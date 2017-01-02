 На Рождество в Украину может ворваться арктическая воздушная масса. Ожидается до -20 градусов, - синоптики. ФОТО

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Цензор.НЕТ.
Так, по ее словам на этой неделе будут небольшие колебания температуры, "чуть-чуть где-то осадков, немного туманов и прояснений".
"И будет преобладать относительно теплая погода, разве что в ночные часы ближе к Карпатам и на востоке немного поморозит. Но именно с 6-го января, в Святвечер, - по предварительным прогнозам - в Украину может ворваться арктическая воздушная масса. Поэтому 6-7 января в Украине ожидаются морозы умеренные, к сильным. То есть, речь идет о снижении температуры воздуха до -12-18 градусов. Минус 20 градусов также весьма вероятны, буду уточнять потом. Скорее всего, "двадцатки" затронут запад, а уже потом, 8-9 января и северные области", - сообщает Диденко.
По ее словам, 6 января ожидается снег на севере, западе, а также в южной части Украины.
"В Киеве ситуация такая же. В течение недели - ничего особенного, а с 6 января, как раз на Святвечер, начнется резкое похолодание, которое охватит морозами столицу и на Рождество и продолжится 8-9 января", - сообщает синоптик.
По словам Диденко, 6 января снег ожидается и в Киеве. Температура в столице по предварительному прогнозу -12-15 градусов.
Вместе с тем. некоторые сервисы погоды такие как Sinoptik.ua и Gismeteo также прогнозируют существенное похолодание в начале следующей недели - до -23 градусов мороза.
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надмухали в нашу сторону холоду!!!
Це мабуть за Бендеру лютують???)))))
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