 Два тайника с боеприпасами выявлены в зоне проведения АТО, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Оперативники спецслужбы изъяли из схронов, которые были оснащены вблизи н.п. Водяное Донецкой и с. Сизое на Луганщине, реактивную противотанковую гранату РПГ-22, артиллерийский снаряд калибра 100 мм, минометную мину, пять гранатометных выстрелов, 19 гранат и более семь тысяч патронов различного калибра", - говорится в сообщении.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
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