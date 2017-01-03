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Все про:Киев (15750) театр (138) вандализм (306)

 Обновленный фасад театра на Андреевском спуске забросали черной краской. ФОТО

На фасаде появилось черное пятно.

На фасаде Театра на Подоле появилось черное пятно, перебает Цензор.НЕТ. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал киевлянин Алексей Кулишенко. Предполагается, что недовольные внешним видом фасада бросили в него пакет с черной жидкостью.

"Я не поддерживаю такие действия. Но некоторые люди здесь...нервничают", - написал Алексей Кулишенко.

вандализм


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Как сообщалось ранее, петиция с требованием снести новый фасад Театра на Подоле набрала 10 тыс. голосов, необходимых для ее рассмотрения Киевсоветом.

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Якийсь ліворукий каліка з Допогепинську. Ну а спонсор - Рошєн. Хіба не видно?
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Сука по фамилии ковальчук,работающая на СТБ в программе "Все буде смачно"- махровая ватница. Еще один канал нырнул в гавно рядом с "интером" и остальными. Но поскольку он пинчуковский-неудивительно.
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ордилососец, бздющий лучшие традиции кацапов - любить свою родину-уродину на расстоянии
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Кто за свою жизнь ничего не построил ,
Могут только критиковать или испортить фасад и убежать.
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Бабки слямздили, поэтому и фасад такой...
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Это фото какой-то промзоны? Нет, это исторический Андреевский спуск со зданием театра а-ля промзона...
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Тут и не отличишь, даже если хер намалюют или насрет кто-то и размажет найдутся дебилы..ценители архитектуры и скажут что.. это такая гениальная задумка, а этот ваш Подол новодел и жлобство.
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На крематорий в концлагере похоже.А бабла,видать как за готику отбили.
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Если на фасаде этого театра примандячить железный крюк и на этом крюке повесят архитектора, то уверен это художественное решение понравиться всем и театр оставят в покое. На созидание остальным. Остальным долбоёбам.
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Это театр.Обитель культуры созидания,а не разрушения.И если там кого то вешать,это вызовет определённые реакции,в основном у ватной или полу ватной части народонаселения Украины.И эта реакция одна--разрушение.А всё начинается с малого.Я ненавижу нынешнею власть в Украине.И таких как я,наверное очень много.Во всяком случае,на это надеюсь.СЛАВА УКРАЇНІ.
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ну будет с краской.
Кому хуже то сделали?
Дайте денег - сделают по другому.
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Они тогда здание жёлтой изолентой обмотают, и скажут, что это патриотично
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Самое интересное,что жлобы критикующие этот театр,не замечают старых и разваленных домов в Киеве,плохой только новый театр
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Пральна!Малаца!
Усе старые дома разрушить,до основанья,а за тем,
Мы там доробало построим,и будет счастьеце нам всем!
Давай все разрушим по Яр Валу,там много старья,Евбаз на днях раздолбали до конца,щас пенисы настроят,и будет такая классная не заканчивающаяся Оболонь!
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Фасад все таки удался на славу! Не зря столько бессонных ночей ушло на его проектирование....
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Нехай загрунтують і розмалюють. У Бортничах, по дорозі до СТО Хюндай, є якась "недобудова", розмальована саме для зйомок "космічних війн". Кажуть, користується попитом.
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Короче кучка идиотов с которыми не посчитались раздули эту говнохрень с фасадом, те у кого стадное чувство еще не притупилось активно поддержали, а сами в глаза тот театр не видели, только то что показывают по телику. А я Вам от себя скажу отличный фасад, мне, личто, очень нравится. И хорошо что он выделяется это же театр а не жил дом. Дерьмом бросаются только те, кто тяжелее члена в руках не держал ничего, и ничего в своей жизни не сделал. Вам на черное скажут белое, это подкрепят 2-мя -3мя постами и статьями, пару человек по телику подтвердят и Вы будете дальше это распространять в массы. Поедьте сами посмотрите что там построили.
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Фасад цікавий, але не для Андріївського... Збудували б його на Оболонській набережній - було б ОК.

До речі, критикують його навіть архітектори. Лариса Скорик, наприклад, хоча в неї проекти дуже модернові - та ж церква на Смирнова-Ласточкіна - то її робота.

Члени спілки архітекторів також не дуже в захваті.
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10 років тому в Києві побудували чудовий ляльковий театр. І ніхто з "експердів" не кричав, що це "новодєл" і тд. Всім сподобалося і досі туристи фотографуються біля нього.

5 років тому у Києві з"явилася Воздвиженка. Теж усім сподобалося, часто народ гуляє, фотографується. І теж ніхто не критикував за "пшонка стайл".

Чому ж тоді зараз знаходяться "експерди", які кажуть, що початковий проект театру (який краще вписувався в загальний архітектурний ансамбль Андріївського) це погано, а такий сракофаг - це нормально??

Тільки от не треба про рекомендації ЮНЕСКО... Воздвиженку ЮНЕСКО не критикувало, наприклад. І те, що будівля має відрізнятися від історичних будинків, зовсім не значить, що вона має бути такою страшною...
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Согласен, что "архитектурное" решение более чем странное, но возможно именно благодаря своей "скандальности" и несуразности станет оригинально известным.
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Приходит Винни-Пух к Пятачку и видит на стене висит схема разделки туши.
-Пятачок! Что это?
-Мой портрет.
-Че-то странный этот портрет.
-Это художник, он так видит!
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Все засрать - Ебаные твари - по центру все в Тегах недоделаных Райдеров ...
Быдло ебаное ...
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Новітні авангардні будівлі можна чудово вписати в старовинний стиль. Ось - яскравий приклад!


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А чё за шухер? Плюс этого новаторского фасада как раз в том и заключается, что, как ни старайся, а хер его испортишь. Хуже не будет, хоть бомбу взорви.
ЗЫ: походу, последний вариант - даже к лучшему...
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1 січня з Михайлівської площі через Десятинну спускалися по Андрієвському узвозу то я помітив цю страшну будівлю. Одразу згадав, що то про цей театр на Подолі стільки було криків. Реально щось страшне та не зрозуміли. А можливо просто я не маю смаку та не розбираюсь в архітектурі. До речі Заморк Річарда також знизу обмальований бидлом і ніхто про це не пише.
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Хрен там с фасадом, но что эта типа-новость делает здесь, в ленте всеукраинских новостей?
Подавляющее большинство жителей Украины вообще без понятия, что там, на спуске, есть некий театр, и полтора человека пуристов надувают губки, ибо им оно не нра.
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиОбновленный фасад театра на Андреевском спуске забросали черной краской. ФОТО
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