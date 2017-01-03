 Чиновница Госмиграционной службы задержана во Львове при получении 6 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Сегодня, 3 января, оперативники Управления защиты экономики (УЗЕ) во Львовской области совместно со следователями Национальной полиции Украины и прокуратуры задержали главного специалиста Государственной миграционной службы Украины во Львовской области во время получения ею неправомерной выгоды. Суммой в размере 6 тыс. гривен чиновница оценила оформление трех биометрических паспортов граждан Украины для выезда за границу.
Следователи Главного управления Нацполиции в Львовской области по данному факту начали уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия, устанавливается круг лиц, которые могут быть причастны к распределению средств. Решается вопрос об избрании должностному лицу меры пресечения.
590 6
Материалы по теме: Взяточники
Два сотрудника ГФС в Днепре получили 33,7 тыс. грн взятки за уменьшение штрафа для компании, - полиция. ФОТОрепортаж(2)
Двух сотрудников ГФС задержали в Ивано-Франковске за получение 2 тыс. долл. взятки, - Нацполиция(13)
Детективы НАБУ завершили следствие в деле о взяточничестве экс-и.о. ректора НАУ, - Холодницкий(5)
На взятках в общей сумме 20 тыс. грн задержана замдекана одного из вузов Одессы, - Нацполиция. ФОТОрепортаж(6)
Стара система чинить жорстку протидію реформуванню "Укрзалізниці" – Балчун(0)
Адвокат из Славянска вымогал у женщины 8 тыс. грн, обещая "договориться" с правоохранителями, - СБУ(8)
Бизнесмен предлагал 50 тыс. грн главе поселкового совета в Донецкой области за фиктивный акт выполненных работ, - полиция. ФОТОрепортаж(2)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить