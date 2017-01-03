 В Одесской области киевские налоговики задержали незаконную партию спирта, объемом более 74 тысяч литров. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

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"В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 204 (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, в селе Нерубайское Одесской области был проведен ряд обысков, в результате которого было обнаружено и изъято 74,2 тысячи литров спирта, автомобиль и прицепы, которые использовались для незаконной транспортировки спирта, черновые записи и бухгалтерская документация, а также ружье и патроны к нему.

Общая стоимость изъятых спирта и транспортных средств составляет почти 12,5 миллиона гривен.

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В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.