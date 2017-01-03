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Все про:Стамбул (152) теракт (1928) Турция (1735)

 Опубликовано новое фото подозреваемого в совершении теракта в ночном клубе в Стамбуле. ФОТО

Личность мужчины пока не установлена.

В сети появилось видео, на котором мужчина, которого подозревают в нападении на ночной клуб в Стамбуле, снимает себя на видео в центре города, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина.

Пока что неизвестно, когда именно было записано видео.

На кадрах отчетливо видны черты лица террориста.

террорист


Читайте на "Цензор.НЕТ": Новогодний теракт в Стамбуле не приведет к приостановке военных операций в Сирии, - вице-премьер Турции

Напомним, что в новогоднюю ночь в ночном клубе Reina в Стамбуле вооруженный автоматом террорист ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. В результате погибли 39 человек, среди них 16 иностранцев, еще 69 человек были ранены. Власти квалифицировали нападение как теракт. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Сейчас полиция продолжает поиски террориста.

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С таким еб...льником я бы тоже, наверное, стал террористом...
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Че та его ипло мене Валуева напоминает.
Совпадение?
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Посмотрел на фото этой абизяны и понял, что евгеника таки наука годная. И Гиммлер был во многом прав.
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А откуда тебе в америке знать что вырезали с какого-то канала в Украине?А Зеленский доиграится,давно пора.
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Чем тебе зеленский на ... наступил.? Или высер безаргументный.
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Это фото исполнителя, а настоящего заказщика фото снизу:

