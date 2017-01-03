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Все про:взятка (3182) Львовщина (1237) Нацполиция (5322) чиновник (1216) Госпродпотребслужба (30)

 Чиновник Госпродпотребслужбы задержан на Львовщине за получение 13 тыс. грн взятки. ФОТО

При получении взятки задержан сотрудник Главного управления Госпродпотребслужбы во Львовской области. Взамен обещал не вмешиваться в хозяйственную деятельность автосервиса, который действовал на территории Николаевского района.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сегодня, 3 января, оперативники Управления защиты экономики (УЗЕ) во Львовской области и следователи Национальной полиции Украины задержали представителя контролирующего органа во время получения неправомерного вознаграждения в сумме 7 тысяч гривен.

взятка

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержан чиновник Госпродпотребслужбы, который требовал от предпринимателя в Днепре взятку за выдачу разрешения

Всего чиновник требовал 13 тысяч гривен за беспрепятственную деятельность и не проведение проверок. Средства получал в два этапа. Полиция задержала его во время получения второй части денег.

взятка
Чиновник задержан. Ему грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Смотрите также: На взятках в общей сумме 20 тыс. грн задержана замдекана одного из вузов Одессы, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

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Еще один супер-чиновник (служок народу) А там таких братов-сватов процентов 90.
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А сколько в Украине таких "Госпродпотребслужб", инспекций, управлений и т.п. суть работы которых сводится к скашивании бабла и усё.
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Ай, молодца, на шконки за 250 енотов )))) Ну не дибил?
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Ну не всем же по пол лимона дают, кого то и сажать надо.
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новость и фото=)))))



КАЦАПЫ ВАС ИМЕЮТ ЗА ПОСЛЕДНИХ ДЕБИЛОВ=))))
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Так це бовдур з московіі що на Гадю виміняли .
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правильнее сказать "що на Гадю-бовдур виміняли"
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для кацапов и фотка членина с мовзолея бы прокатила=))))
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Відкупиться однозначно, одержить якийсь штрафик типу 17 грн, і через суд поновиться на посаді.
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Скільки в нас цих непотрібних служб, наглядів і.д... І кожному дай,дай,дай...
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А те кто миллионы в Панаму переводят герои Украины, не? Чем брльше грабишь народ Украины, тем больше пост занимаешь в Украине.
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Так...пескаришка мелочь.... задержан не значит ПОСАЖЕН!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЧиновник Госпродпотребслужбы задержан на Львовщине за получение 13 тыс. грн взятки. ФОТО
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