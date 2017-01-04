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 Автомобиль насмерть сбил девушку, перебегавшую Броварской проспект в Киеве. ФОТОрепортаж

В Киеве на Броварском проспекте автомобиль KIA сбил 19-летнюю девушку, которая перебегала Броварской проспект.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает dtp.kiev.ua.

дтп

От полученных травм девушка скончалась мгновенно. Отмечается, что погибшая перебегала проспект в наушниках.

дтп

дтп

дтп

дтп


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не умно перебегать многополосные автострады.
Кто теперь будет компенсировать водителю материальный и моральный вред?
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жестко, но умно !
если бы она подскользнулась на крыше и упала с 16-го этажа, эта фраза была бы умнее ?

реально водиле теперь с этим жить... а оей таки надо было учится ! принимать знанич яи думать - ЯТИ ЯГОДЯ ЯДОВИТЫ НЕ ЕШЬ ИХ, УЖЕ 100 ЧЕЛ НАШЕГО ПЛЕМЕНИ ПОМЕРЛО !
нет я а одну съем, может они уже не ядовитые ....
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саму важку жопу зупинити легше, ніж саму легеньку машинку
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В українській мові не існує таких прикметників. Є "найважча" і "найлегша". Вчи українську мову. Або пиши на руському.
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Вім ватанам типу "За правєдлвость" час сідати на бутилку.
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Любила музыку. Любила спорт. Была хорошим товарищем...
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Судя по отсутстсвию рассудка, она мертворожденная.
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НЕПРАВИЛЬНО!!!
Девушка - хотела сбить автомобиль!!!
да не вышло...
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Постоянно вижу молодых людей , которые переходят дорогу в наушниках , не озираясь .... это глупость , а для родителей , трагедия !
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ответственности нет, как водителям.. вот им и пох....
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Пля...сколько их гибнет на дорогах из-за наушников...
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думаешь тут проблема только в наушниках? Может все таки ПДД соблюдать надо?
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и это тоже. Просто у нас в городе, девченка 14 лет, в наушниках, шагнула под заднее колесо Камаза. Потом 16-летний, тоже в наушниках, выехал на закрытый жд-переезд, под электричку и так постоянно!
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все равно проблема не в наушниках, а в том что не соблюдали ПДД. Кстати родители зачастую сами виноваты - сколько раз видел, как тянут детей через дорогу с грубейшими нарушениями..
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У меня лет 6 назад был андроидный телефон ASUS, так он при включении или при втыкании наушников постоянно сообщал мне, что телефон отвлекает от опасностей уличного движения. Телефона уже давно нет, а вот эти напоминания стоят у меня всё время перед глазами. Очень полезная функция. А в современных ничего такого нет: ни в айфонах, ни в андроидах.
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достаточно не сложный виджет, который видимо не пользуется спросом. Наушники тут не особо виноваты. Еще раз - соблюдайте ПДД.
Люди с проблемами слуха вообще всю жизнь так передвигаются.

Пішоходам забороняється:
a) Виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;

б) раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід;
в) допускати самостійний, без нагляду дорослих, вихід дітей дошкільного віку на проїзну частину;

г) переходити проїзну частину поза пішохідним переходом, якщо є розділювальна смуга або дорога має чотири і більше смуг для руху в обох напрямках, а також у місцях, де встановлено огородження;

ґ) затримуватися і зупинятися на проїзній частині, якщо це не пов'язано із забезпеченням безпеки дорожнього руху;

д) рухатися по автомагістралі чи дорозі для автомобілів, за винятком пішохідних доріжок, місць стоянки і відпочинку.
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Она погибла не из-за наушников, а потому что дура. Еще и мужика подставила.
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Что и кто за рулем, вот здесь можно посмотреть - https://www.youtube.com/watch?v=TcvI0yUgj6M . В период от несчастного случая до трагедии, семь машин мимо проехало, и ни одна гнида не остановилась, а уж про тварь за рулем .Hyundai , вообще молчу.

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я перед новым годом еле увернулся от одного такого "бегуна" на глазах у патрульных, остановили, почему-то меня, правда, ничего предъявить не смогли
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Могли бы инкриминировать такое:

"А що це ми так обережно їздимо, не інакше випивший, ану дихни!"
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как раз наоборот - начали с того, что ай-ай, как неаккуратненько, опасно водите, на что я им сказал, что вожу достаточно квалифицированно, потому мы сейчас и не собираем тапки того идиота по всей дороге
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Наушники, сигареты.Глупое дитя...
Соболезнование родным.
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Жалко водителя. Теперь не только дорогущий ремонт авто, а и психологическая травма на всю жизнь по вине какой-то дуры.
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Жаль в этой ситуации всех !!,Больше всех досталось водителю !,а о мёртвых или хорошо или никак !
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Давайте не вырывать цитаты из контекста. Полный вариант такой: "О мёртвых или хорошо или ничего, кроме правды".
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О мёртвых или хорошо, или ничего, кроме правды.
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Видел это утром, еще подумал - наверное кто-то навеселе, а оказалось - молодо-зелено... Эх, девочка, что же ты наделала... Упокой, Господь, её грешную душу...
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Умирать так с музыкой...Интересно собрать статистику сколько подобных "меломанов" погибло за год под колёсами автомобилей,ж/д локомотивов,под трамваями и просто в ситуациях,когда орган слуха мог спасти жизнь!
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Если орган-мозг не работает, то органы слуха уже не помогут.
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Девушке то что, ей уже все равно. Страдают только её родные и близкие.
Учите своих детей правильному поведению на дороге и сами эти правила соблюдайте.
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Тут многие начали хаять девушку. Просто, чтобы было понимание. Есть допустимая скорость (60 км/ч), эта цифра рассчитана учеными, исходя из того, чтобы в случае ДТП смертельный исход был минимизирован. Перебегать дорогу в неположенном месте - это конечно не правильно. Но соблюдать скоростной режим тоже нужно.
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ти в адеквате шо такое 60 км час на скользкой дороге ?
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не факт, что при ударе пешехода на скорости в 60 км он выживет !
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З огляду кількості смертей на дорогах і бажанню влади боротися з цим складається враження, що влада забила на це сумне явище. Навіть соціальної реклами по зомбоящику немає, бігборди на дорогах лиш для того щоб якесь лайно впарити. А от коли треба поставити зека чи баригу президентом, то зомбоящик і бігборди кишать пропагандою!
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В даному випадку винна меломанка, але вже два роки влада лиш статистику сумну показує, а от от вирішити проблему ніяк не береться - бо зайнята своїми інтересами біля "корита".
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Судя по тем кто у нас при "владе", то проблемы с мозгом у населения ! =)
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Какая-то всеобщая беспечность. В наушниках идут, ещё и капюшон на голове...Вчера вечером ездил встречать с работы жену, темно, снег, по Молодеченской трассе, по проезжей части, идёт бабуля. Хорошо увидел в последнюю секунду...Соболезнования родным, а изгаляющимся в теме, совет -включать мозги
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Оказывается на пачке надпись "куріння вбиває" есть еще второй подтекст)))
Результат которых один!
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Той напис треба й на навушники нанести. Ну вже коли не можеш зовсім без музики, то переходячи дорогу голова повинна вертітися на 360 градусів щоб побачити небезпеку.
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Так не курила бы, может быть умнее бы была...
Не сигареты погубили так собственная дурость и пофигизм!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияАвтомобиль насмерть сбил девушку, перебегавшую Броварской проспект в Киеве. ФОТОрепортаж
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