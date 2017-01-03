 Налоговики задержали партию табака, которую везли на оккупированный Донбасс. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.В непосредственной близости от линии разграничения между населенными пунктами Попасная и Горское был остановлен автомобиль под управлением жителя Луганской области, который направлялся в оккупированных Луганск в объезд контроль-пропускных пунктов въезда/выезда. В результате проверки автомобиля было обнаружено и изъято почти шесть тысяч пачек сигарет стоимостью 177 тысяч гривен.

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В отношении водителя транспортного средства, который также является владельцем указанных сигарет, составлен протокол о совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 204-3 (Нарушение порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции) КУоАП.