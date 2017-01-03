 Обновленный фасад театра на Андреевском спуске забросали черной краской. ФОТО

На фасаде Театра на Подоле появилось черное пятно, перебает Цензор.НЕТ . Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал киевлянин Алексей Кулишенко. Предполагается, что недовольные внешним видом фасада бросили в него пакет с черной жидкостью.

"Я не поддерживаю такие действия. Но некоторые люди здесь...нервничают", - написал Алексей Кулишенко.

Как сообщалось ранее, петиция с требованием снести новый фасад Театра на Подоле набрала 10 тыс. голосов, необходимых для ее рассмотрения Киевсоветом.