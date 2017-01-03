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Все про:аэропорт (1155) Борисполь (425) погода (2296) снегопад (540)

 В аэропорту "Борисполь" не наблюдается задержки рейсов в связи с утренним снегопадом. ФОТОрепортаж

Аэропорт работает в обычном режиме.

В международном аэропорту "Борисполь" не наблюдается задержки рейсов в связи с утренним снегопадом. Согласно онлайн-табло, все рейсы выполняются по расписанию, передает Цензор.НЕТ.

Аэропорт также обнародовал в Facebook фото работы снегоуборочной техники на взлетно-посадочной полосе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атмосферный циклон принёс в Украину снегопады. На дорогах местами гололедица

снег

снег

снег

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Головне, щоб коли теперішня влада буде драпати, снігу і льоду було до )(уя.)))
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Цензор.НЕТФотоОбществоВ аэропорту "Борисполь" не наблюдается задержки рейсов в связи с утренним снегопадом. ФОТОрепортаж
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