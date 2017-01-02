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Все про:Казахстан (364) обвал (192) смерть (4294)

 Обвал дома в Казахстане: погибли 9 человек, среди погибших трое детей. ФОТО (обновлено)

В Казахстане в поселке Шахан в результате обрушения многоэтажного дома погибли 9 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана.

"На данный момент из-под завалов извлечено девять погибших. Из них трое мужчин, три женщины, трое детей, двое - дети 2016 года рождения, один - 2010 года рождения. Также извлечен живой мужчина, 32 лет", - сообщает МВД Казахстана на своем сайте.

казахстан обвал

В то же время, сегодня утром из-под завалов спасатели вытащили выжившего.

Сообщается, что к ликвидации последствий обрушения привлечено 280 человек, среди которых спасатели, сотрудники полиции, солдаты Национальной гвардии и частные предприниматели.

Напомним, часть многоэтажного дома обрушилась в воскресенье в казахстанском поселке Шахан, расположенном в Карагандинской области.

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Ранее представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов сообщал, что в результате инцидента погибли минимум два человека.

По его словам, сообщение об обрушении поступило на пульт Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Карагандинской области поздно вечером 1 января.

"На место происшествия были немедленно направлены силы и средства ДЧС, проведена эвакуация жильцов дома", - сказал он.
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Співчуття рідним загиблих. Казахів вважаю дружнім до українців народом. Казахську владу дружньою до України назвати не можу..
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Уся родина Степана Бандери загинула від рук Гестапо та НКВД. У боротьбі проти українців ці дві банди йшли нога в ногу.

https://www.youtube.com/watch?v=PZri_qn91Rk
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Так это же не русня Женя , жаль погибших , казахи нормальные люди .
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Все люди-ЛЮДИ, тварей, как показывает наша власть и у нас полно...
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Когда что то случится с нашими тварями плакать тоже никто не будет , а насчет все люди -люди , расскажи сирийским и нашим детям .
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У меня тоже есть дети и я всё рассказываю,как порошня с уйлошней убивают украинцев, как нас нагло,уже даже не придумывая отмазок, нагибает Европа...Всё рассказываю.
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Ну молодец , сколько с тебя лично набрали европейцы , что детям вдул , 1млн -2 млн ?
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Они загоняют нас в долговую яму,рукоплещут несуществующим "реформам", безлес и т.д.
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ТОБТО МИ ПОВИННІ були ще і оркестру алєксандрова співчувати?
між іншим почитайте коменти
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Казахи с нами не воюют, а смертям кацапюр мы всегда будем рады.
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Где казахи а где мы. Цензор, зачем такие новости.
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Казахи читают "цензор" и сочувствуют нам, поэтому мы сочувствуем им.
Если бы не Назарбаев, кацапню бы в Казахстане давно передавили бы, они там уже достали казахов своим свиным быдлячеством и парашным "величием".
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Кто его знает как там правильно , может быть такое что если бы не Бай то там давно бы полыхала война .
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Явно не от газа поскольку в Караганде магистрального газа нет до сих пор.
А с поселком Шахан у меня личные неприятные воспоминания еще с совка...
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Дом наверное старый и судя по фото панельный , кирпичей не вижу по крайней мере , их проектная длительность жизни около 40 лет , у нас тоже полно таких "мин" заложено по городам .
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Взорвался отопительный котел установленный в подвале дома, после закрытия центральной котельной(в результате полного физического износа).
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В Казахстане сборы на "капремонт" тоже проводили?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияОбвал дома в Казахстане: погибли 9 человек, среди погибших трое детей. ФОТО (обновлено)
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