 Обвал дома в Казахстане: погибли 9 человек, среди погибших трое детей. ФОТО (обновлено)

Как передает Цензор.НЕТ , об этом сообщает пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана."На данный момент из-под завалов извлечено девять погибших. Из них трое мужчин, три женщины, трое детей, двое - дети 2016 года рождения, один - 2010 года рождения. Также извлечен живой мужчина, 32 лет", - сообщает МВД Казахстана на своем сайте.

В то же время, сегодня утром из-под завалов спасатели вытащили выжившего.Сообщается, что к ликвидации последствий обрушения привлечено 280 человек, среди которых спасатели, сотрудники полиции, солдаты Национальной гвардии и частные предприниматели.Напомним, часть многоэтажного дома обрушилась в воскресенье в казахстанском поселке Шахан, расположенном в Карагандинской области.Ранее представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов сообщал, что в результате инцидента погибли минимум два человека.По его словам, сообщение об обрушении поступило на пульт Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Карагандинской области поздно вечером 1 января."На место происшествия были немедленно направлены силы и средства ДЧС, проведена эвакуация жильцов дома", - сказал он.