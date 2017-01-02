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Все про:Одесская область (1282) оружие (3512) Нацполиция (5314)

 У жителя Одесской области изъято 11 самодельных пистолетов, - Нацполиция. ФОТО

Одиннадцать самодельных пистолетов, десять самодельных патронов к ним, порох, деревянную биту и самодельный нож были изъяты у жителя Одесской области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГУ НП в Одесской области.

Интересную находку обнаружили правоохранители Арцизского район в первый день Нового года во время осмотра домовладения 66-летнего жителя одного из сел в Арцизском районе. Изъятое направлено в НИЭКЦ для проведения ряда соответствующих экспертиз.

Владелец от каких-либо объяснений относительно изъятого у него оружия отказался. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины и избрании в отношении владельца незаконного арсенала меры пресечения.

Изъятое оружие проверяется на причастность к серии разбойных нападений, совершенных с применением огнестрельного оружия. Проверка продолжается.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: На границе с Молдовой задержали украинца с 27 ножами и пистолетом, - Госпогранслужба. ФОТО

оружие


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Интересно, какого хрена полиция поперлась в домовладение 66 летнего гражданина?
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Почему не изъято оружие у всяких Янин Конотопов, Пашинских и прочих "кумовинских" и "алкашинских"? Почему вообще у одних (неизвестно по каким критериям) оружие отбирают, а другим (в основном - кумовьям) раздают?
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Ну воно зрозуміло - нагороджували "найдостойнєйших" героїв країни.
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Найдостойніші найдостойніших нагороджували...
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Только хотел задать этот вопрос. Что, уже разрешены шмоны по хотению выпить?
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Великий окулист,
академик Владимир Петрович Филатов, отмечал свой юбилей в Одесском оперном
театре . На сцене был изображен человеческий глаз в центре которого находилась
фотография Владимир Петровича ! Когда он
увидал это ,то произнёс ,какое счастье что я не гинеколог ! Если Владимиру
Петровичу попадались пионеры или комсомольцы , то он плевал в сторону их!
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А ещё:черенок от лопаты,сковородку,и резинку от трусов (для рогатки) !
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Вовремя остановили самодела, ведь мог и Джавелин собрать
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Диспетчер, говорит борт 336, у нас тут терорист в салоне грозится взорвать самолет, требует лететь в Турцию.... Борт 336, говорит диспетчер, все правильно, согласно декларации в ручной клади было пронесено 25 кг тротила, таможенники еще удивлялись - нахрена им столько... ))))
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дедок токарь видать бывший...я тоже в своё время этом делом баловался,даже протяжка имелась
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Обрывочное сообщение. Вот к чему оно? К разговору о легализации короткоствола? Больше вроде не к чему...
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Ну, да. О легализации одиннадцатого. Для которого патрона не хватило.
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Ага! Вальтера, который уже в виде железяк изувеченных... Че-то мне его- не жалко даже. Реально. Как-то нормально сейчас. Мне он- просто не нужен.
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Нет. Ситуация в Мариуполе. Патрули... такое вот. У нас реально стало безопасно.
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в Мариуполе ... реально стало безопасно

