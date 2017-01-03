 Обновленный фасад театра на Андреевском спуске забросали черной краской. ФОТО

На фасаде Театра на Подоле появилось черное пятно, перебает Цензор.НЕТ
. Об этом на своей странице в соцсети Facebook
написал киевлянин Алексей Кулишенко. Предполагается, что недовольные внешним видом фасада бросили в него пакет с черной жидкостью.
"Я не поддерживаю такие действия. Но некоторые люди здесь...нервничают", - написал Алексей Кулишенко.
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Как сообщалось ранее, петиция с требованием снести новый фасад Театра на Подоле набрала 10 тыс. голосов, необходимых для ее рассмотрения Киевсоветом.
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Могут только критиковать или испортить фасад и убежать.
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дебилы..ценители архитектуры и скажут что.. это такая гениальная задумка, а этот ваш Подол новодел и жлобство.
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Кому хуже то сделали?
Дайте денег - сделают по другому.
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Усе старые дома разрушить,до основанья,а за тем,
Мы там доробало построим,и будет счастьеце нам всем!
Давай все разрушим по Яр Валу,там много старья,Евбаз на днях раздолбали до конца,щас пенисы настроят,и будет такая классная не заканчивающаяся Оболонь!
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До речі, критикують його навіть архітектори. Лариса Скорик, наприклад, хоча в неї проекти дуже модернові - та ж церква на Смирнова-Ласточкіна - то її робота.
Члени спілки архітекторів також не дуже в захваті.
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5 років тому у Києві з"явилася Воздвиженка. Теж усім сподобалося, часто народ гуляє, фотографується. І теж ніхто не критикував за "пшонка стайл".
Чому ж тоді зараз знаходяться "експерди", які кажуть, що початковий проект театру (який краще вписувався в загальний архітектурний ансамбль Андріївського) це погано, а такий сракофаг - це нормально??
Тільки от не треба про рекомендації ЮНЕСКО... Воздвиженку ЮНЕСКО не критикувало, наприклад. І те, що будівля має відрізнятися від історичних будинків, зовсім не значить, що вона має бути такою страшною...
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-Пятачок! Что это?
-Мой портрет.
-Че-то странный этот портрет.
-Это художник, он так видит!
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Быдло ебаное ...
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ЗЫ: походу, последний вариант - даже к лучшему...
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Подавляющее большинство жителей Украины вообще без понятия, что там, на спуске, есть некий театр, и полтора человека пуристов надувают губки, ибо им оно не нра.
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