 Обвал дома в Казахстане: погибли 9 человек, среди погибших трое детей. ФОТО (обновлено)

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана.
"На данный момент из-под завалов извлечено девять погибших. Из них трое мужчин, три женщины, трое детей, двое - дети 2016 года рождения, один - 2010 года рождения. Также извлечен живой мужчина, 32 лет", - сообщает МВД Казахстана на своем сайте.
Сообщается, что к ликвидации последствий обрушения привлечено 280 человек, среди которых спасатели, сотрудники полиции, солдаты Национальной гвардии и частные предприниматели.
Напомним, часть многоэтажного дома обрушилась в воскресенье в казахстанском поселке Шахан, расположенном в Карагандинской области.
Ранее представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов сообщал, что в результате инцидента погибли минимум два человека.
По его словам, сообщение об обрушении поступило на пульт Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Карагандинской области поздно вечером 1 января.
"На место происшествия были немедленно направлены силы и средства ДЧС, проведена эвакуация жильцов дома", - сказал он.
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https://www.youtube.com/watch?v=PZri_qn91Rk
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між іншим почитайте коменти
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Если бы не Назарбаев, кацапню бы в Казахстане давно передавили бы, они там уже достали казахов своим свиным быдлячеством и парашным "величием".
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А с поселком Шахан у меня личные неприятные воспоминания еще с совка...
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