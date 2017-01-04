 Среди бела дня на людной площади Переяслава-Хмельницкого упала главная елка. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ , об этом стало известно из сообщения издания " Вестник Переяславщины ".На место падения елки сразу же прибыли сотрудники городского отдела культуры."Очень жаль. Столько стараний было приложено людьми для украшения этой новогодней красавицы. И многие считали ее самой красивой, по сравнению с елками за последние годы," - сказала работник отдела культуры Переяслав-Хмельницкой мэрии Виктория Гурина.

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Причины падения елки прибыли изучать работники коммунальных служб и даже вице-мэры Переяслава-Хмельницкого Григорий Карнаух и Валентина Губенко.Как оказалось, причиной падения стало то, что на уровне около 1,5 м от земли не выдержали болты металлической конструкции, на которую смонтировали наборную елку.Коммунальщики, которые ставили елку, обещают поднять ее и установить снова - ведь впереди еще много праздничных дней.