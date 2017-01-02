 Пьяный мужчина на Киевщине пришел выяснять отношения к бывшей жене, прихватив с собой боевую гранату. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Киевской области.
Вчера, в 16.40 по спецлинии полиции Киевщины 102 поступило сообщение от жительницы с.Людвинивка Макаровского района о том, что бывший муж устроил ссору и угрожает предметом, похожим на гранату.
По указанному адресу сразу прибыла следственно-оперативная группа Макаровского отделения полиции и усмирили дебошира. Им оказался 43-летний житель соседнего села Фасова. Во время поверхностного осмотра полицейские обнаружили и изъяли у него предмет, похожий на гранату РГД-5. Мужчина объяснил правоохранителям, что взрывной предмет ему "презентовал" кто-то из товарищей, а кто именно, он не помнит.
Изъятые вещественные доказательства направлены в экспертно-криминалистический центр.
Сейчас по данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.263(незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до семи лет. Досудебное следствие продолжается.
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