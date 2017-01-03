 Помещения завода "Электрон" горят во Львове. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.net
"3 января в 13:17 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на 2-м этаже здания во Львове по ул. А. Стороженко, 32. Спасатели, прибывшие на место происшествия, обнаружили возгорание на 2-м этаже здания в производственном помещении частного предприятия.
В 16:15 пожар локализован на площади ориентировочно 900 кв.м. Угрозы распространения огня нет. Продолжается ликвидация пожара. На месте происшествия работает 62 спасателя и 12 единиц основной техники", - говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.
Отметим, что здания телевизионного завода "Электрон" во Львове занимают целый квартал, большинство помещений завода сейчас сдаются в аренду.
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Был Электрон-265 с финской трубкой 67см.
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...помещения?
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ау, СБУ !!
ХОТЯ ПРАВИЛЬНО - СБВласти
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