 Опубликовано новое фото подозреваемого в совершении теракта в ночном клубе в Стамбуле. ФОТО

Пока что неизвестно, когда именно было записано видео.
На кадрах отчетливо видны черты лица террориста.
Напомним, что в новогоднюю ночь в ночном клубе Reina в Стамбуле вооруженный автоматом террорист ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. В результате погибли 39 человек, среди них 16 иностранцев, еще 69 человек были ранены. Власти квалифицировали нападение как теракт. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Сейчас полиция продолжает поиски террориста.
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Совпадение?
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По всей видимости через бритокожанный фильтр
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Тогда я заинтересовался - а кто такие туркмены. Случайно попало - дамасская сталь, голубая конница и чуть ли не единственные не пропустившие Македонского...
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Вслед за иранскими языками древние иранские народы иногда принято делить на западных и восточных, хотя для самих древних иранцев такое деления вряд ли было актуальным, поскольку в I тыс. все иранские языки были ещё очень близки друг к другу и взаимопонятны. Гораздо актуальнее было различие по хозяйственному типу: одни иранские народы были оседлыми земледельцами или горными полуоседлыми пастухами, другие освоили кочевой образ жизни.
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Жениться узбеку на татарке, или киргизу на узбечке почти нереально.
Средняя Азия- это не Европа . Там существуют закостенелых правила. А у продвинутых людей ( смешанные браки)- дети террористами не растут . Я так думаю.
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читайте мою ветку "О чём вам не говорят-2"
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Посмотри на лица кыргызов, с этим ничего общего.
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Этот ближе к персам ( узбеки таджики туркмены)
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Даже тех , кого она незаконно обменяла - ведь украинцы должны знать в лицо убийц если они вдруг появятся в наших городах и тогда убить их навсегда , а не так как это делает кучерявый барыга.
Смерть маскальским террористам , смерть банде пархатого кондитера.
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Но на первой фотографии высокоинтеллектуальное лицо, конечно. Всё по Дарвину.
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