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 Чиновница Госмиграционной службы задержана во Львове при получении 6 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Во Львове за взяточничество задержана чиновница Государственной миграционной службы Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сегодня, 3 января, оперативники Управления защиты экономики (УЗЕ) во Львовской области совместно со следователями Национальной полиции Украины и прокуратуры задержали главного специалиста Государственной миграционной службы Украины во Львовской области во время получения ею неправомерной выгоды. Суммой в размере 6 тыс. гривен чиновница оценила оформление трех биометрических паспортов граждан Украины для выезда за границу.

взятка

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд приговорил двух руководителей миграционной службы Львовщины к 5 годам за взяточничество

взятка

взятка

Также читайте: Двух сотрудников ГФС задержали в Ивано-Франковске за получение 2 тыс. долл. взятки, - Нацполиция

Следователи Главного управления Нацполиции в Львовской области по данному факту начали уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия, устанавливается круг лиц, которые могут быть причастны к распределению средств. Решается вопрос об избрании должностному лицу меры пресечения.
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И что дальше , опять под подписку или под личные обязательства ?
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дать ей орден, что не берет миллионами, как некоторые, которых никогда не задержут
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6000 за три паспорта не дорого совсем - может работала в неурочное время... . В сравнении с ее начальством в Киеве она просто святая....
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когда , млять будете задерживать при получении 6 миллионов взятки
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЧиновница Госмиграционной службы задержана во Львове при получении 6 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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