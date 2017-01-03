 Чиновник Госпродпотребслужбы задержан на Львовщине за получение 13 тыс. грн взятки. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Сегодня, 3 января, оперативники Управления защиты экономики (УЗЕ) во Львовской области и следователи Национальной полиции Украины задержали представителя контролирующего органа во время получения неправомерного вознаграждения в сумме 7 тысяч гривен.
Всего чиновник требовал 13 тысяч гривен за беспрепятственную деятельность и не проведение проверок. Средства получал в два этапа. Полиция задержала его во время получения второй части денег.
Чиновник задержан. Ему грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.
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КАЦАПЫ ВАС ИМЕЮТ ЗА ПОСЛЕДНИХ ДЕБИЛОВ=))))
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