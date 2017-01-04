EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Происшествия, Фоторепортаж, Авто
  1298  2
Все про:авто (3868) Госпогранслужба (2312) Закарпатье (1213) Интерпол (308) розыск (521) угон (187)

 Угнанный в Германии автомобиль выявлен при прохождении пограничного контроля на Закарпатье. ФОТО

автомобиль

2 января пограничники Закарпатья обнаружили авто, которое было похищено в Германии в 2014 году.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу пограничного ведомства.

"Автомобиль "Фольксваген", за рулем которого находился гражданин Украины, находился в розыске по базе данных Интерпола. Обнаружили транспортное средство в пункте пропуска "Дьяково" пограничники Мукачевского отряда. В дальнейшем пограничники выяснили, что данное транспортное средство похищено в Германии в марте 2014 года", - говорится в сообщении.

угон

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Два автомобиля, находившихся в розыске Интерпола, изъяты на границе. ФОТО

Сотрудники Госпогранслужбы проинформировали дежурного Укрбюро Интерпола в Киеве. Транспортное средство передано сотрудникам Национальной полиции.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
И как так, интересно, получилось?
Он не знал, что водит угнанное авто?
Или что?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Смысл воровать этот автомобиль ? Ведро - не дорогое ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествияУгнанный в Германии автомобиль выявлен при прохождении пограничного контроля на Закарпатье. ФОТО
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия ГСЧС Донбасс Донецкая область задержание Кабмин Киев Крым Мариуполь МИД Минобороны Нацполиция ОБСЕ обстрел Пашинский перезахоронение пожар Полторак Порошенко прокуратура Россия СБУ смерть стрельба суд США терроризм Чехия эксгумация
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти