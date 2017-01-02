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Все про:Нацполиция (5313) Донецкая область (3473) Аброськин (249)

 "У людей должна быть уверенность, что их есть кому защищать", - Аброськин сообщил об открытии пункта полиции в Новолуганском. ФОТОрепортаж

Сегодня, 2 января в поселке Новолуганское (Донецкая область) начал работу пункт полиции, который разместился в помещении поселкового совета.

Об этом глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в поселок направлены наиболее опытные сотрудники Бахмутского отдела полиции и сводных сил, которые имеют опыт службы на линии разграничения. Пункт открыт на постоянной основе согласно распоряжению штаба АТО.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Херои" отказываются от "идей молодой республики" - на пункте пропуска "Пищевик" задержан террорист, - Аброськин. ФОТО

"Недавно поселок вернулся в Украину из так называемой "серой зоны". Полицейские будут нести службу круглосуточно в тесном взаимодействии с военными. Для более оперативной работы в Новолуганском полицейские получили кроссовер Renault Duster, один из переданных полиции Донетчины министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Ибо именно здесь он наиболее востребован", - отметил Аброськин.

Первоочередная задача нового пункта полиции, по словам Аброськина, - организация работы дежурной части, прием граждан и осуществление патрулирования территории.

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"Уверен, у жителей накопилось немало вопросов. В ближайшее время сотрудники полиции обойдут каждую улицу и каждый дом, познакомятся и пообщаются с каждым жителем, чтобы выявить людей, которым нужна помощь, в частности преклонного возраста и детей. У людей должна быть уверенность, что их есть кому защищать изнутри, жители должны чувствовать поддержку, знать, что есть власть, закон и правопорядок.

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Имели возможность пообщаться с местными жителями. "Если у нас появились наши украинские полицийские, то мы нужны Украине, а это значит, что никаких "ДНР-ЛНР" здесь не будет, и мы их не хотим", - сказала одна из женщин нашим полицейским. Люди с надеждой смотрят на нас и верят, что скоро придет мир на нашу землю",- подытожил Аброськин.

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Читайте также: Боевики "ДНР" обыскивают жилье полицейских, оставшихся верными присяге и покинувших оккупированную территорию, допрашивают их близких родственников, - Аброськин

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Люди должны иметь возможность, прежде всего, адекватно защищать себя сами, а не расчитывать всегда на тех, кто всегда будет склонен защищать их формально.
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Николай М

