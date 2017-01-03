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 Злоумышленница, которая изготавливала поддельные документы для террористов "ДНР", задержана СБУ. ФОТОрепортаж

Жительницу Покровска Донецкой области, которая по заказу боевиков "ДНР" изготавливала фиктивные документы, задержала Служба безопасности Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Во время обыска в доме сообщницы террористов оперативники спецслужбы обнаружили 16 паспортов граждан Украины с признаками подделки; устройство для изготовления гербовой оттиска на фотографиях в паспортах; незаполненные бланки с гербовыми печатями справок о регистрации временно перемещенных лиц, свидетельства о рождении лица, заявлений о потере или похищении паспорта, назначения всех видов социальных платежей; 40 готовых справок временно перемещенных лиц и 60 комплектов фотографий для вклеивания в документы", - говорится в сообщении.

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Смотрите на "Цензор.НЕТ: СБУ разоблачила в столице группу злоумышленников, подделывавших паспорта. ФОТОрепортаж

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Также читайте: "Границу нашу с Россией я прохожу по украинскому паспорту", - террорист Ходаковский

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Смотрите также: Под Волновахой задержан танкист из "ДНР", - Нацполиция. ВИДЕО

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Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.
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Нельзя, безоружное гражданское население.
Она ещё иск может предъявить, за сексуальные домогательства в виде ощупывания при задержании и пропажу золотых колечек и бус. "Торнадо" в курсе.
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в Ато на разминирование! пусть там с судьбой в рулетку поиграет!
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с молдованом, если не ошибаюсь общаласськак одессит говорю, за Нистру не болею))))))))))))
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Статья 258-3. Создание террористической группы или террористической организации
1. Создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней, а так же материальное, организационное или другое содействия созданию или деятельности террористической группы или террористической организации -
наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
2. Освобождается от уголовной ответственности за действие, предусмотренное частью первой этой статьи, лицо, кроме организатора и руководителя террористической группы или террористической организации, которая добровольно сообщила правоохранительный орган о соответствующей террористической деятельности, оказывала содействие ее прекращению или раскрытию преступлений, содеянных в связи с созданием или деятельностью такой группы или организации, если в ее действиях нет состава другого преступления.
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я знаю кто это, это та которая украинское ТВ отключила.......
скажите что я не прав?
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а сколько их раздали из паспортных столов Луганска и Донецка? их кто вычислил?
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На оккупированных Россией территориях идет геноцид украинцев, физический, культурный, социальный...
Если украинцы не будут сопротивляться то российские оккупанты захватят всю Украину, либо военно либо политически через своих агентов влияния тут, и это ждет всех украинцев от Востока до Запада, от Юга до Севера.

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Подпольщик повесил на заборе лозунг , тяжко там патриотам живется , Люцик , снимай украинский флаг с балкона .
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Вот вам мнения с покровского форума:

принц 03.01.2017 15:45Ответить
-1+14+1
Так а где она брала бланки паспортов и прочих документов ??? Где вообще она работала , раз имела доступ к бланкам различных документов...Озвучьте фамилию , должность , и место работы данной особы...Странно все это ,очень странно...Дожились...все кому не лень штампуют массово поддельные паспорта и прочие документы...

43434 03.01.2017 16:01

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-1-3+1
Сепары хотели еще и льготы украинские получать? Обнаглели су...ки в край. На укропов прут гавно а сами не прочь поживится украинскими выплатами.

Попалась тварь 03.01.2017 16:05

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-1-6+1
Шлюха заработала себе на тюрягу!

сепаратюга 03.01.2017 16:35

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-1-1+1
да..... мы такие!!!!! чтоб евреям меньше досталось, лучше получит голодающих народ!!!!! или от хорошей жизни это всё?????

))) 03.01.2017 18:40

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-1-2+1
А не надо было Родину предавать, референдури, чтоб не голодать теперь! А теперь виновные пусть получат по заслугам!

Я 03.01.2017 16:41

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-1+5+1
СБУ, а на кого сейчас работают "Компьютерные технологии", которые в Покровске? не из Донецка ли там ножки растут? или обрезание-таки сделали?

Прикол 03.01.2017 16:49

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-1-3+1
Теперь хоть меньше попрошаек будет к нам за помощью ехать.Ато вообще по.уели от безнаказанности.

Факт 03.01.2017 18:22

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-1+2+1
Сфоткались два бойца для дембельского альбома, а вы шум подняли... Агиттпром.

Степан 03.01.2017 18:58

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-1-5+1
Сколько ещё сволочей в Покровске живёт?!

Укроп 03.01.2017 19:24

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-1+2+1
92%

)))))) 03.01.2017 19:29

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-1+2+1
красава


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мені в покровську на автомобілі німецьку свастику намалювали. посміялись ...що з убогих візьмеш... а в місті сєпарів дуже багато.
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Фигасе , это точно покровский форум а не винницкий какой то ?
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І хтось іще хоче "імплементувати" подібне лайно до українського суспільства? Гнати нах без документів і права не а пенсію!
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сбу даже своих майданутых как следует одеть не могут, так два бомжа зашли к солохе горилки купить...,умора одна
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мадам,у вас ноготь отклеился,на второй фотографии
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Как бабу задерживать, так прям "американский спецназ" а как воевать с террористами, то Микола-комбайнер в домашних кроссовках.
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У нас документами мусора торгуют и ничего.Потом еще и деньги вымогают за это.
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Крепкая материя, однако.
Я себе представляю как у него яйца опухли...
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Каждый зарабатывает в меру своей возможности....кто то паспорта продает...кто тото уголек у сепаров покупает...
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розумом донєцкіх не зрозуміти: Хочуть в любимую роССІю, а в "хунту" як таргани лізуть.
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тварину на "лагідний затяжний допит". СБУшникам респект. Якщо вдасться розколоти тварь, то буде готовий список козломордих уродів, що виготовили паспорти. Хоча інфу треба було притримати, поки всіх не затримають. Хоча сбушникам видніше.
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Вот дура! И шо теперь? Кстати- паркет у неё- отменный. У меня- похуже будет. Вот елка, на верхней фотке- непонятная, которая у бойца- слева. Ни единой игрушки. А чё так? У меня- аж два кота!!! Которые способны не тока ронять елку, а и съесть её. Но! У меня елка украшена. Ибо- Праздник!
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Я не могу понять,это наше СБУ сейчас такое? Что это у них за форма? Почему одеты не понятно как и штаны длинные или это у них рост метр с кепкой в прыжке? Ппц какой то! Не хочу обидеть никого из ребят,ну так быть не должно!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЗлоумышленница, которая изготавливала поддельные документы для террористов "ДНР", задержана СБУ. ФОТОрепортаж
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