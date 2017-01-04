 Угнанный в Германии автомобиль выявлен при прохождении пограничного контроля на Закарпатье. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу пограничного ведомства.
"Автомобиль "Фольксваген", за рулем которого находился гражданин Украины, находился в розыске по базе данных Интерпола. Обнаружили транспортное средство в пункте пропуска "Дьяково" пограничники Мукачевского отряда. В дальнейшем пограничники выяснили, что данное транспортное средство похищено в Германии в марте 2014 года", - говорится в сообщении.
Сотрудники Госпогранслужбы проинформировали дежурного Укрбюро Интерпола в Киеве. Транспортное средство передано сотрудникам Национальной полиции.
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Он не знал, что водит угнанное авто?
Или что?
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