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Все про:Мариуполь (3931) ОБСЕ (2144) Донецкая область (3479) Климкин (1050) Курц (6) полицейская миссия (29)

 Климкин и новый глава ОБСЕ Курц отправились с визитом в Донецкую область. ФОТО

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и действующий председатель ОБСЕ, министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц отправились в Мариуполь.

Об этом сообщает МИД Украины в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

обсе

"Климкин и Курц по дороге в г. Мариуполь, Донецкая область", - говорится в сообщении.

Читайте также: Климкин и новый глава ОБСЕ Курц посетят Донбасс с рабочим визитом 3-4 января, - МИД


Ранее в МИД отметили, что Климкин и его австрийский коллега встретились в Днепровском международном аэропорту.

обсе

Климкин и Курц 3-4 января посетят Донецкую область и обсудят развертывание вооруженной полицейской миссии организации на Донбассе.

обсе

Целью визита на Донетчину является ознакомление руководителя внешнеполитического ведомства Австрии в начале председательства этой страны в ОБСЕ с состоянием имплементации Минских договоренностей, социально-экономической ситуацией в регионе, обусловленной военной агрессией России против Украины, а также реализацией благотворительных проектов с участием австрийских гуманитарных организаций. Климкин и Курц обсудят усилия австрийского председательство в ОБСЕ в 2017 году, направленные на урегулирование конфликта внутри и вокруг Украины, в том числе по развертыванию вооруженной полицейской миссии ОБСЕ в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, укреплению потенциала Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.
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руССких войск в УКРАИНЕ нет! у вас идет гражданская война!
так буде клімкін?
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Хммм. Дааа..... Самый молодой министр иностранных дел в ....мире. 30 лет!!! ...без законченого высшего образования. Но самое главное - это его струя уменьшать санкции с России на маленькие шажки взамен.
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Можно ссылку об отсутствии высшего образования? Я так же могу заявить,что ты кацапский шпион.
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Chechen Center ‏@ChechenCenter 9 ч.9 часов назад
"Наши товарищи" "ведут" Трампа с момента его приезда в СССР в 1987 году - Милов:
Бизнес-поездка миллионера Дональда Трампа в СССР в 1987 году не могла пройти мимо внимания соответствующих советских ведомств, написал в Facebook российский оппозиционный политик Владимир Милов.
Он обратил внимание, что пригласил Трампа в Союз посол в Вашингтоне Юрий Дубинин, а принимал гостя "Интурист", организация, находившаяся под опекой КГБ.
"В ходе поездки он смог встретиться с довольно высокопоставленными лицами - напомню, что в 1987-м еще был довольно дремучий совок, и встретиться с представителями советской номенклатуры было далеко не таким простым делом. Ну просто на пять с плюсом сюжет, это даже если еще не учитывать чехословацкую жену (первая жена Трампа - Ивана Трамп-Зельничкова. - "ГОРДОН")", - написал политик.
"Получается, что "наши товарищи" плотно ведут персонажа вот уже более 30 лет, и папочка на него там наверняка занимает много томов - вероятно, поболее, чем на обоих Клинтонов. Красавцы, конечно, чо", - отметил Милов.

Владимир Милов
22 hours ago

Вот я лошара, пропустил такой шикарнейший сюжет как визит Трампа в СССР в 1987 году - только сейчас обратил на это внимание.
- Пригласил его в СССР лично посол в Вашингтоне Дубинин;
- Организатор поездки - ВАО "Интурист" (!!! для тех кто понимает);
- В ходе поездки он смог встретиться с довольно высокопоставленными лицами - напомню, что в 1987 еще был довольно дремучий совок, и встретиться с представителями советской номенклатуры было далеко не таким простым делом.

Ну просто на пять с плюсом сюжет, это даже если еще не учитывать чехословацкую жену.
Получается что "наши товарищи" плотно ведут персонажа вот уже более 30 лет, и папочка на него там наверняка занимает много томов - вероятно, поболее, чем на обоих Клинтонов.
Красавцы, конечно, чо.
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милов поделись улыбкою своей, и ее тебе не раз еще припомнят Козырь за питейные заведения, трактиры и постоялые дворы в питере кинули а за базар на понтах отвечать надо
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Климкин пусть там и останется,хоть на месяц! А потом на ротацию гнйся с кролем,потом семья паршивских, семья гуценко, палртлртрубий,херащенко....
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Курц поехал на разведку,собирать данные наших позиций что-бы передать их оккупантам.Это и есть основная миссия ОБСЕ.
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Бездарная, ничего не решающая организация. Смысл от этой организации? Это очередное проедание денег налоплательщиков.
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Сподіваюсь, що поїдуть під Авдіїївку та передову. Бо в Маріуполі робити немає чого. Подивиться цей єврогей, що все тихо і добре та буде потім розповідати в ЄС, що можна вибори на Донбасі проводити.
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климкину конечно виднее, но... а что он там нового для себя узнает? Ведь всем всё давно понятно.
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Ніхто не звернув увагу на спартанські умови перельоту, москалські міністри так не літають)
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Ты шо ! Ща зоадодрочеры тебе расскажут ,шо то фотошоп. А вот вертолет шамана шойгу. Есть с чем сравнить


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Климкин повёз ботана - физика который усрётся даже от звука рождественской хлопушки в центре Лондона. Какие там нахуй полицейские силы ОБСЕ? Путлер и тот ржёт что тварь недорезанная. Скоро сам будет заменять Задорного на концертах "Ну тупые они (хохлы) ну тупые"
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныКлимкин и новый глава ОБСЕ Курц отправились с визитом в Донецкую область. ФОТО
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