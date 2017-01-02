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Все про:Госпогранслужба (2307) наркотики (1208) пограничники (997) поезд (565)

 В поезде "Кривой Рог - Москва" пограничники задержали армянина, который спрятал наркотики в батоне. ФОТО

Гражданина Армении, который следуя пассажирским поездом до Москвы скрыл среди продуктов питания наркотики, обнаружили пограничники Харьковского отряда совместно с представителями фискальной службы.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Госпогранслужбы Украины, во время осуществления пограничного контроля поезда сообщением "Кривой Рог - Москва" на вещи одного из пассажиров отреагировала служебная собака.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Правоохранители сожгли во Львове наркотиков на миллион гривен. ФОТОрепортаж

В ходе проверки продуктов питания внутри батона обзорная группа обнаружила около 2 граммов наркотического вещества, предварительно марихуаны. Задержанного и проявленное вещество передали представителям Национальной полиции.

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По данному факту в полицию направлено сообщение об обнаружении признаков уголовного преступления по ст. 309 УКУ (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).
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1942 год, поезда Москва-Мюнхен продолжали курсировать..
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Сергий Батькович - ага.., и автобусы , и посольства, и ездить можно даже без виз.... .
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Кака я то шанхайская организация сотрудничества
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и на хрена было задерживать?!ехал же к кацап не к нам
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АЖ 2 ГРАММА КОНОПЛИ !!!!!!!!!!!!!! НАШЛА СОБАКА


ЦЕ ПЕРЕМОГА ЧИ ЗДОБУЛИ?


походу сдали планокура..
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Блин батон какой-то неестветной формы чувак изначально спалился совет всем наркокурьерам печите батоны естественной нормы для глаз украинских собачек
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Если это действительно марихуана, то за два грамма армани кроме штрафа ничего не будет. Наказывают от пяти грамм. Но марихуану обычно прячут в пластиковый пакет и побольше, а тут фольга и всего два грамма. Обычно так пакуют кое-что посерьезнее за что и посадить могут.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ поезде "Кривой Рог - Москва" пограничники задержали армянина, который спрятал наркотики в батоне. ФОТО
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