 Музей-крыивка УПА сгорел под Львовом. ФОТОрепортаж

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Об этом говорится на странице музея "Криївка підпільної типографії УПА" в Фейсбуке , передает Цензор.НЕТ "В ночь с 1 на 2 января 2017 года сожгли музей "Криївка підпільної типографії УПА" в Басовке", - сказано в заявлении.

Музей в Басовке появился в сентябре 2014 года. Старый бункер Украинской повстанческой армии, найденный еще в 1970 году, был восстановлен и обустроен по описанию участницы УПА, которая в свое время жила в ней.