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 "Олег, о тебе думают в Нью-Йорке и ждут твоего освобождения!", - активисты пикетировали консульство РФ в поддержку украинского режиссера. ФОТОрепортаж

Под зданием российского консульства в Нью-Йорке 31 декабря активисты провели акцию в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, удерживаемого Кремлем в заложниках.

Об этом говорится в паблике Free Oleg Sentsov в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Олег, о тебе думают в Нью-Йорке и ждут твоего освобождения! Наш маленький, но дружный flashmob в поддержку незаконно осужденного Олега Сенцова у порога русского консульства в Нью-Йорке. Спасибо всем, кто пришел! Мы придем сюда еще", - рассказали активисты.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Путин о Сенцове: Чем он отличается от кадрового сотрудника разведки? ВИДЕО

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президент США Барак Обама заявил, что Россия военной операцией в Сирии помогает ИГИЛ.
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Видно, что с игиловцами борются только FSA и курды на севере. Асаду ИГИЛ не мешает.




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Порошенко,кто будет Олега вытягивать из тюрьмы? Трепался на Новый год про "украинскую оккупацию",тьфу! Кто тебе тексты пишет?Какой специалист?Скажи ему что не украинская оккупация,а рос. оккупация в Украине и пусть хоть страну не позорит.У тебя,Пэтя все специалисты только в сфере коррупции ассы,а в остальном - дебилы.
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А ты , что сделала , вытягивальщица? На диване пиво тянешь?
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Новый Год на пидарассейском ТВ. голубой огонек



https://www.youtube.com/watch?v=RbboNlsuIig

видео для тех кто хочет проблеваться после праздников...
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мені оця власовська тряпка на нерви діє.
свиноруси затусуйте її собі в дупу і ви будете НЄОТРАЗІМИЄ!

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это надо помнить http://news.online.ua/763952/vechnoe-napominanie-rossii-v-seti-vspomnili-odnu-iz-pervyh-zhertv-agressii-putina/
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Кацапи про це ніколи не покажуть ні на одному телеканалі.
Щойно дивився новини на Росії -1, показали, як прилетіли із Америки видворені дипломати, дуже насмішив коментар ведучого, пряма мова: "Этот отчаянный поступок уходящей администрации Обамы был направлен в первую очередь на людей далёких от политики."
Це вони мали на увазі дітей цих самих дипломатів, показали дитячі речі і обісраного маленького кацапа, який несамовито волав. Абама - ты фашист и нацист, низабудим, нипрастим!
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мелкая сволочь ... вызывает , лишь, желание их танком переехать
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Ось це справжня громадянська позиція. Дякую вам!
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Суд Праги: Забрасывать президента яйцами - не преступление

https://charter97.org/ru/news/2017/1/2/236373/
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2017 г. После экономического кризиса к власти приходит тоталитарное правительство. Демократические институты оказываются разрушенными, введены цензура и комендантский час. Нестабильность вызвала и ожесточение нравов: наиболее популярными телепрограммами стали жестокие и кровавые телешоу, подчас заканчивающиеся трагически. Участниками одного из таких шоу - «Бегущий человек» - становятся заключённые тюрем, которые имеют шанс пройти суровые испытания и получить свободу, либо умереть на глазах телезрителей от рук преследователей-охотников.

Заглавие к фильму 1987 г. "Бегущий человек"...
А говорят в голливуде фантастику пишут...
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в Нью -Йорке может и думают, а я не знаю что это за режиссёр что он снял такого хорошего, кроме того что попал в плен, выйдет какое -то время будет починать на лаврах можно и не напрягаться снимать что-то а выпустить книгу - как я провел время в плену у фашиствующей России"
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Олег, о тебе думают в Нью-Йорке и ждут твоего освобождения!", - активисты пикетировали консульство РФ в поддержку украинского режиссера. ФОТОрепортаж
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