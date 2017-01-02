 Полиция Стамбула опубликовала фото террориста, подозреваемого в теракте в ночном клубе. ФОТО (обновлено)

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN Turk, скриншот с камер видеонаблюдения опубликован антитеррористическим управлением полиции Стамбула.
Напомним, террористы "ИГИЛ" взяли на себя ответственность за теракт в Стамбуле
Как сообщалось, 39 человек погибли, около 70 ранены в результате атаки террористов на ночной клуб в турецком Стамбуле в новогоднюю ночь. Один нападающий вошел в ночной клуб Reina в историческом районе города Ортакей и открыл огонь, когда в клубе собралось 500-700 человек, чтобы встретить Новый год. Некоторые из посетителей, по сообщениям, начал прыгать в пролив Босфор, чтобы спастись от выстрелов.
Консульство Украины открыло "горячую линию" в связи с терактом в Стамбуле.
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Хороший удар по лубянской агентуре.
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На одной из туристических улиц Барселоны неизвестный открыл стрельбу из автомобиля, сообщают местные СМИ.
В результате стрельбы погиб один человек, еще двое были госпитализированы. Как сообщает полиция, нападавший имел гражданство Доминиканской Республики.
В настоящее время сотрудники полиции разыскивают автомобиль, на котором подозреваемые скрылись с места преступления.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2017/01/01/catalunya/1483307002_734936.html
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Пока не разберутся с Крысом - отцом-основателем Игил, терроризм не победить!
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