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 Диверсант "ЛНР" задержан СБУ на Луганщине. ФОТО

Участник диверсионной группы "ЛНР" задержан на Луганщине Службой безопасности Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

На контролируемую силами АТО территорию диверсант хотел проникнуть с разведывательной целью. При задержании пытался оказать вооруженное сопротивление. Боестолкновение завершилось захватом боевика, который оказался бывшим "начальником штаба военной комендатуры" одного из районов Луганска.

Смотрите: "Война эта никому не нужна", - боевик "ДНР" сдался СБУ. ВИДЕО

сбу боевик

Карьера 25-летнего "коменданта" началась в 2014 году, когда он принял участие в боевых действиях в районе Станицы Луганской. Возглавляемая им "военная комендатура" получила среди луганчан зловещую известность из-за того, что там насильно удерживались, подвергались пыткам и вывозились на принудительные работы патриотически настроенные граждане, в том числе, местные журналисты.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Под Волновахой задержан танкист из "ДНР", - Нацполиция. ВИДЕО

Террористу объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Следствие устанавливает причастность боевика к совершению других преступлений против украинских военных и гражданского населения.
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Каждый день ловят ватных олигофренов, а они все равно лезут...............
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Шо за херь?! печатать статью и рыло это недоросса замазывать. Эй, Цензор! Альо!!! Страна должна знать своих обдроченцев
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А при чем здесь цензор? Это следствие замазывает.
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ось фото цього полудурка без ретуші на іплі...


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Подрезали соколу крылья

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Ему тока осталось как Суворову ( в данном случае ) провести орков через Карпаты - и стать генералиссимусом эЛэнерии ....не получилось у пацана ...
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Лучше было оформить как "попытка к бегству" ....зачем этот биомусор ?
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Ага,до следующего жеста доброй воли,и опять пополнит ряды орков
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может и какое быть..учитывая гибридность власти и войны..
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Согласен....... хотя лучше таких упаковывать в мусорный пакет и менять .....
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Фото прикольное, нужно будет лицо запомнить. Хотя видно, что молод еще. Но что радует - начальник штаба лично пошел в разведку
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Молодой , а дослужился до "начальником штаба военной комендатуры" одного из районов Луганска " ....пля , талант ......полководец......)))
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Ну, как ни крути, это лучше, чем у нас мобилизованные старлеи по 40 лет по передку бегали, а в тылу свиньи в должностях и званиях росли. Но СБУ молодцы, надо же так подловить, начальника штаба.
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Надеюсь ребята из СБУ малеха подрихтовали этого "коменданта"..........
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Новость рядовая. Идет взаимное накопление обменного фонда.
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спасибо за информативное фото. Я в нем сразу узнал Пашинского, только побритого уже.
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Кому нужно такое фото?Даже лицо врага показать боитесь.А может быть и никого не поймали?
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Их сабирают власти на фсякий прадажный случай....пра титушек слыхал!?
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У него наросты в виде маленьких рожек или просто такой ракурс?
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и чего падлу эту, не нароком при сопротивлении ,слегка подстрелить,в котенка,другую и в поле вывезти...пусть шкандыбает,млять комендантский....
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДиверсант "ЛНР" задержан СБУ на Луганщине. ФОТО
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