
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На днях похолодание до -15, слизать не получится, придется сосать!
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По словам мастера бригады горводоканала, ликвидировать аварию локально не представляется возможным.
А вентиль пробовали закрывать, или оно текёть прямо из недр Земли ?
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Инфраструктура не обновлялась, по-видимому, несколько десятков лет.
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Обратите внимание даже в таком аварийно не приглядном виде Славянск поражает своим спокойствием города где идёт совсем другая даже где то снобская мирно размеренная жизнь. И теперь бы сюда фото из Донецка и Макеевки где "процветание".

В Славянске на бигборды нужно цеплять фото Славянска под Гиркиным что бы помнили люди и не расслаблялись. Потому что ценить мир и спокойствие начиняют только те кто побывал недавно в Донецке или Горловке.
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Цензор, какой дебил пишет вам заголовки статей?!! "Улицу затопило питьевой водой...". Если автор пьет из под крана воду - это не значит, что она питевая. И если хотелось уточнить, что затопилу улицу не фекальными водами (канализация), то следует писать "водопроводной водой".
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Ну да трубам по 50 лет...чего ж хотели...надо обновлять систему,меньше воровать!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияМасштабная авария в Славянске: улицу затопило питьевой водой. ФОТО
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