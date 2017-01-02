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Все про:Львовщина (1234) музей (452) пожар (2896) УПА (610)

 Музей-крыивка УПА сгорел под Львовом. ФОТОрепортаж

В музее подозревают поджог.

Об этом говорится на странице музея "Криївка підпільної типографії УПА" в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"В ночь с 1 на 2 января 2017 года сожгли музей "Криївка підпільної типографії УПА" в Басовке", - сказано в заявлении.

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Музей в Басовке появился в сентябре 2014 года. Старый бункер Украинской повстанческой армии, найденный еще в 1970 году, был восстановлен и обустроен по описанию участницы УПА, которая в свое время жила в ней.
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Вот жеж лажа!
Коммунизм крыивка пережила, а тут не устояла.
Мало кацапам ненависти, хотят, чтоб на веки вечные их ненавидели.
Это их выбор.
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