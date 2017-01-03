 В аэропорту "Борисполь" не наблюдается задержки рейсов в связи с утренним снегопадом. ФОТОрепортаж

В международном аэропорту "Борисполь" не наблюдается задержки рейсов в связи с утренним снегопадом. Согласно онлайн-табло, все рейсы выполняются по расписанию, передает Цензор.НЕТ.
Аэропорт также обнародовал в Facebook фото работы снегоуборочной техники на взлетно-посадочной полосе.
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