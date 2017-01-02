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Все про:взрывчатка (661) СБУ (12920) Запорожская область (469)

 Работники СБУ нашли 40 кг аммонитовых шашек, похищенных при перевозке в Запорожской области. ФОТОрепортаж

В Запорожской области сотрудники СБУ совместно с полицией обнаружили аммонитовые шашки, похищенные во время их перевозки.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБУ.

В сообщении отмечается: "27 декабря прошлого года, при перевозке десяти тонн аммонита на одно из предприятий области, где он используется при проведении взрывных работ, злоумышленники похитили сорок килограммов этого опасного взрывчатого вещества.

Аммонит - разновидность промышленных взрывчатых веществ, которые содержат в себе аммиачную селитру и тринитротолуол. Содержание тротила в аммонитових шашках достигает 50 процентов объема.

В одном из частных гаражей Васильевского района правоохранители нашли все сорок килограммов аммонита.

Открыто уголовное производство по ст. 262 (похищение взрывчатых веществ) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас проводятся неотложные оперативно-следственные действия для установления и задержания всех причастных лиц".

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KREMLINSHITBRICKS ‏@sashkof2 2 ч.2 часа назад
Олег Пономарь Хочу и желаю, чтобы 2017-й стал годом радости от успехов. Гордости за свою страну... И так будет.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1901837480049885&id=100006709539652 …
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А я бы купил себе пару шашек со смесью тринитротолуола с аммиачной селитрой. Так хочется теще подарить! (детонатор сам смогу сделать)
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я свою тещу навчив і в свч пічці яйця розігрівати і борщ в металічній кастрюлі гріти і шаріками з підшипників нальот в машинці автомат пральній видаляти.... висновок- -9000 грн. нічого їх не бере.повірте.
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а шо,бол хоть один случай взрыва именно от таких боеприпасов?
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Для усиления любого взрыва можно применить.
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Oleksandr Tsymbal поширив link у спільноті: ВАТА TV.15 хв · Ура!!! Они наконец-то сделали это: "Прорыв: российские ученые нашли способ заменить батарейки"!

Российские физики встроят водородные двигатели в смартфоныМиниатюрные двигатели, работающие на водороде, можно будет встроить и…HI-TECH.MAIL.RU|ВІД КСЕНИЯ ШЕСТАКОВА
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Амонитовые шашки просто так не взорвешь. Мы когда то на каръере рвали гранит такими. К ним нужен еше детонирующий шнур, белый такой, им шашки обматывают сверху. Не путать с бикфордовым, это совсем другое. Ну и электродетонаторы. Взрываются они знатно, километров на 20 слышно. А внутри в тех бумажных колбасках в общем то обычная селитра.
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Ополченец с позывным "Холодец" отмечает на даче под Пензой годовщину побега из хохлобендеровского плена.



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сєбєу! найдіть в пашинського дозвіл на зброю краще.... бо отмазки тут уже некатят.....


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Цензор.НЕТФотоПроисшествияРаботники СБУ нашли 40 кг аммонитовых шашек, похищенных при перевозке в Запорожской области. ФОТОрепортаж
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