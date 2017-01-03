 За вымогательство и получение 140 тысяч гривен взятки на Львовщине задержан помощник нардепа из коалиции, - Матиос. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает главный военный прокурор Анатолий Матиос.
"03.01.2017 военная прокуратура Львовского гарнизона на основании материалов и совместно с Управлением защиты экономики во Львовской области ДЗЭ Национальной полиции (отдельная благодарность руководству центрального аппарата) задержала "на горячем" за вымогательство и получение "взятки" в размере 140 тысяч гривен помощника-консультанта одного из нардепов парламентской коалиции", - пишет Матиос.
По его словам, взятки помощник нардепа требовал от частного предпринимателя за несоздание препятствий при строительстве многоквартирного жилого дома для того, чтобы не направлять депутатских запросов в правоохранительные и контролирующие органы.
Помощника нардепа задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
"Взятка обнаружена и изъята в полном объеме во время проведения осмотра места происшествия. Резюме одно: проел/пропил помощник нардепа на праздники все свое состояние - хоть и кололся "кактус", а мышь все равно его сожрала", - написал Матиос.
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И фсе???
И дальше шо??
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https://www.youtube.com/watch?v=aMz9Eyl2f3k
https://www.youtube.com/watch?v=w5zMJKP7SAg
https://www.youtube.com/watch?v=MG_hfe2qRYQ
https://www.youtube.com/watch?v=GkWKeiR1Thw
https://www.youtube.com/watch?v=aFS16tV64Fo
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