Точно ?
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Заявляю с полной ответственностью! С ручательством! По крайней мере- в моем районе. А я иные- и не посещаю.
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Это- было. Но, мне это отчего-то- не важно, хотя и произошло в нескольких сотнях метрах от моего дома. . Для меня важнее- нет бухарей, у подъездов, нет агрессивных малолеток. А ранее- были. Щас- исчезли.
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Годы - понимание - срок ! А деда - жаль! Его бы в оборонэкспорт , в место пашинских !
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Объясните мне - на куя делать самодельные патроны если есть 5,6 мм.,9мм ПМ,7,62 ТТ, плюс там разная экзотика,от глока,люгера,браунинга,томсона....
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Та, это ж из ИНЕТа. Там много инфы о том, как из обычного имитационного соорудить боевой патрик. Да так просто всё, вроде. Кто-то- ведется видать.
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Может душа творческая? Хотел этих последних (из твоего коммента) переплюнуть?
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В 66 лет, после 40-летнего употребления горячительных напитков упал в детство дед (самопалы, рогатки, взрывпакеты). Недалеко и до деменции старческой.
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это - просто релоадинг патронов. намного дешевле и без палева. плюс тяга к творчеству и экспериментам))
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Это неожиданно, но нож, подпадающий под понятие "холодное оружие" - там есть некие критерии, тоже нужно регистрировать в "органах". И сувенирный меч, который на стене висит - лучше тоже зарегистрировать, потому что если не зарегистрировал "коллекцию холодного оружия" - могут прийти по наводке соседей и все забрать нафиг. Без всяких обоснований. До сих пор удивляюсь, почему это до сих пор топоры у населения не отобрали.
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"некие критерии" повинні сходитися одразу-тобто твердість клинка,його довжина,товщина та кут загострення ріжучої кромки.Також розглядається форма руків"я,з упорами вона чи без-та і упори можуть бути присутні на побутовому ножі,одначе не більше визначеного розміру.По-нормальному все це може визначти експертиза,тому аби менти не понтувалися навішуючи вам володіння ХЗ-сміливо віддавайте на експертизу,якщо хочаби жоден з параметрів не класифікує ніж,яз ХЗ-забирайте та машіть ручкою на допобачення.
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Помедленнее пожалуйста , я записываю ! "Знатоки"- б***ь !
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Хотел друзей и знакомых награждать. Не, ну а чего?
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Дійсно - чому , якомусь Авакову або Луценку можна , а поважному діду - не можна ? ..))
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Самопальная бита вообще шедевр) строгал буратину, а получилась бита?)
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Это не гуманно! А то стрельнул. И без мучений. БИТА ЭТО ДИКОСЧТЬ!
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этими пукалками только воробьев пугать. особенно понравилась бита. у каждого дачника и жителя селя таких полон двор валяется. улыбнуло!
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Это ещё не смешно, по версии спецов с СБУ, дубина будет признана оружием массового уничтожения.
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а бита причем, это уже оружие?
может он в бейсбол играл
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А что в пузырьках,самодельное оружие "боярышник" ?
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Смешно! Зачем велосипед изобретать. Да все продается в лучших экзеплярах. Чудак!
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Якщо біту розгледіти крупним планом , напевно , можна побачити криваві рештки вибитих нею мізків ..?
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Ну ты и изверг! Я сторонник не такого жестокого наказания! ПРОСТО НА КОЛ И ВСЕ!
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полицаи придурки криво выструганную палку шьют к холодному оружию ? Если нет веревочной петли для руки чтобы бита при ударе не вылетела, могут только себе для самотыка использовать. Таким же успехом могли собрать в сарае держаки от лопат.
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Ай..ай..ай..этож из каждого он по депутату мог застрелить....жаль что не успел...
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Короче впаяют деду подготовку к теракту и свержению гос.строя , изготовление и хранение огнестрела и холодного , - вообщем 10-ка светит за эти пукалки и кривую палку.... .
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У деда только один выход как избежать тюрьмы, сказать что неделю назад убивал укр.солдат в зоне АТО, а теперь добровольно вернулся за амнистией.
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Да, сепар - это у нас смягчающее обстоятельство. Но деду ещё надо хорошо постараться доказать это.
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Деду лучше признаться шо - ИГИЛ ! Заедет-на Гуантанамо к амерам ,и всё- доконца дней в шоколаде ! То есть ,чеши им про наших шоколадных гарантов,министров,пркурорв ,судей и тд !
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- Вуйко, а може в тебе і літак є?
- А ось чого - нема, того - нема!
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Мастерам нужно предоставлять работу и хорошую зарплату .
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...є ще простійші і потужнійші самопали...у діда мабуть інтернета небуло...
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В нормальній країні людина би придбала ліцензію на виготовлення таких пукалок,і робила би їх в своє задоволення.В деяких штатах США на такі примітивні пістолети навіть ліцензії не треба,якщо не маєш на меті робити їх на продаж.Якщо хочеш продавати-купуй ліцензію,та плати податок,як виробник.І все-а тут дюдину закатають на зону ні за цапову душу.
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Это новые украдиные копии оружия стандартов НАТО от Пашинского ... предприятию и лично Пашинскому опять нанесен огромный ущерб , больше чем бутылкой по голове .....
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ети галимие пистолети представляют большую опасность для стреляющего из них. не впечатляют. в инет есть примери изделий покруче
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Человек сто на броневиках и с собаками деда брали.
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Ещё и двумя дронами отслеживали перемещения !
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Не пойму это больше похоже на самопал, или на устройство отпугивания ворон. Одноразового использования. Или они хотят признать это, огнестрельным оружием?
Факты продажи, распространения есть? Может дедушка хотел калашников изобрести.
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Почему мусора не в АТО? Долго они еще херней за наши деньги заниматься будут?
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А этому "жителю Одесской области" лет-то скока? Судя по его творчеству, не больше десяти. Бита и ножик вообще выжимают слезы умиления. Дайте пацану по жопе и отпустите, изверги ментовские!
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дед в маразме старческом чиполино выстругал. Там пенсионное удостоверение рядом с пушками.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияУ жителя Одесской области изъято 11 самодельных пистолетов, - Нацполиция. ФОТО
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