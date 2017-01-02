 "У людей должна быть уверенность, что их есть кому защищать", - Аброськин сообщил об открытии пункта полиции в Новолуганском. ФОТОрепортаж

Об этом глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в поселок направлены наиболее опытные сотрудники Бахмутского отдела полиции и сводных сил, которые имеют опыт службы на линии разграничения. Пункт открыт на постоянной основе согласно распоряжению штаба АТО.
"Недавно поселок вернулся в Украину из так называемой "серой зоны". Полицейские будут нести службу круглосуточно в тесном взаимодействии с военными. Для более оперативной работы в Новолуганском полицейские получили кроссовер Renault Duster, один из переданных полиции Донетчины министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Ибо именно здесь он наиболее востребован", - отметил Аброськин.
Первоочередная задача нового пункта полиции, по словам Аброськина, - организация работы дежурной части, прием граждан и осуществление патрулирования территории.
"Уверен, у жителей накопилось немало вопросов. В ближайшее время сотрудники полиции обойдут каждую улицу и каждый дом, познакомятся и пообщаются с каждым жителем, чтобы выявить людей, которым нужна помощь, в частности преклонного возраста и детей. У людей должна быть уверенность, что их есть кому защищать изнутри, жители должны чувствовать поддержку, знать, что есть власть, закон и правопорядок.
Имели возможность пообщаться с местными жителями. "Если у нас появились наши украинские полицийские, то мы нужны Украине, а это значит, что никаких "ДНР-ЛНР" здесь не будет, и мы их не хотим", - сказала одна из женщин нашим полицейским. Люди с надеждой смотрят на нас и верят, что скоро придет мир на нашу землю",- подытожил Аброськин.
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в зоне АТО в ходе конфликта с гражданскими лицами убит боец ВСУ???
да вы ипанулись???
Почему эти гражданские лица (а по факту ДРГ врага) не уничтожены при попытке оказать сопротивление при задержании???
02.01.2017 10:39
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http://elise.com.ua/?p=231333
Банда у власти, похоже, даже хуже заклятого врага Украины Путина. И сама она никуда не уйдет, т.к. по своей сути является паразитом, пьющим кровь из народа. Правосудие абсолютно извращено, и закон, который один для всех, отсутствует напрочь. Эту банду надо скидывать всем скопом с оружием в руках, т.к. она будет отсреливаться до последнего.
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Хоть и бывший бандит из 90-х а все-таки мужиком оказался Аваков.
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вот это я понимаю тостище!
Шымановский@Shymanovski
Порохоботам - порохоботное,
зрадофилам - зрадофильное.
Реалистам - реального счастья, удачи и здоровья.
Пацанам на фронте - всем вернуться.
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Касабам - пиндец!
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