 Налоговики ликвидировали схему незаконного сбыта топлива на Херсонщине. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК, было установлено, что должностные лица одного из государственных предприятий, злоупотребляя служебными полномочиями вносили неправдивые сведения в документы, которые подавались в таможню при ввозе товаров на территорию Украины. В результате таких действий государственному бюджету был нанесен ущерб в сумме около 4,9 миллиона гривен.

В дальнейшем незаконно ввезенное топливо продавалось без каких-либо разрешительных документов.В результате проведенного в Херсоне по месту хранения и продажи ГСМ обыска было обнаружено и изъято почти 307 тысяч литров дизельного топлива, а также оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности. Общая стоимость изъятого составляет более 7,6 миллиона гривен.В настоящее время изъятое передано на ответственное хранение. Расследование уголовного производства продолжается.