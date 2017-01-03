 Взрыв в многоквартирном доме в Сумах: погибла женщина, двух человек удалось спасти из-под завалов, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"3 января, в 20:41 в г. Сумы, в квартире на 6 этаже 10-этажного жилого дома произошел взрыв без последующего горения (предварительно бытового газа)", - сказано в сообщении.
В результате взрыва разрушено перекрытие между 5 и 6 этажами в пределах одной комнаты (20 кв.м), разрушено межкомнатные перегородки в квартирах на 5 и 6 этажах, нарушена целостность перекрытия между 6 и 7 этажами без последующего обвала на площади около 20 кв.м.
В результате происшествия погиб один человек - женщина, два человека спасены из-под завалов. Проведена эвакуация жителей дома.
На месте происшествия от ГСЧС работает 29 человек личного состава и 9 единиц техники.
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