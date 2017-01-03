 Опубликовано новое фото подозреваемого в совершении теракта в ночном клубе в Стамбуле. ФОТО

В сети появилось видео, на котором мужчина, которого подозревают в нападении на ночной клуб в Стамбуле, снимает себя на видео в центре города, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина

Пока что неизвестно, когда именно было записано видео.

На кадрах отчетливо видны черты лица террориста.

Напомним, что в новогоднюю ночь в ночном клубе Reina в Стамбуле вооруженный автоматом террорист ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. В результате погибли 39 человек, среди них 16 иностранцев, еще 69 человек были ранены. Власти квалифицировали нападение как теракт. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Сейчас полиция продолжает поиски террориста.