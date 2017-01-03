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Все про:сигареты (473) табак (138) ГФС (2185)

 Налоговики задержали партию табака, которую везли на оккупированный Донбасс. ФОТО

В Луганской области налоговики задержали около линии разграничения партию сигарет, которые пытались незаконно доставить на оккупированную территорию

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В непосредственной близости от линии разграничения между населенными пунктами Попасная и Горское был остановлен автомобиль под управлением жителя Луганской области, который направлялся в оккупированных Луганск в объезд контроль-пропускных пунктов въезда/выезда. В результате проверки автомобиля было обнаружено и изъято почти шесть тысяч пачек сигарет стоимостью 177 тысяч гривен.

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табак

табак

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В отношении водителя транспортного средства, который также является владельцем указанных сигарет, составлен протокол о совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 204-3 (Нарушение порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции) КУоАП.
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член замотаний в газету заміняє сігарєту.
з новим роком захарасти!
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Чё эти ПОЦТРЕОТЫ курят Хохлятский Табак? .. Нескрепно!
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Доктор Ливси против. Табак водку и тяжелые наркотики - это то что им надо. Тем более за это платят украинцам, за то что их убивает.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики задержали партию табака, которую везли на оккупированный Донбасс. ФОТО
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