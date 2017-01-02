 "Світла пам'ять тобі, Козаче!": в Киеве попрощались с Леонидом Проводенко, героически погибшим под Крутой Балкой. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
53-летний боец Леонид Проводенко, имевший позывной "Козак", погиб 29 декабря во время боя с боевиками в районе Авдеевки. Проводить в последний путь погибшего Героя пришло много друзей воина, его родственники, боевые товарищи и люди, которые его не знали лично, но пожелали принести дань уважения павшему бойцу.
Мать Леонида Проводенко
Вдова Проводенко с сыном
Подполковник Николай Билосвит был командиром батальона, где служил Леонид Проводенко
Алина Боднар сообщает в Facebook, что очередь из желающих проститься с Героем не редела два часа.
"Леня погиб как Герой. У него остались жена и дети. Это теперь наша семья. Мы будем им помогать", - заявил подполковник Николай Билосвит, который был командиром батальона, где служил Леонид Проводенко.
Билосвит пообещал, что семье погибшего бойца будет предоставлена квартира.
Ранее журналист Юрий Бутусов сообщил подробности смерти Героя: "29 декабря во время разведывательного выхода под Авдеевкой, его группа обнаружила опорный пункт и столкнулась с подразделением российских наемников. Стрельбу открыли почти в упор. Леонид лично уничтожил, по данным противника, двух наемников, но, прикрывая отход своей группы, пал смертью храбрых. Взбешенные враги выложили в интернет видео и фото издевательств над телом погибшего воина".
"Павшему Леониду Проводенку было 53 года. До войны он жил в поселке Михайловка на Луганщине, работал гражданским инспектором по охране природы. Женат, имел двух сыновей. Когда началась оккупация, вывез семью в Киев, а сам 6 августа 2014 года ушел добровольцем на фронт. Служил в 12 батальоне, всегда занимался младшими товарищами, поддерживал казацкие обычаи. Мечтал освободить родной поселок и вернуться в родительский дом, к любимой работе", - рассказали в 72 ОМБР о погибшем бойце.
Фото и видео: Олег Богачук
"Світла пам'ять тобі, Козаче! Ми здійснимо твою мрію: визволимо від вбивць твоє село і твій дім для твоїх синів", - пишут побратимы Проводенко в соцсети Facebook.
Похоронят Леонида Проводенко на Военном Лукьяновском кладбище в Киеве.
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Киевская-Русь все еще борется с кацапской Ордой за свою свободу.
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навіть, гадя..вона ж "своя"?!
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Смерть путинским рашистам!
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міністра енергетики котрий домовляєтся за поставки 9 млн тон з динири по цінах у 1,5 рази вище світових..... ЩЕ сказать кого не має на похоронах ? БЕНІ котрий вивіз ГЕРОЇЧНО з УКРАЇНИ ДВА ВІЙСЬКОВИХ БЮДЖЕТИ....
Так що ПОМОВЧІТЬ .... І вшануйте ПАМЯТЬ....
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А сепарську мразоту треба давити без суду і слідства в будь якому регіоні України, таке не забудеться ніколи.
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Спочивай з миром, Героє. Твоїми справами Земля стала трохи чистішою від рашкованського біо-сміття.
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Плачу.. Співчуття родині..
Ніколи не пробачу російських вбивць .
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А всяким лободам "самольотіків" жалко.
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В сем'ї вольній, новій,
Не забудьте пом'янути
Незлим тихим словом.
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И будьте прокляты, "братья"!
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Фото з прощання на Військовому кладовищі https://www.facebook.com/bodnar.pro/posts/1855522951388693
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Правильно.
Высказывайте соболезнование и отправляйте провокатора в спам.
Провокаторы специально работают, чтоб нам негде было сказать герою СПАСИБО.
Администратор форума.
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Запомните и расскажите детям и внукам про подлость мерзкой, поганой, страны-урода, страны-вора, страны-гниды на теле земли - немытой зловонной клоаки под названием Параша.
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