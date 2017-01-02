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Все про:боеприпасы (790) граната (464) задержание (4738) Киевская область (1306) Нацполиция (5311)

 Пьяный мужчина на Киевщине пришел выяснять отношения к бывшей жене, прихватив с собой боевую гранату. ФОТО

43-летний житель Макаровского района в первый день Нового года приехал "навеселе" к бывшей жене выяснить отношения, а в качестве "железного" аргумента прихватил с собой боевую гранату.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Киевской области.

Вчера, в 16.40 по спецлинии полиции Киевщины 102 поступило сообщение от жительницы с.Людвинивка Макаровского района о том, что бывший муж устроил ссору и угрожает предметом, похожим на гранату.

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граната

По указанному адресу сразу прибыла следственно-оперативная группа Макаровского отделения полиции и усмирили дебошира. Им оказался 43-летний житель соседнего села Фасова. Во время поверхностного осмотра полицейские обнаружили и изъяли у него предмет, похожий на гранату РГД-5. Мужчина объяснил правоохранителям, что взрывной предмет ему "презентовал" кто-то из товарищей, а кто именно, он не помнит.

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Изъятые вещественные доказательства направлены в экспертно-криминалистический центр.

граната

Сейчас по данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.263(незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до семи лет. Досудебное следствие продолжается.
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Якщо предмет, схожий на гранату перебуває без предмета, схожого на запал - ним цвяхи забивати можна..
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Шановні панове, є дуже гарна пропозиція: у разі голосування у ВР не так, як потрібно людям і країні - ходити у приймальні до своїх депутатів саме з такими гостинцями - предметами, схожими на гранату. Можна навіть спочатку і без запалу. Далі - по подальшій поведінці обранців.
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Сапёр . Любит гранаты ? На Донбасс его , пусть занимается своим любимым делом - разминированием "серой" зоны .
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Баран ! Краще б сказав ,що знайшов на вулиці ,біля смітника і т.і. А так будуть ще й у товаришів проблеми .
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Ага.., или у своей бывшей отобрал . А теперь затаскают корешей менты...
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...и будет Украина кормить очередного идиота .
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В сорок три роки міг би вже трохи і подорослішати...😕😕😕
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Возраст и ум - не связанные вещи . "Но, если туп, как дерево - родишься баобабом. И будешь баобабом тыщу лет, пока помрешь." В. Высоцкий
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Во, дятел! Я- хрен зна. Пять раз разводился. Всяко бывало. Но, как-то в башку не пришло не то что с гранатой выяснять отношения, а и просто ударить. Жизнь- такая штука... Кстати, со всеми своими бывшими женами- в нормальных отношениях пребываю. Что вызывает недовольство нонешней.
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Не. Со всеми бывшими- ровно по пять лет жил. С этой- в мае- 10 лет исполнится. Так шо- не получится. Да и поздновато.
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5 разів розводився , а справжнього кохання так і не пізнав - бо тоді б розумів , навіщо , люди із собою гранату беруть ...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПьяный мужчина на Киевщине пришел выяснять отношения к бывшей жене, прихватив с собой боевую гранату. ФОТО
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