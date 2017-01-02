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Все про:наркотики (1210) Нацполиция (5309) Сумщина (506)

 Полиция изъяла почти 5 килограммов наркотиков в доме сумчанина. ФОТОрепортаж

Сотрудники оперативно-поискового отдела в Черниговской области Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины изъяли дома у 44-летнего сумчанина почти пять килограммов наркотиков.

По ценам "черного рынка" стоимость изъятого составляет около 180 тысяч гривен, сообщили Цензор.НЕТ в Отделе коммуникации полиции Сумской области.

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В рамках открытого уголовного производства по факту незаконного хранения наркотиков в особо крупных размерах сотрудники полиции при осмотре домовладения 44-летнего жителя Сум обнаружили в летней кухне и изъяли два полиэтиленовых пакета с сухим измельченным веществом коричневого цвета, внешне похожим на наркотическое средство маковая солома и три мешка с высушенными головками мака снотворного общим весом около пяти килограммов. По ценам "черного рынка" стоимость изъятых наркотиков составляет около 180 тысяч гривен.

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Владелец такого "наркотического клада" пояснил полицейским, что растения мака он собственноручно высадил и вырастил в летний период на своем приусадебном участке, а хранил их исключительно для собственного потребления.

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наркотики

Изъятые вещества работники оперативно-поискового отдела в Черниговской области Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины направили на экспертизу, по результатам которой сумчанину будет предъявлено подозрение по ч.3 ст. 309 "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение наркотических средств" Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.

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Ще пам'ятаю часи, коли майже на кожному сільському городу було декілька рядків маку. На Маковія у церквах святили букети, в яких були засушені голівки маку, а потім ставили біля ікон.. Як на мене , заборона маку та конопель - дурниця, котра була прийнята ще за часів СРСР та триває й досі.
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Все верно...., солома и сами бутоны это даже не полуфабрикат опиума.. - это просто трава. Дебилы..., - лучше эшелоны с контрабандным лесом и углем тормозили бы...
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Tak mak i konoplja raznie bivaet. Unas toze mozno rastit tolko pravelnie sorta, pravda, konaplju nado registrirovat selsavete, imet pravelniji sort bez narkotika. Ja pokupaju semacki konopli na bazare i delaju maslo dlja buterbrodov.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолиция изъяла почти 5 килограммов наркотиков в доме сумчанина. ФОТОрепортаж
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