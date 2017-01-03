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Все про:взятка (3184) коррупция (6524) Львовщина (1239) Матиос Анатолий (408)

 За вымогательство и получение 140 тысяч гривен взятки на Львовщине задержан помощник нардепа из коалиции, - Матиос. ФОТОрепортаж

Военная прокуратура Львовского гарнизона совместно с Управлением защиты экономики во Львовской области задержали при получении взятки помощника-консультанта одного из народных депутатов парламентской коалиции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"03.01.2017 военная прокуратура Львовского гарнизона на основании материалов и совместно с Управлением защиты экономики во Львовской области ДЗЭ Национальной полиции (отдельная благодарность руководству центрального аппарата) задержала "на горячем" за вымогательство и получение "взятки" в размере 140 тысяч гривен помощника-консультанта одного из нардепов парламентской коалиции", - пишет Матиос.

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По его словам, взятки помощник нардепа требовал от частного предпринимателя за несоздание препятствий при строительстве многоквартирного жилого дома для того, чтобы не направлять депутатских запросов в правоохранительные и контролирующие органы.

Помощника нардепа задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

"Взятка обнаружена и изъята в полном объеме во время проведения осмотра места происшествия. Резюме одно: проел/пропил помощник нардепа на праздники все свое состояние - хоть и кололся "кактус", а мышь все равно его сожрала", - написал Матиос.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновник Госпродпотребслужбы задержан на Львовщине за получение 13 тыс. грн взятки. ФОТО

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Шо-шо.... Депутат возьмет другого помощника..А новостина сия означает начало конкурсного отбора... И всё...
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а нардеп-свиное рыло вроде как и ни при делах...
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Интересно сколько же берут сами депутаты, если их помощники берут по 140к?
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Они не берут, им сразу на офшоры перечисляют...
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еШШо одного крысюнчика запоймали...но нардеп своего сатрапа по ходу отмажет.
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И снова без фамилий! Ну да! выдоили и отпустили что б снова нагуливал жирок!до следующего залета)
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Лучше бы ты рассказал где ты или твоя жена наворовала МИЛЛИОНЫ..........................
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Да поделится с кем надо и его отпустят . Он еще и не в убытке будет. ВСЕ ЗНАЮТ ЧТО ТАКОЕ ЭТА УКРАИНА И КАКОЕ В НЕЙ ПРАВОСУДИЕ И ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА !
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згинь кадирівська глиста в свою срассію і обговорюй теми на рахунок сунітів...ГЕТЬ..........
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А звідкіля беруться кошти на хабарі в таких розмірах? Як казав один російськомовний "воруют-с"!
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У Матіоса тепер +140к. А помічник кнопкодава наступного разу буде обережніший.
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замечательно..но при чём тут военная прокуратура..?
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Толя Матиос - всегда при чём. Если бы был ни при чём, не скрывал бы источники дохода.
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Он в бытность службы в сбу таможни курировал..вот вам и весь нищенский доход..
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Так он ФСЕ сестре отдал. ЗАБОТЛИВЫЙ БРАТ. ( шутю )
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Робимо ставки, від якої партії депутат : БПП чи НФ? Особисто я ставлю на БПП -- там уся тварь позбиралась, від відвертої бандоти з 90-х, до колишніх ригів і іншого лайна...
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радикали не входять в коаліцію, так що полюбе мімо
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А что на Львовщине бпп или нф в состоянии кому-то проблем создать? Скорее матиос с 2014 г. газет не читал, не в курсах что коалиция уже не та
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Сын Отца ‏@Sin_otca 7 ч.7 часов назад
Существует очень древнее пророчество: когда Ледокоин напишет про перемогу, вселенная схлопнется.
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это криминал или заслуга? Я вот криминала не увидел если что...
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Бляха муха , а фио депутата почему не называют?ФСЕ НА ШИФРЕ. Депутату украинцы зарплату платят. Он на службе украинцев. Если говорят, что уборщица пол не помыла, так фио называют. А депутата зачем шифруют или чиновника?
Пока не будут называть фио- будет бардак.
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Лидер радикалов и его заместитель проведут на острове Пукет 10 дней. Одни лишь билеты на самолет обошлись лидеру радикалов и его спутнику более чем в 200 000 гривен Ночью со 2 на 3 января, а точнее в 23.20 лидер Радикальной партии Олег Ляшко ступил на борт самолета, который умчал его из города Вена в солнечный Таиланд. В Вену Ляшко прибыл накануне из Киева.

Зимние каникулы политик проведет со своим заместителем по Радикальной партии и кумом Юрием Сухиным. «Стране» стали известны подробности отдыха политиков. Сухин и Ляшко проводят часто досуг вместе, фото: facebook.com

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Какая взятка йобаный толя тепловизор? помощник депутата не должностное лицо.
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Хабарники до хабарників, а патріоти до патріотів. І хто кого подолає?
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Да фейк это,да и помошников то у каждого депутата много а кто не без греха. А что "зозуля" у нас святая разве ,у нее ведь наворованого бабла немерено в офшорах,а так посмотришь ну настоящая бомжиха без авто и квартиры .
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да разве ж жеж гЄтА деньги..дак єто ж так, слЬозі! кошкині!
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Львов сегодня ставит рекорды - уже 3 статья за взятки
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЗа вымогательство и получение 140 тысяч гривен взятки на Львовщине задержан помощник нардепа из коалиции, - Матиос. ФОТОрепортаж
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