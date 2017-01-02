 Лучшие фото дикой природы 2016 года, - The Guardian. ФОТОрепортаж

В галерею The Guardian были включены снимки победителей региональных и международных конкурсов фотографии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на fakty.ictv.ua.
В список попали фото медузы львиная грива, миграции сардин у южноафриканских берегов, лягушки с комарами на голове и многих других.
Луна и ворона, Лондон.
Носорог, Намибия.
Выводок больших крохалей.
Кошачья змея во время атаки, Борнео.
Деревная лягушка, Квинсленд
Рыбы рода Цихлид плавают под защитой матери
Миграция сардин, Южная Африка
Горностай весной, Северный Йоркшир, Англия.
Медуза львиная грива, у берегов Шотландии
Серые лангуры играют на дереве, Карнатака, Индия.
Хамелеон на фоне недавно сгоревшего леса.
Молодой орангутанг взбирается на дерево, Борнео, Западный Калимантан, Индонезия.
Замороженные ящеры, изъятые во время транспортировки для незаконной продажи в Китае
Останки мертвого белого медведя, умершего из-за голода, возникшего в связи с глобальным потеплением, Свальбард, Норвегия
Орангутанг виден сквозь дым лесных пожаров, Борнео, Индонезия
Контейнер, заполненный незаконно добытой слоновой костью, Ломе, Того.
Морской конек, Средиземное море.
"Русалкин кошелек" кошачьей акулы
Игривый горбатый кит.
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пришли пару пасинків на розсаду!
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Угу,он в тайге,без ветра и во всей этой влажности вообще растет как перепуганный.Под такими зарослями гадюки любят тусоваться,кстати.
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мені дуже сподобалось.
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Тема доповіді - про екологію.
- Шановні колеги, ну що ж це так твориться? Дерева сохнуть, ріки міліють...
Скоро не буде де втопити чи повісити москаля.
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2016-12-22 22:12:00Попередні Share НаступніПочему не стоит ехать в Украину: 49 причин Очень сильный иронический материал опубликовал портал I Go to World.
http://oleg-leusenko.livejournal.com/5939362.html?utm_source=fbsharing&utm_medium=social
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в России давно нет большевиков там капиталистический строй, у многих из верхушки с западными партнёрами по бизнесу хорошие взаимовыгодные отношения не смотря на санкции и все они во главе с президентом России (который не один всё решает) меньше всего заинтересованы в "восстановлении СССР" и тд.
у них вообще возник разброд и шатание диаметрально противоположное, пропаганда кривая, - одни хотят восстановления Союза и им это подогревали, но другие за восстановление Российской империи и им тоже подогревали, в веру царя ударились) в общем прикольно получается
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Большевизм на расие - это, в первую очередь, не "строй", а особое отношение к людям: все, без исключения, кроме небольшой касты избранных (например, в ссср-е кто делал покупки в спецраспределителях) являются стройматериалом для обеспечения царской жизни этой небольшой касте.
Оглянитесь вокруг, сколько людей (к сожалению, бывших людей, пропаганда их неизлечимо заразила дамбасом и биндеровцами) не имеют элементарных условий для выживания, которые есть у всех при капитализме: медицина, теплый туалет, еда надлежащего качества в необходимом количестве. Зато, не только сцарь, но и всякие кабаевы-киселевы-соловьевы давно живут в странах, на расию ездят как на работу в опасную для здоровья зону, а цену эту платите вы и ваши следующие поколения - преждевременной старостью, беззубостью, циррозом печени и т.д., уже и детям вашим не оставят сечины-ротенберги никаких ископаемых, а сцарь еще и повесит многолетние выплаты пострадавшим от вас народам.
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Вот ваша же гражданка кое-что пытается донести до тех, кто еще способен что-то воспринимать.
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Дерущиеся олени на реке Боу в Национальном парке Банф в Канаде. Этот снимок, сделанный фотографом Робертом Соммером (Robert Sommer), стал победителем конкурса Royal Society of Biology Photographer of the Year 2016.
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