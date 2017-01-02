 Полиция изъяла почти 5 килограммов наркотиков в доме сумчанина. ФОТОрепортаж

По ценам "черного рынка" стоимость изъятого составляет около 180 тысяч гривен, сообщили Цензор.НЕТ в Отделе коммуникации полиции Сумской области.
В рамках открытого уголовного производства по факту незаконного хранения наркотиков в особо крупных размерах сотрудники полиции при осмотре домовладения 44-летнего жителя Сум обнаружили в летней кухне и изъяли два полиэтиленовых пакета с сухим измельченным веществом коричневого цвета, внешне похожим на наркотическое средство маковая солома и три мешка с высушенными головками мака снотворного общим весом около пяти килограммов. По ценам "черного рынка" стоимость изъятых наркотиков составляет около 180 тысяч гривен.
Владелец такого "наркотического клада" пояснил полицейским, что растения мака он собственноручно высадил и вырастил в летний период на своем приусадебном участке, а хранил их исключительно для собственного потребления.
Изъятые вещества работники оперативно-поискового отдела в Черниговской области Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины направили на экспертизу, по результатам которой сумчанину будет предъявлено подозрение по ч.3 ст. 309 "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение наркотических средств" Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.
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