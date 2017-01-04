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Все про:Киевская область (1308) Новый год (648) елка (136)

 Среди бела дня на людной площади Переяслава-Хмельницкого упала главная елка. ФОТО

Главная новогодняя елка Переяслава-Хмельницкого высотой около 12 метров упала 3 января, около 14:00.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом стало известно из сообщения издания "Вестник Переяславщины".

На место падения елки сразу же прибыли сотрудники городского отдела культуры.
"Очень жаль. Столько стараний было приложено людьми для украшения этой новогодней красавицы. И многие считали ее самой красивой, по сравнению с елками за последние годы," - сказала работник отдела культуры Переяслав-Хмельницкой мэрии Виктория Гурина.

елкан


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Причины падения елки прибыли изучать работники коммунальных служб и даже вице-мэры Переяслава-Хмельницкого Григорий Карнаух и Валентина Губенко.

Как оказалось, причиной падения стало то, что на уровне около 1,5 м от земли не выдержали болты металлической конструкции, на которую смонтировали наборную елку.

Коммунальщики, которые ставили елку, обещают поднять ее и установить снова - ведь впереди еще много праздничных дней.
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)пусть это будет самая большая неприятность в этом году
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Видно Янукович по телевизору в новостях посмотрел на ёлку :D


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Не саме велике, але знаменно, що саме тут проходила переяслівська Зрада!
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Впала вилка - будуть гості. Впала йолка - в когось руки з опи ростуть)
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Хорошая примета! Это намёк на Йолку януковоща порошковича! Аккурат перед МАЙДАНОМ!
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Прошел слушок , что како-го то бапепешного депутяру прибило
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А я думаю , что у меня с монитором? А это ты на форум зашла...побёг за освежителем воздуха )))
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Ага,надушись во всех местах.
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От судячи з того шо:

причиной падения стало то, что на уровне около 1,5 м от земли не выдержали болты металлической конструкции
Це його почерк))))
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Якесь недобре знамення для вінницького базарніка і його соєвого боса
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Доброе утро ! А мы тут молочком кипяченым балуемся
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Какая наборная конструкция, какие болты? По фото видно что дэбылы из комунхоза цельную ненаборную елку просто в землю вкопали на метр. Админы там на цензоре вообще без инженерной мысли или фото левое?
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Конструкций там никаких не видно
Просто воткнута в какую-то трубу-дыру в земле. Это - не место слома, видно место подрубки на конус, как ставят маленькую елочку дома в крестовину. А тут - порывом ветра, благо парусность огромная, её вытащило из ямки.
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У меня котяра этим промышляет. Может и в Переяслове банда хвостатых отметилась?.
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Точно! Я тоже видел как они это делают. Но вину на этом форуме хотят взвалить на бобра. Заговор-с
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Стаи тигров и пантер.

PS Охраняем. И не вешаем стекляных игрушек.
Благо - у них сейчас серьёзные гульки, ночью дома вообще не бывает. Только днем изредка пожрать.
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Как оказалось, причиной падения стало то, что на уровне около 1,5 м от земли не выдержали болты металлической конструкции, на которую смонтировали наборную елку.

А на фото елка явно не наборная.
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А у нас лебеди массово умирают и никто ничего сделать не может .
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Может там Янык тайно за шапками охотился? Карма у него такая...

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Среди бела дня на людной площади Переяслав-Хмельницкого упала главная елка. На разборе причин злой мэр спрашивает коммунальщиков:

- Ну, и кто додумался повесить на елку игрушку в виде российского самолета? Вы что, новостей не смотрие?
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До чого б це???............. Вже бачили наслідки падаючих вінків і солдатів.........
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Приказываю: Произвести комунальщикам г Переяслав-Хмельницкого внеочередную переаттестация по сопромату и ДБНу в срок до крещения.
Ответственным за проведенеие назначаю своего зама.О результатах доложить
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Елка.. упала.. в Переяслове? Это несомненно знак.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСреди бела дня на людной площади Переяслава-Хмельницкого упала главная елка. ФОТО
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