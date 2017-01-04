 Среди бела дня на людной площади Переяслава-Хмельницкого упала главная елка. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом стало известно из сообщения издания "Вестник Переяславщины".
На место падения елки сразу же прибыли сотрудники городского отдела культуры.
"Очень жаль. Столько стараний было приложено людьми для украшения этой новогодней красавицы. И многие считали ее самой красивой, по сравнению с елками за последние годы," - сказала работник отдела культуры Переяслав-Хмельницкой мэрии Виктория Гурина.
Причины падения елки прибыли изучать работники коммунальных служб и даже вице-мэры Переяслава-Хмельницкого Григорий Карнаух и Валентина Губенко.
Как оказалось, причиной падения стало то, что на уровне около 1,5 м от земли не выдержали болты металлической конструкции, на которую смонтировали наборную елку.
Коммунальщики, которые ставили елку, обещают поднять ее и установить снова - ведь впереди еще много праздничных дней.
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януковощапорошковича! Аккурат перед МАЙДАНОМ!
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причиной падения стало то, что на уровне около 1,5 м от земли не выдержали болты металлической конструкции
Це його почерк))))
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Просто воткнута в какую-то трубу-дыру в земле. Это - не место слома, видно место подрубки на конус, как ставят маленькую елочку дома в крестовину. А тут - порывом ветра, благо парусность огромная, её вытащило из ямки.
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PS Охраняем. И не вешаем стекляных игрушек.
Благо - у них сейчас серьёзные гульки, ночью дома вообще не бывает. Только днем изредка пожрать.
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А на фото елка явно не наборная.
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- Ну, и кто додумался повесить на елку игрушку в виде российского самолета? Вы что, новостей не смотрие?
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Новости Крымнаша. Выпуск #778 за 03.01.2017 «Можем повторить: нищета, голод, репрессии, лагеря и полная изоляция» https://crimeaua1.wordpress.com/2017/01/03/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba-778-%d0%b7%d0%b0-03-01-2017-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bc/ …
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Ответственным за проведенеие назначаю своего зама.О результатах доложить
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