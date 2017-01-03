 Злоумышленница, которая изготавливала поддельные документы для террористов "ДНР", задержана СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Во время обыска в доме сообщницы террористов оперативники спецслужбы обнаружили 16 паспортов граждан Украины с признаками подделки; устройство для изготовления гербовой оттиска на фотографиях в паспортах; незаполненные бланки с гербовыми печатями справок о регистрации временно перемещенных лиц, свидетельства о рождении лица, заявлений о потере или похищении паспорта, назначения всех видов социальных платежей; 40 готовых справок временно перемещенных лиц и 60 комплектов фотографий для вклеивания в документы", - говорится в сообщении.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.
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Она ещё иск может предъявить, за сексуальные домогательства в виде ощупывания при задержании и пропажу золотых колечек и бус. "Торнадо" в курсе.
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1. Создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней, а так же материальное, организационное или другое содействия созданию или деятельности террористической группы или террористической организации -
наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
2. Освобождается от уголовной ответственности за действие, предусмотренное частью первой этой статьи, лицо, кроме организатора и руководителя террористической группы или террористической организации, которая добровольно сообщила правоохранительный орган о соответствующей террористической деятельности, оказывала содействие ее прекращению или раскрытию преступлений, содеянных в связи с созданием или деятельностью такой группы или организации, если в ее действиях нет состава другого преступления.
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скажите что я не прав?
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Если украинцы не будут сопротивляться то российские оккупанты захватят всю Украину, либо военно либо политически через своих агентов влияния тут, и это ждет всех украинцев от Востока до Запада, от Юга до Севера.
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принц 03.01.2017 15:45Ответить
-1+14+1
Так а где она брала бланки паспортов и прочих документов ??? Где вообще она работала , раз имела доступ к бланкам различных документов...Озвучьте фамилию , должность , и место работы данной особы...Странно все это ,очень странно...Дожились...все кому не лень штампуют массово поддельные паспорта и прочие документы...
43434 03.01.2017 16:01
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-1-3+1
Сепары хотели еще и льготы украинские получать? Обнаглели су...ки в край. На укропов прут гавно а сами не прочь поживится украинскими выплатами.
Попалась тварь 03.01.2017 16:05
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-1-6+1
Шлюха заработала себе на тюрягу!
сепаратюга 03.01.2017 16:35
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-1-1+1
да..... мы такие!!!!! чтоб евреям меньше досталось, лучше получит голодающих народ!!!!! или от хорошей жизни это всё?????
))) 03.01.2017 18:40
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-1-2+1
А не надо было Родину предавать, референдури, чтоб не голодать теперь! А теперь виновные пусть получат по заслугам!
Я 03.01.2017 16:41
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-1+5+1
СБУ, а на кого сейчас работают "Компьютерные технологии", которые в Покровске? не из Донецка ли там ножки растут? или обрезание-таки сделали?
Прикол 03.01.2017 16:49
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-1-3+1
Теперь хоть меньше попрошаек будет к нам за помощью ехать.Ато вообще по.уели от безнаказанности.
Факт 03.01.2017 18:22
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-1+2+1
Сфоткались два бойца для дембельского альбома, а вы шум подняли... Агиттпром.
Степан 03.01.2017 18:58
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-1-5+1
Сколько ещё сволочей в Покровске живёт?!
Укроп 03.01.2017 19:24
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-1+2+1
92%
)))))) 03.01.2017 19:29
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-1+2+1
красава
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Я себе представляю как у него яйца опухли...
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