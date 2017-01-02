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 Флот РФ получит комплексы залпового огня "Удав" и "Запад". ФОТО

Военно-морской флот России вновь начнет получать реактивные системы залпового огня "Удав" и "Запад".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава российского предприятия "НПО СПЛАВ" Владимир Лепин, пишут Известия.

"На "СПЛАВе" спустя почти 20 лет возродили производство РСЗО для Военно-морского флота - комплексы "Удав" и "Запад", - сказал он.

Реактивный комплекс противоторпедной защиты кораблей "Удав-1М" создан для поражения и отведения атакующих корабль ракет. Кроме того, он способен поражать и подводные лодки. Калибр - 300 мм, максимальная дальность стрельбы - до 300 м.


удав кузнецов

КТ-153/РБУ-12000 на авианосце "Адмирал Кузнецов"

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Ракетный противолодочный комплекс РПК-8 "Запад" предназначен для защиты надводных кораблей от подводных лодок, а также для поражения идущих на корабль торпед и подводных диверсантов. Калибр РГБ - 213 мм, дальность действия - 400-4,3 тыс. м.

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ты сам овца перепуганная. гнида бля.. имел расчет на то, что все восточные и южные регионы сами уйдут к нему. но когда они дали ему по зубам от впал в прострацию и по сей день чумной. путин проиграл Украину и Украина уже Победила, да принеся в жертву часть своих конституционных территорий. но это не трагично и в сценарии этом уже написано Крым вернется в состав Украины следом за Донбассом. просто не стоят даты и эти даты мы сами поставим.
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Федя , давай про базу на Луне , пусть Рогозин вместе с блогером вместе едят .
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гадать на кофейной гуще не буду. я не вангую. я твердо знаю, что я прав, так как эти выводы сделаны на основе критического мышления, импирическим путем, путем проб и ошибок. и больше я ошибок не допущу. наше Единство есть запорука того, что как я сказал, так это и будет, просто я не знаю когда.
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Воно прямо на кораблях буде зриватися, чи хоч трохи відлетить? Як вважаєте?
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Вони їх ще не зробили навіть.
Так, =попужать= вирішили.
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Щось, може, і зробили. Та ця зброя з минулого сторіччя.
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В минулому сторіччі в них наразі і літало , в цьому вже ні , дорого ранку народ .
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Назви, звичайно, посмішили. :D

Боже, ні ума, ні фантазії, як у нас кажуть.
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испытаниями , эти твари, даже Авдеевку не захвуатили
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че мелочиться , давай сразу царь пушку на кузю... а потом и колокол
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а потом этого кузю разве что бурлаками по морю тягать,если не рассыпется..
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Як тут не згадати скрєпні "калібри", котрі з акваторії Каспію знищили все поголів'я віслюків в сирійських та іранських пустелях..
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Альо бот Федот нулевой ты уже на работу вышло ? С добрым утром, ольгинское чмо. В акурат свой высер ты успел скинуть до 8:15 Привет тебе из Украины, чмо безголовое
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Хай кацапы свои головные и боевые коплексы неполноценности на свой супер-аэРоносец "Ефрейтора Макарова" поставят.
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А пастор сказал шо у Украины новые гакеты появились ,а петя шо укгаинская агмия самая сильная.Поэтому не стгашно каких то там удавов и западов.
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Ракета "запад". Западу надо называть свои ракеты " Россия"
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Опять этот "страшный" корабль-посмешище "Адмирал Кузнецов". Как все его бояться!
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Закоптил средиземку. Потопление может вызвать страшную экологическую катастрофу, так что да, боятся
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За очередным выплавом "адмирала Кузнецова " с трепетом в сердце наблюдают все экологи морской фауны.
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Кацапи в ракетних технологіях не перевершені в одному - в феєричності старту "протона".
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в ракетных технологиях Як свинья в апельсинах розбирается
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"Удав" у них в кремле, а "Запад" они ненавидят!
Насколько эффективны сегодня эти комплексы, думаю, что и сами этого не знают. Если хоть раз попадёт их ржавое корыто в настоящий современный бой, тогда все поймут, что грош цена всей этой дутой "военной мощи", а так они привыкли по беззащитным тушканчикам в сирийской пустыне пулять.
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Кацапы в бои, ну только если попадут, у кацапов тактика - ударь и отскочи, ответа нет, начинаи переть, а если тебе дают сдачи начинай вопеть во все горло, что это ты жертва
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У них тактика и стратегия на протяжении столетий не меняется: Сначала с бравурными воплями "Ура! Вперёд", а потом драпать бросая все на своём пути до москвы и дальше за волгу в надежде, что до Владивостока их преследовать не будут, да так быстро, что не один враг не успевает за ними угнаться.
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Нам незачем нападать на СССр,мы сделаем так,что он сам отдаст нам и Европе все свои энергоресурсы за мизерную цену.
Рональд Рейган.1984 год.
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Напечатали бумажку" доллар" скажи что это мировая валюта и покупаи у кацапов за нее все ресурсы .
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Зачем это нам . Пугают нас что-ли. В одиночку взрываться они будут, или залпом, нам все равно!
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Если бы кацаПсины в 3 раза увеличили сбор зерна или надои молока, я бы удивился,а произодство металлолома,это последняя стадия деградации..
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По сути, это устройство - реинкарнация мортиры.
Или чтобы красиво провести самоутопление.
)))
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все энергоресурсы СССра дохлого продал за бумажки Виктор Черномырдин,причем дохлый СССр копил Уран-235 аж с 1955 года,500 тонн того гоффна.. Омерика купила, что цыган Будулай себе кобылу за 5 копееек..,Рейган оказался прав..
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомФлот РФ получит комплексы залпового огня "Удав" и "Запад". ФОТО
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