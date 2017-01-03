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Все про:Львов (3190) пожар (2901) ГСЧС (566)

 Помещения завода "Электрон" горят во Львове. ФОТОрепортаж

Во Львове возник пожар в здании завода "Электрон".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.net

"3 января в 13:17 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на 2-м этаже здания во Львове по ул. А. Стороженко, 32. Спасатели, прибывшие на место происшествия, обнаружили возгорание на 2-м этаже здания в производственном помещении частного предприятия.

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В 16:15 пожар локализован на площади ориентировочно 900 кв.м. Угрозы распространения огня нет. Продолжается ликвидация пожара. На месте происшествия работает 62 спасателя и 12 единиц основной техники", - говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

пожар

пожар

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гсчс

Отметим, что здания телевизионного завода "Электрон" во Львове занимают целый квартал, большинство помещений завода сейчас сдаются в аренду.

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Нет там уже давно Электрона . Нам остались бетонные коробки . Его судьба уныла и печальна как и КМЗ-Киевского мотозавода !
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Был я там, в 1975-и. И было у меня 3 телевизора "Электрон". Не помню- номера моделей. Че-то мне выпить захотелось... И не для потанцевать...
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Наверное, ламповые, у которых постоянно были проблемы со строчной разверткой? Причем, иногда вплоть до самовозгорания.
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Они. Два. А потом- был третий. Тот- в полном порядке! Многосистемный. Серый такой. Я его- во втором браке оставил... Жалел... Было дело.
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А там ведь когда-то телики делали, которые продавались по всему союзу. Правда, в Минске делали Горизонты качественнее, да и Славутичи тоже.
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горизонт вроде был с самым большим экраном?
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Не помню какие большие были цветные Горизонты. Черно белый был кажется 67см. С отдельным ящиком с динамиками под ним.

Был Электрон-265 с финской трубкой 67см.
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И пультом! Шик в то время. Цену не помню, около 1 тыс.
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Нет. Кинескопы там были все одинаковые - или 51 или 61 по диагонале.
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До конца 80-х Славутич продолжать клепать 2 поколение. Электрон тогда запустил 3-е. Надежность была выше за счет новой элементной базы. Наконец-то тогда появились первые телевизоры с самосведением лучей в кинескопах. НО всё равно то было вчерашним днем по сравнению с мировыми брендами.
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Когда нахер сожгут РОШЕН,БОГДАН и остальное "честно нажитое" гидрантом оффшоров ?
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передел между самсунгом и лыжами?. а подпалил филипс.
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Представители "сони", говорят, подвозили "коктейли молотова".
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на днях спалили Музей "Крыивку" возле Львова....сейчас завод....
ау, СБУ !!

ХОТЯ ПРАВИЛЬНО - СБВласти
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПомещения завода "Электрон" горят во Львове. ФОТОрепортаж
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