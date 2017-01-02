 У жителя Одесской области изъято 11 самодельных пистолетов, - Нацполиция. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГУ НП в Одесской области.
Интересную находку обнаружили правоохранители Арцизского район в первый день Нового года во время осмотра домовладения 66-летнего жителя одного из сел в Арцизском районе. Изъятое направлено в НИЭКЦ для проведения ряда соответствующих экспертиз.
Владелец от каких-либо объяснений относительно изъятого у него оружия отказался. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины и избрании в отношении владельца незаконного арсенала меры пресечения.
Изъятое оружие проверяется на причастность к серии разбойных нападений, совершенных с применением огнестрельного оружия. Проверка продолжается.
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Великий окулист,
академик Владимир Петрович Филатов, отмечал свой юбилей в Одесском оперном
театре . На сцене был изображен человеческий глаз в центре которого находилась
фотография Владимир Петровича ! Когда он
увидал это ,то произнёс ,какое счастье что я не гинеколог ! Если Владимиру
Петровичу попадались пионеры или комсомольцы , то он плевал в сторону их!
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https://www.youtube.com/watch?v=l-w-mWhIWEM
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Точно ?
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может он в бейсбол играл
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- А ось чого - нема, того - нема!
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Факты продажи, распространения есть? Может дедушка хотел калашников изобрести.
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