 Автомобиль насмерть сбил девушку, перебегавшую Броварской проспект в Киеве. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает dtp.kiev.ua.
От полученных травм девушка скончалась мгновенно. Отмечается, что погибшая перебегала проспект в наушниках.
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Кто теперь будет компенсировать водителю материальный и моральный вред?
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если бы она подскользнулась на крыше и упала с 16-го этажа, эта фраза была бы умнее ?
реально водиле теперь с этим жить... а оей таки надо было учится ! принимать знанич яи думать - ЯТИ ЯГОДЯ ЯДОВИТЫ НЕ ЕШЬ ИХ, УЖЕ 100 ЧЕЛ НАШЕГО ПЛЕМЕНИ ПОМЕРЛО !
нет я а одну съем, может они уже не ядовитые ....
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Девушка - хотела сбить автомобиль!!!
да не вышло...
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Люди с проблемами слуха вообще всю жизнь так передвигаются.
Пішоходам забороняється:
a) Виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;
б) раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід;
в) допускати самостійний, без нагляду дорослих, вихід дітей дошкільного віку на проїзну частину;
г) переходити проїзну частину поза пішохідним переходом, якщо є розділювальна смуга або дорога має чотири і більше смуг для руху в обох напрямках, а також у місцях, де встановлено огородження;
ґ) затримуватися і зупинятися на проїзній частині, якщо це не пов'язано із забезпеченням безпеки дорожнього руху;
д) рухатися по автомагістралі чи дорозі для автомобілів, за винятком пішохідних доріжок, місць стоянки і відпочинку.
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"А що це ми так обережно їздимо, не інакше випивший, ану дихни!"
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Соболезнование родным.
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Учите своих детей правильному поведению на дороге и сами эти правила соблюдайте.
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Результат которых один!
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Не сигареты погубили так собственная дурость и пофигизм!
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