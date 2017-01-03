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Все про:Херсон (468) топливо (355) ГФС (2189)

 Налоговики ликвидировали схему незаконного сбыта топлива на Херсонщине. ФОТОрепортаж

В Херсонской области сотрудники налоговой милиции раскрыли схему по незаконному импорту и реализации горюче-смазочных материалов неизвестного происхождения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК, было установлено, что должностные лица одного из государственных предприятий, злоупотребляя служебными полномочиями вносили неправдивые сведения в документы, которые подавались в таможню при ввозе товаров на территорию Украины. В результате таких действий государственному бюджету был нанесен ущерб в сумме около 4,9 миллиона гривен.

топливо

топливо

топливо


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В дальнейшем незаконно ввезенное топливо продавалось без каких-либо разрешительных документов.

В результате проведенного в Херсоне по месту хранения и продажи ГСМ обыска было обнаружено и изъято почти 307 тысяч литров дизельного топлива, а также оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности. Общая стоимость изъятого составляет более 7,6 миллиона гривен.

В настоящее время изъятое передано на ответственное хранение. Расследование уголовного производства продолжается.
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Схема уклонения от таможенных платежей не раскрыта! Так может, люди ни в чём не виновны?
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