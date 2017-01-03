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Все про:Одесская область (1284) спирт (183) ГФС (2189)

 В Одесской области киевские налоговики задержали незаконную партию спирта, объемом более 74 тысяч литров. ФОТОрепортаж

В Одесской области сотрудники налоговой милиции города Киева совместно с прокуратурой и Службой безопасности Украины изъяли 74,2 тысячи литров спирта, незаконно доставленного из Молдовы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

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спирт гфс

"В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 204 (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, в селе Нерубайское Одесской области был проведен ряд обысков, в результате которого было обнаружено и изъято 74,2 тысячи литров спирта, автомобиль и прицепы, которые использовались для незаконной транспортировки спирта, черновые записи и бухгалтерская документация, а также ружье и патроны к нему.

спирт гфс

Общая стоимость изъятых спирта и транспортных средств составляет почти 12,5 миллиона гривен.

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В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.

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спирт гфс

спирт гфс

спирт гфс

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А ты пойди на заправку и увидишь что с нефтью происходит.
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Як тільки забрали Саакашвілі з Одеської області, так відразу поновились всі контрабандні потоки! Мафія нікуди не ділась, вона продовжує грабувати Україну! Як ця машина перетнула державний кордон з Придністровям? Все керівництво ДПСУ має бути арештоване і віддане під суд, бо цей вантаж пройшов контрабандою без оформлення на митниці!
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А у тя чо валянок у самого уже память отшибло, откуда кол в жопе растет не помнишь?..
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уряд США викинув на продаж трошки нафти. чекай пєрдимонокля утомльоний бояришніком


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Дык, про изъятия спирта инфа, и ты тут как тут.
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Налогова сьогоді гульяє.Пийте,насірову налийте.
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А куда потом налоговики его девают? Ну, спирт этот.
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У жен- сосок и просто сосок налоговиков шуб прибавится!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Одесской области киевские налоговики задержали незаконную партию спирта, объемом более 74 тысяч литров. ФОТОрепортаж
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