 Среди бела дня на людной площади Переяслав-Хмельницкого упала главная елка. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом стало известно из сообщения издания "Вестник Переяславщины".
На место падения елки сразу же прибыли сотрудники городского отдела культуры.
"Очень жаль. Столько стараний было приложено людьми для украшения этой новогодней красавицы. И многие считали ее самой красивой, по сравнению с елками за последние годы," - сказала работник отдела культуры Переяслав-Хмельницкой мэрии Виктория Гурина.
Причины падения елки прибыли изучать работники коммунальных служб и даже вице-мэры Переяслава-Хмельницкого Григорий Карнаух и Валентина Губенко.
Как оказалось, причиной падения стало то, что на уровне около 1,5 м от земли не выдержали болты металлической конструкции, на которую смонтировали наборную елку.
Коммунальщики, которые ставили елку, обещают поднять ее и установить снова - ведь впереди еще много праздничных дней.
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януковощапорошковича! Аккурат перед МАЙДАНОМ!
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причиной падения стало то, что на уровне около 1,5 м от земли не выдержали болты металлической конструкции
Це його почерк))))
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