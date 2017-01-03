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 Два тайника с боеприпасами выявлены в зоне проведения АТО, - СБУ. ФОТОрепортаж

Два тайника с оружием и боеприпасами обнаружила Служба безопасности Украины в районе проведения антитеррористической операции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы изъяли из схронов, которые были оснащены вблизи н.п. Водяное Донецкой и с. Сизое на Луганщине, реактивную противотанковую гранату РПГ-22, артиллерийский снаряд калибра 100 мм, минометную мину, пять гранатометных выстрелов, 19 гранат и более семь тысяч патронов различного калибра", - говорится в сообщении.

тайник

Смотрите на "Цензор.НЕТ: У пассажира в Мариуполе изъяты боеприпасы из зоны АТО, - Нацполиция. ФОТО

тайник

тайник

Смотрите: Правоохранители изъяли несколько тонн боеприпасов, спрятанных российскими боевиками в зоне АТО. ВИДЕО

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тайник

Смотрите также: Гранатомет, гранаты, ружья и патроны изъяты из тайников в зоне АТО. ФОТОрепортаж

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
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