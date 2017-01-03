 Климкин и новый глава ОБСЕ Курц отправились с визитом в Донецкую область. ФОТО

Об этом сообщает МИД Украины в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Климкин и Курц по дороге в г. Мариуполь, Донецкая область", - говорится в сообщении.
Ранее в МИД отметили, что Климкин и его австрийский коллега встретились в Днепровском международном аэропорту.
Климкин и Курц 3-4 января посетят Донецкую область и обсудят развертывание вооруженной полицейской миссии организации на Донбассе.
Целью визита на Донетчину является ознакомление руководителя внешнеполитического ведомства Австрии в начале председательства этой страны в ОБСЕ с состоянием имплементации Минских договоренностей, социально-экономической ситуацией в регионе, обусловленной военной агрессией России против Украины, а также реализацией благотворительных проектов с участием австрийских гуманитарных организаций. Климкин и Курц обсудят усилия австрийского председательство в ОБСЕ в 2017 году, направленные на урегулирование конфликта внутри и вокруг Украины, в том числе по развертыванию вооруженной полицейской миссии ОБСЕ в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, укреплению потенциала Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.
2155 19
Сформирован арбитраж для рассмотрения дела о нарушении Россией морского права, - Климкин(30)
Климкин о дате введения безвизового режима для украинцев: "Уверен, что решение будет весной"(80)
МИД готовит предложения по введению визового режима с РФ, - Климкин(156)
Во дворе МИД Украины открыли уличную фотовыставку о жизни крымских татар в оккупированном Крыму. ФОТОрепортаж(6)
На самом деле Климкин спасает Евросоюз, а не Украину - Портников(0)
Некоторые страны Азии принципиально не голосуют в ООН за резолюции по правам человека, - Климкин(55)
В ЕС нет опасений относительно большой миграции украинцев после отмены виз, - Климкин(109)
Ответить
Ответить
https://www.facebook.com/ParolesDzz/videos/1869745789979158/
Ответить
так буде клімкін?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"Наши товарищи" "ведут" Трампа с момента его приезда в СССР в 1987 году - Милов:
Бизнес-поездка миллионера Дональда Трампа в СССР в 1987 году не могла пройти мимо внимания соответствующих советских ведомств, написал в Facebook российский оппозиционный политик Владимир Милов.
Он обратил внимание, что пригласил Трампа в Союз посол в Вашингтоне Юрий Дубинин, а принимал гостя "Интурист", организация, находившаяся под опекой КГБ.
"В ходе поездки он смог встретиться с довольно высокопоставленными лицами - напомню, что в 1987-м еще был довольно дремучий совок, и встретиться с представителями советской номенклатуры было далеко не таким простым делом. Ну просто на пять с плюсом сюжет, это даже если еще не учитывать чехословацкую жену (первая жена Трампа - Ивана Трамп-Зельничкова. - "ГОРДОН")", - написал политик.
"Получается, что "наши товарищи" плотно ведут персонажа вот уже более 30 лет, и папочка на него там наверняка занимает много томов - вероятно, поболее, чем на обоих Клинтонов. Красавцы, конечно, чо", - отметил Милов.
Владимир Милов
22 hours ago
Вот я лошара, пропустил такой шикарнейший сюжет как визит Трампа в СССР в 1987 году - только сейчас обратил на это внимание.
- Пригласил его в СССР лично посол в Вашингтоне Дубинин;
- Организатор поездки - ВАО "Интурист" (!!! для тех кто понимает);
- В ходе поездки он смог встретиться с довольно высокопоставленными лицами - напомню, что в 1987 еще был довольно дремучий совок, и встретиться с представителями советской номенклатуры было далеко не таким простым делом.
Ну просто на пять с плюсом сюжет, это даже если еще не учитывать чехословацкую жену.
Получается что "наши товарищи" плотно ведут персонажа вот уже более 30 лет, и папочка на него там наверняка занимает много томов - вероятно, поболее, чем на обоих Клинтонов.
Красавцы, конечно, чо.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить