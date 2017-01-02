 "Олег, о тебе думают в Нью-Йорке и ждут твоего освобождения!", - активисты пикетировали консульство РФ в поддержку украинского режиссера. ФОТОрепортаж

Об этом говорится в паблике Free Oleg Sentsov в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Олег, о тебе думают в Нью-Йорке и ждут твоего освобождения! Наш маленький, но дружный flashmob в поддержку незаконно осужденного Олега Сенцова у порога русского консульства в Нью-Йорке. Спасибо всем, кто пришел! Мы придем сюда еще", - рассказали активисты.
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https://www.youtube.com/watch?v=RbboNlsuIig
видео для тех кто хочет проблеваться после праздников...
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свиноруси затусуйте її собі в дупу і ви будете НЄОТРАЗІМИЄ!
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Щойно дивився новини на Росії -1, показали, як прилетіли із Америки видворені дипломати, дуже насмішив коментар ведучого, пряма мова: "Этот отчаянный поступок уходящей администрации Обамы был направлен в первую очередь на людей далёких от политики."
Це вони мали на увазі дітей цих самих дипломатів, показали дитячі речі і обісраного маленького кацапа, який несамовито волав. Абама - ты фашист и нацист, низабудим, нипрастим!
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https://charter97.org/ru/news/2017/1/2/236373/
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Заглавие к фильму 1987 г. "Бегущий человек"...
А говорят в голливуде фантастику пишут...
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