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"Я вам дам на разграбление Константинополя два дня. Но виноватыми объявим турок !"
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Не ЧЕМ,а терез ЧТО...
По всей видимости через бритокожанный фильтр
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Но там на месте бритокожанного фильтра висят яйца.
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Шо то длинный через чур... Он такого не заслужил
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С таким носом он бы не стал террористом-палачем №1 в мире, у него не было бы комплексов ))))
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Все относительно для одних он террорист для других ополченец. Одно очевидно конец турецкому туризму.
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Кацапы ездить будут. Им ведь всё равно, что водка, что пулемёт, лишь бы с ног валило
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Мордовецвася, ты себя ещё и главным туристом на планете возомнил? Оторви сначала локти от земли, вставалец...
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Там никаких патриотических побуждений, сугубо бизнес-терки. Дерибанят по новому медиарынок.
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Ну так 1+1 запросил 0.75 за клиента в месяц, а Интер 3 гривни
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Учитывая что Ланет активно спонсировал Молодые регионах - прям чудо. Ни кто не хочет транслировать телеканал-труп?
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тем временем бочка нефти 58,20...,скоро будет 158,Путлер выклянчил у Трампа эту цену...
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ты точно подметил и это важно. нефть медленно подымается в цене.
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Не киргиз и не казах-нет монголоидных черт. Ближе к узбеку, таджику, туркмену. А кто дворниками в Москве работает? Таджики или туркмены.
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У меня когда то был сослуживец, туркмен. Весьма сильно похож был на этого.
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Не туркмен, а смесь кавказца и таджика. Во всяком случае тут не одна нация.
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Ну , я не спорю. Тот мой сослуживец был из Туркменистана. А так, я ж в их родословной не копался.
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В Туркмении живут разные нации. Ваш сослуживец мог быть не туркменом. Этот тоже по нации смесь и скорее похож на чеченца с таджиком одновременно. С ним непонятно
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В армии в моём взводе были туркмены - очень красивые благородные ребята.
Тогда я заинтересовался - а кто такие туркмены. Случайно попало - дамасская сталь, голубая конница и чуть ли не единственные не пропустившие Македонского...
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Кавказцы с таджиками не смешивались почти. Женщины средней азии выходят замуж за своих -это очень закостенелое патриархальное общество . Кавказские женщины тоже .
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К концу I тыс. до н. э. иранские народы расселились на огромных территориях, включавших Иранское плато, Среднюю Азию, Гиндукушский регион вплоть до Инда, Синьцзян, Казахстан, степи к северу от Кавказа и Черного моря.
Вслед за иранскими языками древние иранские народы иногда принято делить на западных и восточных, хотя для самих древних иранцев такое деления вряд ли было актуальным, поскольку в I тыс. все иранские языки были ещё очень близки друг к другу и взаимопонятны. Гораздо актуальнее было различие по хозяйственному типу: одни иранские народы были оседлыми земледельцами или горными полуоседлыми пастухами, другие освоили кочевой образ жизни.
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Пример -Пржевальск на Иссык-Куле до сих пор разделен на четыре части- киргизскую , узбек кую, русскую(и украинцы в том числе) , татарскую.
Жениться узбеку на татарке, или киргизу на узбечке почти нереально.
Средняя Азия- это не Европа . Там существуют закостенелых правила. А у продвинутых людей ( смешанные браки)- дети террористами не растут . Я так думаю.
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Действительно, что смешанных браков мало. Но это лицо исключение, так что все может быть.
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Салот Сар, он же Пол Пот..был весьма продвинутым..даже во Франциях обучался..
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После депортации чеченцев в Казахстане были разные браки.
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да кыргыз он, и имя установлено
читайте мою ветку "О чём вам не говорят-2"
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Али , вы правы. Мой дед прожил на Иссык-Куле 98 лет .у киргизов лица худые, монголоидны( остатки татаро-монгольской орды). У казахов лица широкие монголоидные. В Киргизии и Китае по обе стороны границы еще живут уйгуры.
Этот ближе к персам ( узбеки таджики туркмены)
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У меня в Туркмении и сейчас родственники. А кыргызы и казахи очень родственны и этой крови полно в Украине. Узбеки не персы, а тюркюты. Туркмены огузская группа тюркского языка и предки турок. Таджики - персы.
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Кыргызы это потомки в том числе кыпчаков, бывших на территории современной Украины.
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АБАЖДИТЕ. Вы Омара Хайяма читали? А иллюстрации видели? Это чистая Персия. Дальше. Медресе в Самарканде. Это был университет для всей средней Азии. А абсерватория Улугбека- самая ранняя в средней Азии. Огромная нация персов просто разделены на поднародности. В Украине тоже есть и гуцулы и бойки .
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Министерство внутренних дел Чехии предложило внести в конституцию поправку, которая позволит гражданам, легально владеющим боевым оружием, применять его против террористов.
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УЗНАЛ!!! Это ж вася недодел. одна из форм геномной патологии, при которой чаще всего кариотип представлен 47 хромосомами вместо нормальных 46, поскольку хромосомы 21-й пары, вместо нормальных двух, представлены тремя копиями (трисомия, см. также плоидность). Существует ещё две формы данного синдрома: транслокация хромосомы 21 на другие хромосомы (чаще на 15, реже на 14, ещё реже на 21, 22 и Y-хромосому) - 4 % случаев, и мозаичный вариант синдрома - 5 %.Кацы!!!!!!!!Ваш 100%.
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Да, к дедушке Ломброзо не ходи, таварисч Че , агент фсб
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Узбек,ранее проживал в окресностях Чирчика,уж очень похож,да и годков так 25-30 не более,очень подходит
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Куртка у него немецкой фирмы Braggart,а узбеки могут себе позволить разве что с Вьетнама...
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Во всех странах мира показывают лица террористов , и только служба безпеки пархатого кондитера всю войну всеми силами пытается не показывать лица террористов .

Даже тех , кого она незаконно обменяла - ведь украинцы должны знать в лицо убийц если они вдруг появятся в наших городах и тогда убить их навсегда , а не так как это делает кучерявый барыга.
Смерть маскальским террористам , смерть банде пархатого кондитера.
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А как по мне, то бурят.
Но на первой фотографии высокоинтеллектуальное лицо, конечно. Всё по Дарвину.
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомОпубликовано новое фото подозреваемого в совершении теракта в ночном клубе в Стамбуле. ФОТО
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