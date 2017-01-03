EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Политика Украины, Фоторепортаж
  6200  30
Все про:Мариуполь (3933) ОБСЕ (2147) Климкин (1052) Курц (8)

 Новому главе ОБСЕ Курцу показали последствия обстрелов боевиков в селе Виноградное. ФОТОрепортаж

Новому главе ОБСЕ Себастьяну Курцу продемонстрировали последствия обстрелов боевиков в селе Виноградное, которое является частью Мариуполя.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в Twitter.

Читайте также: Климкин и новый глава ОБСЕ Курц отправились с визитом в Донецкую область. ФОТО

"Во время визита в Донецкую область Себастьян Курц увидел разрушительные последствия российской агрессии против Украины", - сообщили в МИД.

виноградное

В частности, глава ОБСЕ посетил пострадавшее от обстрелов село Виноградное и передал противоминные маркеры мэрии города.

Читайте также: Агрессия России против Украины - главная угроза для безопасности стран ОБСЕ, - постпред США Байер

Напомним, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц, который в этом году является председателем ОБСЕ, прибыл с визитом в Украину.

виноградное

Сегодня он вместе с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным отправился в Мариуполь для ознакомления с состоянием имплементации минских договоренностей и ситуацией в регионе.

Климкин и Курц 3-4 января посетят Донецкую область и обсудят развертывание вооруженной полицейской миссии организации на Донбассе.

виноградное

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Главное что броник нацепил, вроде он его убережет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
"Ай-йяй-йяй!"-сказал Курц.Пустил слезу.Посочувствовал.И уехал.Навсегда.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
И правильно сделал! даже броник с каской поносить не дали
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Увы,есть еще у нас некоторые недоработки в сфере сервиса.Есть.Но мы работаем над этим.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Тщательнее надо,ребята (с)
 показать весь комментарий
Ответить
 
На самом деле Курцу пох... на последствия обстрела...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
+
Курца волнует иное - как прогнуться перед Рашей:

Австрия во время председательства в ОБСЕ в 2017г. будет настаивать на смягчении санкций против России.
Глава австрийского МИД заявил, что в следующем году Австрия принимает в Германии председательство в ОБСЕ и планирует воспользоваться этим, чтобы способствовать изменениям в отношениях Европейского Союза с Россией.
"Мы должны ... в вопросе санкций перейти от системы наказаний к системе поощрений", - отметил Курц.http://www.segodnya.ua/world/avstriya-budet-nastaivat-na-smyagchenii-sankciy-protiv-rossii-smi-784690.html
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пришел , увидел , ушел . Дальше будут традиционные слюни и сопли .
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Почему все украинские чиновники в брониках и касках, а высокий гость в пинжаке на голое тело?
 показать весь комментарий
Ответить
 
что бы свои не застреили ибо они уже всех за..ли
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Логично! Мне это не приходило в голову
 показать весь комментарий
Ответить
 
И Хабл не поможет: он в упор не хочет видеть
 показать весь комментарий
Ответить
 
А Курц уже сказал, что не вполне уверен с какой стороны летело?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ох, этот Климкин и жалкое зрелище... Куцое, ножки песочные часы, пузо, на которое броник не налезает (это ж надо было такое на себя напялить!), да еще и картавое...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Противоминные маркеры привёз? Ну всё, дамбаским пиздец.... Лучше бы 3-4 ядерные боеголовки, мы бы их с помощью миномёта Пашинского запустили
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да насрать тому Курцу на наши проблемы. Кремлядское бабло отлично отбивает воспоминания о деяниях его соотечественника 80 лет назад и его теперешних кацапских последышей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хер Курц тихо покурил и поехал в Германия пить пиво....
 показать весь комментарий
Ответить
 
ООН,ОБСЕ ни к чему не обязывающие импотентные организации,осваивающие многомиллионные или даже миллиардные бюджеты,толку от которых полный НОЛЬ!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Этому КурцУ бы дать возможность посидеть в блиндаже и самому увидеть и услышать "эхо режима тишины".А потом там,в Европе,пусть скажет Меркель,Олланду и другим сторонникам "быстро-быстро проводите выборы в ОРДО"-насколько это сейчас возможно и целесообразно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Разбитые окошки в сарае - это офигенные последствия обстрелов! Как раз самое оно для показа...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Леопольд Пупкин 3cf6c583. Вы действительно настолько "примитивны" в оценке поданной в статье информации? Оцениваете только по тому что выложено по фото? А подумать... что это не есть фоторепортаж о всех последствиях обстрелов а только часть - слабо?
Боевики обстреляли село Виноградное под Мариуполем, повреждены семь домов. Разбиты окна, повреждены двери и стены. Во многих сооружениях значительные разрушения внутри. В результате обстрела были повреждены сети электро и газоснабжения. Потрудитесь сами поискать дополнительные фото на других сайтах.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНовому главе ОБСЕ Курцу показали последствия обстрелов боевиков в селе Виноградное. ФОТОрепортаж
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия ГПУ ГСЧС Донбасс Донецкая область задержание Киев Крым Минобороны Нацполиция оборона ОБСЕ обстрел оружие Пашинский перезахоронение пожар Порошенко Россия СБУ смерть суд США теракт терроризм Трамп Турция Чехия эксгумация
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти