 Диверсант "ЛНР" задержан СБУ на Луганщине. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
На контролируемую силами АТО территорию диверсант хотел проникнуть с разведывательной целью. При задержании пытался оказать вооруженное сопротивление. Боестолкновение завершилось захватом боевика, который оказался бывшим "начальником штаба военной комендатуры" одного из районов Луганска.
Карьера 25-летнего "коменданта" началась в 2014 году, когда он принял участие в боевых действиях в районе Станицы Луганской. Возглавляемая им "военная комендатура" получила среди луганчан зловещую известность из-за того, что там насильно удерживались, подвергались пыткам и вывозились на принудительные работы патриотически настроенные граждане, в том числе, местные журналисты.
Террористу объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Следствие устанавливает причастность боевика к совершению других преступлений против украинских военных и гражданского населения.
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Ему тока осталось как Суворову ( в данном случае ) провести орков через Карпаты - и стать генералиссимусом эЛэнерии ....не получилось у пацана ...
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