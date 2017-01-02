 В поезде "Кривой Рог - Москва" пограничники задержали армянина, который спрятал наркотики в батоне. ФОТО

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Госпогранслужбы Украины, во время осуществления пограничного контроля поезда сообщением "Кривой Рог - Москва" на вещи одного из пассажиров отреагировала служебная собака.
В ходе проверки продуктов питания внутри батона обзорная группа обнаружила около 2 граммов наркотического вещества, предварительно марихуаны. Задержанного и проявленное вещество передали представителям Национальной полиции.
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По данному факту в полицию направлено сообщение об обнаружении признаков уголовного преступления по ст. 309 УКУ (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).
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ЦЕ ПЕРЕМОГА ЧИ ЗДОБУЛИ?
походу сдали планокура..
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