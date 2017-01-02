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 "Світла пам'ять тобі, Козаче!": в Киеве попрощались с Леонидом Проводенко, героически погибшим под Крутой Балкой. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В Киеве на улице Институтской состоялось прощание с украинским бойцом 12 отдельного мотопехотного батальона Леонидом Проводенко, который героически погиб во время боя с боевиками в районе Авдеевки под Крутой Балкой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

53-летний боец Леонид Проводенко, имевший позывной "Козак", погиб 29 декабря во время боя с боевиками в районе Авдеевки. Проводить в последний путь погибшего Героя пришло много друзей воина, его родственники, боевые товарищи и люди, которые его не знали лично, но пожелали принести дань уважения павшему бойцу.

похороны панихида герой боец проводенко
похороны панихида герой боец проводенко

похороны панихида герой боец проводенко

Мать Леонида Проводенко

похороны панихида герой боец проводенко
похороны панихида герой боец проводенко
Вдова Проводенко с сыном

похороны панихида герой боец проводенко

Смотрите также: В бою под Крутой Балкой погиб украинский воин Леонид Проводенко, над его телом поглумились боевики. Похороны Героя 2 января в Киеве. ФОТО

похороны панихида герой боец проводенкопохороны панихида герой боец проводенко

Подполковник Николай Билосвит был командиром батальона, где служил Леонид Проводенко

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Алина Боднар сообщает в Facebook, что очередь из желающих проститься с Героем не редела два часа.

похороны панихида герой боец проводенкопохороны панихида герой боец проводенко

Читайте также: Украинский воин Проводенко лично уничтожил двух наемников, но, прикрывая отход своей группы, пал смертью храбрых, - журналист





"Леня погиб как Герой. У него остались жена и дети. Это теперь наша семья. Мы будем им помогать", - заявил подполковник Николай Билосвит, который был командиром батальона, где служил Леонид Проводенко.

Билосвит пообещал, что семье погибшего бойца будет предоставлена квартира.

Ранее журналист Юрий Бутусов сообщил подробности смерти Героя: "29 декабря во время разведывательного выхода под Авдеевкой, его группа обнаружила опорный пункт и столкнулась с подразделением российских наемников. Стрельбу открыли почти в упор. Леонид лично уничтожил, по данным противника, двух наемников, но, прикрывая отход своей группы, пал смертью храбрых. Взбешенные враги выложили в интернет видео и фото издевательств над телом погибшего воина".

похороны панихида герой боец проводенкопохороны панихида герой боец проводенкопохороны панихида герой боец проводенко

Смотрите также: Порошенко присвоил звание "Герой Украины" лейтенанту Яровому посмертно. ФОТО

"Павшему Леониду Проводенку было 53 года. До войны он жил в поселке Михайловка на Луганщине, работал гражданским инспектором по охране природы. Женат, имел двух сыновей. Когда началась оккупация, вывез семью в Киев, а сам 6 августа 2014 года ушел добровольцем на фронт. Служил в 12 батальоне, всегда занимался младшими товарищами, поддерживал казацкие обычаи. Мечтал освободить родной поселок и вернуться в родительский дом, к любимой работе", - рассказали в 72 ОМБР о погибшем бойце.
похороны панихида герой боец проводенко

Фото и видео: Олег Богачук

"Світла пам'ять тобі, Козаче! Ми здійснимо твою мрію: визволимо від вбивць твоє село і твій дім для твоїх синів", - пишут побратимы Проводенко в соцсети Facebook.

Похоронят Леонида Проводенко на Военном Лукьяновском кладбище в Киеве.
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Смотрите кацапы на эти фотки и потом не спрашивайте нас и не удивляйтесь, какого хера мы от вас отвернулись !! Чтоб вы сдохли все твари !
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История идет по кругу,
Киевская-Русь все еще борется с кацапской Ордой за свою свободу.
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І жодного керманича на похороні. Найвищий чин - командир батальйону..
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..вони знають,що їх роздеруть там.
навіть, гадя..вона ж "своя"?!
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УКРАЇНА вдячна і памятає.... а ті гниди офшорні НАЇДЯТСЯ ..... Прийде час.....
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Спи спокійно,Козаче...Царство Небесне...Вічна Пам"ять та Слава....
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низький уклін, вічна шана, козаче...нехай згинуть твої кривдники без сліду, без пам"яті...
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На этих похоронах явно не хватает Савченко !! Пусть бы рассказала тварь его жене и сыну, какие там хорошие захерченко и плотницкий и что с ними надо вести переговоры !!
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ага і ПОРОХА , хай би розказав як його платежі у бюджет рашки УБИВАЮТЬ ГЕРОЇВ ...
міністра енергетики котрий домовляєтся за поставки 9 млн тон з динири по цінах у 1,5 рази вище світових..... ЩЕ сказать кого не має на похоронах ? БЕНІ котрий вивіз ГЕРОЇЧНО з УКРАЇНИ ДВА ВІЙСЬКОВИХ БЮДЖЕТИ....
Так що ПОМОВЧІТЬ .... І вшануйте ПАМЯТЬ....
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Земля тобі пухом Козаче.
А сепарську мразоту треба давити без суду і слідства в будь якому регіоні України, таке не забудеться ніколи.
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Загинув, ліквідувавши двох мерзотників. Україна гордиться своїм сином.
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Жаль, що тільки двох рашкованських кнурів він зарізав. Але Козак так просто не здався.
Спочивай з миром, Героє. Твоїми справами Земля стала трохи чистішою від рашкованського біо-сміття.
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...Спи спокійно Казаче,Справжній Герой України...!!! Низький тобі уклін та світла памьять...


