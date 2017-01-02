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 Лучшие фото дикой природы 2016 года, - The Guardian. ФОТОрепортаж

Издание The Guardian опубликовало лучшие фотографии дикой природы, сделанные в 2016 году.

В галерею The Guardian были включены снимки победителей региональных и международных конкурсов фотографии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на fakty.ictv.ua.

В список попали фото медузы львиная грива, миграции сардин у южноафриканских берегов, лягушки с комарами на голове и многих других.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Знаковые и самые запоминающиеся фото 2016 года по версии Цензор.НЕТ. ФОТОрепортаж


природа фото животные

Луна и ворона, Лондон.

природа фото животные

Носорог, Намибия.

природа фото животные

Выводок больших крохалей.

природа фото животные

Кошачья змея во время атаки, Борнео.

природа фото животные

Деревная лягушка, Квинсленд

природа фото животные

Рыбы рода Цихлид плавают под защитой матери

природа фото животные

Миграция сардин, Южная Африка

природа фото животные

Горностай весной, Северный Йоркшир, Англия.

природа фото животные

Медуза львиная грива, у берегов Шотландии

природа фото животные

Серые лангуры играют на дереве, Карнатака, Индия.

природа фото животные

Хамелеон на фоне недавно сгоревшего леса.

природа фото животные

Молодой орангутанг взбирается на дерево, Борнео, Западный Калимантан, Индонезия.

природа фото животные

Замороженные ящеры, изъятые во время транспортировки для незаконной продажи в Китае

природа фото животные

Останки мертвого белого медведя, умершего из-за голода, возникшего в связи с глобальным потеплением, Свальбард, Норвегия

природа фото животные

Орангутанг виден сквозь дым лесных пожаров, Борнео, Индонезия

природа фото животные

Контейнер, заполненный незаконно добытой слоновой костью, Ломе, Того.

природа фото животные

Морской конек, Средиземное море.

природа фото животные

"Русалкин кошелек" кошачьей акулы

природа фото животные

Игривый горбатый кит.
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Не оставляйте детей одних - птицы разные бывают ВИДЕО
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Да политика иногда задолбывает, хочется насладится чем-то прекрасным. Спасибо Цензор, классные фото.
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Богатые фото и за каждой стоит большой труд.
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Такое не забудешь-я из ствола трубку для родника делал. Там 3/4 дюйма.
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К тебе давно нет, ибо цена твоим знаниям и ответам-"ноль".
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Сахалин - оккупированная территория.Даже при совке сахалинцы Остров раиссей не считали.
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Не надо тут за запахи...На Сахалине масса Украинских географических названий,а сам Остров при совке был голимым интернационалом,от стран Балтии до Кореи - всех там можно было встретить.Особенно много среди "заболевших Сахалином" было как раз Украинцев.
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Я знаю за Сахалин тоже, у меня бабуля там жила. Знаю что зимы там не холодные, климат влажный, зато зимой снега столько сыпет, что домов не видно.
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Угу,в детстве после пурги со снегопадом из окон 4 этажа в сугробы прыгали - до земли не доставали.
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ніхрена ж у тебе клубніка !
пришли пару пасинків на розсаду!
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Это мелковатый, трубка растёт на Курилах до 4метров, а сам лопух бывает в диаметре больше метра
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Угу,он в тайге,без ветра и во всей этой влажности вообще растет как перепуганный.Под такими зарослями гадюки любят тусоваться,кстати.
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Лучше гадюка - там мяса больше,полозы тонкие и жесткие,потому как - удавы.
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красной рыбы, криветок и крабов хватало, так, что до гадов не дошли)))
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Это привычка у меня....я когда в лесу,стараюсь жить на подножном корме,и сейчас с собой рогатку на охоту беру(я хожу на 4-6 дней).Прибил походя,почистил,в мешок до ужина.Белки,змеи,дикие голуби,bull frogs(лягушка-бык - здоровенная такая)
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схиляю свою дурну репалку перед ЦЕНЗОРОМ!. просто БРАВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
мені дуже сподобалось.
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Спасибо редакции. Это гораздо лучше, чем ДТП.
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Давай Украинскую природу выкладывай,лентяй
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Я тебе лучше по почте скину. Завтра собрался речку фоткать-сегодня на закате приехал.
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То вони нас Українців ще, не спитали про кого-ЩО (вотофак!!!) зняти
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Виступає у парламенті представник правої націоналістичної партії.
Тема доповіді - про екологію.
- Шановні колеги, ну що ж це так твориться? Дерева сохнуть, ріки міліють...
Скоро не буде де втопити чи повісити москаля.
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красивые фотки, кроме полуразложившегося медведя
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вот спасибо, сразу видно, что у вас развито чувство прекрасного )
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В обнаженном виде лучше бы смотрелась на лоне природы.
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это совсем другая тематика - эротическое фото))
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А что с мишкой? Устал по тундре поросят гонять?
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Олег Леусенко (oleg_leusenko) пише,
2016-12-22 22:12:00Попередні Share НаступніПочему не стоит ехать в Украину: 49 причин Очень сильный иронический материал опубликовал портал I Go to World.

