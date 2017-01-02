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Все про:Гидрометцентр (515) погода (2293) морозы (145) синоптики (35)

 На Рождество в Украину может ворваться арктическая воздушная масса. Ожидается до -20 градусов, - синоптики. ФОТО

На этой неделе погода почти не изменится, а на Рождество в Украину может ворваться арктическая воздушная масса.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Цензор.НЕТ.

Так, по ее словам на этой неделе будут небольшие колебания температуры, "чуть-чуть где-то осадков, немного туманов и прояснений".

"И будет преобладать относительно теплая погода, разве что в ночные часы ближе к Карпатам и на востоке немного поморозит. Но именно с 6-го января, в Святвечер, - по предварительным прогнозам - в Украину может ворваться арктическая воздушная масса. Поэтому 6-7 января в Украине ожидаются морозы умеренные, к сильным. То есть, речь идет о снижении температуры воздуха до -12-18 градусов. Минус 20 градусов также весьма вероятны, буду уточнять потом. Скорее всего, "двадцатки" затронут запад, а уже потом, 8-9 января и северные области", - сообщает Диденко.

погода синоптики

По ее словам, 6 января ожидается снег на севере, западе, а также в южной части Украины.

погода синоптики

"В Киеве ситуация такая же. В течение недели - ничего особенного, а с 6 января, как раз на Святвечер, начнется резкое похолодание, которое охватит морозами столицу и на Рождество и продолжится 8-9 января", - сообщает синоптик.

погода синоптики

По словам Диденко, 6 января снег ожидается и в Киеве. Температура в столице по предварительному прогнозу -12-15 градусов.

погода синоптики

Вместе с тем. некоторые сервисы погоды такие как Sinoptik.ua и Gismeteo также прогнозируют существенное похолодание в начале следующей недели - до -23 градусов мороза.

погода синоптики


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Замерзлих ще позаминулої зими , вже ніякі морози не злякають.
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Opanjki, kak holodno u vas mozjet bitj, ne to sjto zamerzajusjcjei Norge ot+2 do -2, nu Spicbergen i samij sever ili teritorija v juzjnom poljuse ne vscjot, tam i pljusov nekogda pocjti nebivajet da i s solncem zimoi sovsem uzje 0.
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Пт, 06 янв

-3 -11
Преим. облачно
Сб, 07 янв

-10 -14
Преим. облачно
Вс, 08 янв

-7 -14
Преим. облачно
Пн, 09 янв

+3 -8
Морось
Вт, 10 янв

+4 -3
Преим. облач
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от козломорди мрази!!!
надмухали в нашу сторону холоду!!!
Це мабуть за Бендеру лютують???)))))
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Було просто Різдво! А це каци собі придумали та нам нав*язали!
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Зі сторони москалів нічого гарного не приходить.
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Ну для нас это не аномалия главное что бы не долго и нужно Что бы были пункты обогрева для людей
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Ну вспоминая своё детство,морозы были за 30,а я на лыжах санках с горки летал что ракета..,Батя правда пилюлей часто выписывал : пачяму голодный целай день матаисси де папала мать извелась ужо дожЫдаясь тибе..
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В горах як раз і буде під 30 , є можливість спам'ятати минулі роки
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в посёлке было несколько впадин и пригорков,а также был крутой карьер,где мы после школы тусовались всей улицей
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Нам бы еще ..балканский циклон.. и можна было на работу не ходить
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Перетопчемся, друзяки! на крайняк поскачем! Хрен победишь нас!
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На Рождество в Украину может ворваться Гройсман с новыми реформами.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа Рождество в Украину может ворваться арктическая воздушная масса. Ожидается до -20 градусов, - синоптики. ФОТО
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