в зоне АТО в ходе конфликта с гражданскими лицами убит боец ВСУ???
да вы ипанулись???
Почему эти гражданские лица (а по факту ДРГ врага) не уничтожены при попытке оказать сопротивление при задержании???
02.01.2017 10:39
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Мне нравится 140
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Аброськин уже высказался, по этому поводу. Пьяная драка. Вот такой его комментарий.
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Ой, а 140 человек лайкнуло этот ватный шедевр и очень хотело, что тех гражданских - участников конфликта, сразу пристрелили на месте.
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Ну, не знаю. С УКРНЕТа комментарий Аброськина почерпнул.
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Да я читал. Я привожу пример, как одно тупое ватное чудо одним провокативным комментом может легко сделать из 140 пустоголовых человекообразных - большое стадо озлобленных животных.
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Это ж как? В этом Новолуганском, небось- одно старичье осталось. Вряд ли у них есть танки, в каждом хозяйстве.
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Нет. Защита должна быть гарантирована государством. Ты думаешь что сильно крутой. и сможешь себя защитить? Попробуй кому то на мозоль наступить. Сцать перестанешь. Все потом выйдет.
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усе логично, у них должна быть уверенность, што у них будет кому будет отжимать машинки, вымогать гроши, таскать бытовую технику, нг и всу да патрыоты они от скуки мастера на все руки...
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А зачем ты тут о буднях ацьвабадителей-мародёров куриных рыцпублек написал?
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все от нас зависит...чем больше мы чмырим зраду и ольгино-тем больше цензор наш...и никакой модер не в силах изменить ситуацию
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Ща срамал стуканет. Уже там наверное Здесь оно уже вонь подняло.
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Молодец Модератор , поддерживаю.А еще б было не плохо с клонами забанеными разобраться
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Я такое предложение вносил года 2 назад. На что получил объёмный ответ со всеми разъяснениями-отговорками. Кто хочет почитать - может поискать на СФ.
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Этого не будет. Подозреваю ,что модеры сами зрадоботы. Они поощряют посты зрадоботов и сразу банят так называемых порохоботов. .
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АДМИНИНСТРАЦИЯ , обратите внимание как вас неадекваты оскорбляют.ЭТО УЖЕ ЗА ВСЕ РАМКИ ПРИЛИЧИЯ ПЕРЕШЛИ
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Хватит провоцировать и разжигать скандал.
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Где ты увидело ОСКОРБЛЕНИЕ? Всё в рамках правил.....без мата.
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Всё очень просто. Если я попадаю на сайт впервые ,то сначала выясняю , кто хозяин. Цензор кормится с рук йули. Естественно здесь будет рассадник зрадоботов. Цензору (йуле/ не выгодно ,когда кто-то повышает рейтинг Пороха.
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Раньше Порошенко партию Регионов создавал вместе с Азировым.
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Ну и что? Он и комсомольцем раньше был. А пуйло лубянской крысой и коммунякой. Они все выходцы оттуда.
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Ещё раньше цензор был под социалистами Мороза. Инфа есть в инете....гугл в помощь
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Ну что я говорил . Срамал уже настучал . Но это не его вина. Гены деда НКВДшника.
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"СМИ обратили внимание на удивительную «невнимательность» полиции в деле о стрельбе Пашинского"
http://elise.com.ua/?p=231333

Банда у власти, похоже, даже хуже заклятого врага Украины Путина. И сама она никуда не уйдет, т.к. по своей сути является паразитом, пьющим кровь из народа. Правосудие абсолютно извращено, и закон, который один для всех, отсутствует напрочь. Эту банду надо скидывать всем скопом с оружием в руках, т.к. она будет отсреливаться до последнего.
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Шо-шо, а насчет новой полиции вместо милицейских пьяных гондонов на дорогах я лично только "ЗА". Хоть и письтят на Авакова а он всё-таки нормальное дело сделал.
Хоть и бывший бандит из 90-х а все-таки мужиком оказался Аваков.
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Менты уже в 2014 году "защтили". И сейчас те же остались. Наденут в нужный момент георгиевские ленточки и опять за сепаров станут.
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Да нет. Теперь вы можете в охрану в магазине ходить на работу. Ну а кто вообще тупой, только в рекет. Полиция сильно изменилась в сравнении с ментами. И состав набрали из других, хороших людей.
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Свято вірю ,що розчавимо як і зовнішніх так і внутрішніх їродів.
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Грач на глиссаде ‏@Occupied_Rook 31 дек. 2016 г.
вот это я понимаю тостище!

Шымановский‏@Shymanovski

Порохоботам - порохоботное,
зрадофилам - зрадофильное.
Реалистам - реального счастья, удачи и здоровья.
Пацанам на фронте - всем вернуться.
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Надо, чтобы не догадывались, а сразу знали.
Касабам - пиндец!
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Владик, пусть твой "тыл" не переживает, он в крепких руках кадыровцев.
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Корумпована прокуратура , корумпованні суді будуть захищати корумпованого депутата , а не громадянина України . На Майдані покалічили тисячі , вбили 100 громадян України . Кого покарали прокурори , судді ? Нікого . Громадянам України потрібно створювати свою народну прокуратуру , суддів , які б захищали громадян України від бандитів
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"У людей должна быть уверенность, что их есть кому защищать", - Аброськин сообщил об открытии пункта полиции в Новолуганском. ФОТОрепортаж
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