http://oleg-leusenko.livejournal.com/5939362.html?utm_source=fbsharing&utm_medium=social
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И вот, сидит в кремле большевистская зараза и только и мечтает о том, как это все или захватить, или уничтожить.
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как раз по теме), что захватить, мир? может быть но навряд, а почему большевистская, ну не знаю..
в России давно нет большевиков там капиталистический строй, у многих из верхушки с западными партнёрами по бизнесу хорошие взаимовыгодные отношения не смотря на санкции и все они во главе с президентом России (который не один всё решает) меньше всего заинтересованы в "восстановлении СССР" и тд.
у них вообще возник разброд и шатание диаметрально противоположное, пропаганда кривая, - одни хотят восстановления Союза и им это подогревали, но другие за восстановление Российской империи и им тоже подогревали, в веру царя ударились) в общем прикольно получается
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"в России давно нет большевиков там капиталистический строй" - ага, и рыночная экономика, вон, Ходорковский подтвердит, и все, чей бизнес отняли некие "силовики" тоже...

Большевизм на расие - это, в первую очередь, не "строй", а особое отношение к людям: все, без исключения, кроме небольшой касты избранных (например, в ссср-е кто делал покупки в спецраспределителях) являются стройматериалом для обеспечения царской жизни этой небольшой касте.
Оглянитесь вокруг, сколько людей (к сожалению, бывших людей, пропаганда их неизлечимо заразила дамбасом и биндеровцами) не имеют элементарных условий для выживания, которые есть у всех при капитализме: медицина, теплый туалет, еда надлежащего качества в необходимом количестве. Зато, не только сцарь, но и всякие кабаевы-киселевы-соловьевы давно живут в странах, на расию ездят как на работу в опасную для здоровья зону, а цену эту платите вы и ваши следующие поколения - преждевременной старостью, беззубостью, циррозом печени и т.д., уже и детям вашим не оставят сечины-ротенберги никаких ископаемых, а сцарь еще и повесит многолетние выплаты пострадавшим от вас народам.
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https://www.youtube.com/watch?v=-o3nB5WbPuE

Вот ваша же гражданка кое-что пытается донести до тех, кто еще способен что-то воспринимать.
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Обезьянка, висящая на 2ух чужих хвостах убила)
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Дикий конь на Черной горе в Белфасте, Северная Ирландия, 15 января 2016 года
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Овцы стоят в глубоком снегу в графстве Дербишир, 4 марта 2016 года
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К предлыдущей фотке.
Дерущиеся олени на реке Боу в Национальном парке Банф в Канаде. Этот снимок, сделанный фотографом Робертом Соммером (Robert Sommer), стал победителем конкурса Royal Society of Biology Photographer of the Year 2016.
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тигрусики считают ,что человеке состоит на 100% из еді..)
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Дык я поэтому и беру 4-6 doe tags каждый сезон - жалко бывает рогатых красавцев.
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Для любителей активного отдыха и заплыву на каяках по дикой речке, очень рекомендую Weeki Wachee Ламантинчики, крокодильчики, енотики и др.

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Цензор.НЕТФотоФоторепортажЛучшие фото дикой природы 2016 года, - The Guardian. ФОТОрепортаж
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