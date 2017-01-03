 Новому главе ОБСЕ Курцу показали последствия обстрелов боевиков в селе Виноградное. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в Twitter.
"Во время визита в Донецкую область Себастьян Курц увидел разрушительные последствия российской агрессии против Украины", - сообщили в МИД.
В частности, глава ОБСЕ посетил пострадавшее от обстрелов село Виноградное и передал противоминные маркеры мэрии города.
Напомним, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц, который в этом году является председателем ОБСЕ, прибыл с визитом в Украину.
Сегодня он вместе с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным отправился в Мариуполь для ознакомления с состоянием имплементации минских договоренностей и ситуацией в регионе.
Климкин и Курц 3-4 января посетят Донецкую область и обсудят развертывание вооруженной полицейской миссии организации на Донбассе.
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Климкин и новый глава ОБСЕ Курц отправились с визитом в Донецкую область. ФОТО(23)
Климкин и новый глава ОБСЕ Курц посетят Донбасс с рабочим визитом 3-4 января, - МИД(13)
Сформирован арбитраж для рассмотрения дела о нарушении Россией морского права, - Климкин(30)
Преступления России в Сирии и Украине не оправдывают убийство посла, - Климкин(186)
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Во дворе МИД Украины открыли уличную фотовыставку о жизни крымских татар в оккупированном Крыму. ФОТОрепортаж(6)
Украина добавит в санкционный список причастных к политическим репрессиям в оккупированном Крыму и России, - Климкин(19)
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Курца волнует иное - как прогнуться перед Рашей:
Австрия во время председательства в ОБСЕ в 2017г. будет настаивать на смягчении санкций против России.
Глава австрийского МИД заявил, что в следующем году Австрия принимает в Германии председательство в ОБСЕ и планирует воспользоваться этим, чтобы способствовать изменениям в отношениях Европейского Союза с Россией.
"Мы должны ... в вопросе санкций перейти от системы наказаний к системе поощрений", - отметил Курц.http://www.segodnya.ua/world/avstriya-budet-nastaivat-na-smyagchenii-sankciy-protiv-rossii-smi-784690.html
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Боевики обстреляли село Виноградное под Мариуполем, повреждены семь домов. Разбиты окна, повреждены двери и стены. Во многих сооружениях значительные разрушения внутри. В результате обстрела были повреждены сети электро и газоснабжения. Потрудитесь сами поискать дополнительные фото на других сайтах.
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