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наши мужчины перестанут быть настоящими мужчинами,если не найдут ту собаку,что выложила видео с издевательствами над Козаком и не устроят ей инквизицию.
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Царствие небесное герою...и будьте вы прокляты собаки кацапские...
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Спочивай з миром, шляхетний Син України..
Плачу.. Співчуття родині..
Ніколи не пробачу російських вбивць .
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Вічна пам'ять тобі Козаче! А ти людожер хуйло буде подихати в страшних муках за смерті ні в чому не винних людей!!!
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Спи спокійно Герою, земля тобі пухом. Слава Україне!
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Не відповідайте троллю, за ваші відповіді він отримує десять чи одинадцять рупій і продовжує своє нікчемне існування.
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За козаком вся Вкраїна плаче...
А всяким лободам "самольотіків" жалко.
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І мене в сем'ї великій,
В сем'ї вольній, новій,
Не забудьте пом'янути
Незлим тихим словом.
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Почему Гадя не пришла и не толкнула речь что нужно улыбнуться террористам и про грустные глаза у ее Сашки Захерченка? Почему Педра не пришла и не рассказала, что нужно не визовый режим вводить с окупантами, а налаживать отношения с окупантами потому что они уголь нам продат на $5 дешевле чем ЮАР?
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таки да, рефрежираторы регулярно на расию отправляют замороженный зажмур.
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Господи,как же больно смотреть эти фотографии, видео смотреть не смогла,сердце кровью обливается. Царствие Небесное тебе Герой! Спасибо тебе за наше мирное небо.Уходят лучшие...сижу реву.
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Нехай ангели на крилах своїх віднесуть твою безсмертну душу,Козаче,до світлого Раю.
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Вічная Пам*ять Козаче,Твою Чисту Душу та Серце Господь тепер охоронятиме
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КацаПсинская ПАДАЛЬ будет дохнуть весь 2017 год не только от Боярышника и в Черном море тонуть ПАЧКАМИ...
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Не відповідайте троллю, за ваші відповіді він отримує десять чи одинадцять рупій і продовжує своє нікчемне існування. Відразу в спам.
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Слезы, слезы, слезы... покойся с миром, верный солдат славной Украины!
И будьте прокляты, "братья"!
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Беслан, Норд Ост и Волгоград с Волгодонском и домами в Москве будут совсем скоро,не сцыте кацаПсины,это не больно..
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На фото не мама, а тітка Героя, виправте.
Фото з прощання на Військовому кладовищі https://www.facebook.com/bodnar.pro/posts/1855522951388693
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Ребята, да не ведитесь на высеры этих головожопых на ветке... Они же этого только и добиваются.. Игнорируйте и отправляйте в спам. Зачем вы опускаетесь до общения с этой кацапсинской мразью??? Вы думаете их чем то заденете??? Это мерзость, а она не пробиваема. Не марайтесь об дерьмо...

+++++++
+++++++
Правильно.
Высказывайте соболезнование и отправляйте провокатора в спам.
Провокаторы специально работают, чтоб нам негде было сказать герою СПАСИБО.
Администратор форума.
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Світла пам*ять Леоніду! Вічна народна подяка і шана! Слава Героям!
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Отношение власти к воину и к бандитам мусорам.
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Очень грустно,что Украине приходится ценой жизни своих лучших людей утилизировать чужой биомусор.Светлая память Герою!
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Мы навсегда запомним преступления этих подлых, брехливых тварей, ублюдков, называвших себя "братьями", подлость страны в которой фашизмом пропитано всё, но называется фашизм - "совком". Этот совок своими зверствами давно превзошёл ужасы 2-й мировой войны.
Запомните и расскажите детям и внукам про подлость мерзкой, поганой, страны-урода, страны-вора, страны-гниды на теле земли - немытой зловонной клоаки под названием Параша.
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Посмотрите в глаза детей, они выростут и будут помнить всю свою жизнь что русские убийцы и сволочи!
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Світла пам'ять тобі, Козаче!": в Киеве попрощались с Леонидом Проводенко, героически погибшим под Крутой Балкой. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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