 Работники СБУ нашли 40 кг аммонитовых шашек, похищенных при перевозке в Запорожской области. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБУ.
В сообщении отмечается: "27 декабря прошлого года, при перевозке десяти тонн аммонита на одно из предприятий области, где он используется при проведении взрывных работ, злоумышленники похитили сорок килограммов этого опасного взрывчатого вещества.
Аммонит - разновидность промышленных взрывчатых веществ, которые содержат в себе аммиачную селитру и тринитротолуол. Содержание тротила в аммонитових шашках достигает 50 процентов объема.
В одном из частных гаражей Васильевского района правоохранители нашли все сорок килограммов аммонита.
Открыто уголовное производство по ст. 262 (похищение взрывчатых веществ) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас проводятся неотложные оперативно-следственные действия для установления и задержания всех причастных лиц".
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Олег Пономарь Хочу и желаю, чтобы 2017-й стал годом радости от успехов. Гордости за свою страну... И так будет.
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Российские физики встроят водородные двигатели в смартфоныМиниатюрные двигатели, работающие на водороде, можно будет встроить и…HI-TECH.MAIL.RU|ВІД КСЕНИЯ ШЕСТАКОВА
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http://novostival.ru/vladivostok/2017/01/02/439037-v-primore-28-letnij-syn-izbil-a-zatem-iznasiloval-65-letnyuyu-mat.html
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ПЭРЭМОГА!!!!
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