 Флот РФ получит комплексы залпового огня "Удав" и "Запад". ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава российского предприятия "НПО СПЛАВ" Владимир Лепин, пишут Известия.
"На "СПЛАВе" спустя почти 20 лет возродили производство РСЗО для Военно-морского флота - комплексы "Удав" и "Запад", - сказал он.
Реактивный комплекс противоторпедной защиты кораблей "Удав-1М" создан для поражения и отведения атакующих корабль ракет. Кроме того, он способен поражать и подводные лодки. Калибр - 300 мм, максимальная дальность стрельбы - до 300 м.
КТ-153/РБУ-12000 на авианосце "Адмирал Кузнецов"
Ракетный противолодочный комплекс РПК-8 "Запад" предназначен для защиты надводных кораблей от подводных лодок, а также для поражения идущих на корабль торпед и подводных диверсантов. Калибр РГБ - 213 мм, дальность действия - 400-4,3 тыс. м.
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Так, =попужать= вирішили.
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А в Києві сонечко...гарно так!
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Боже, ні ума, ні фантазії, як у нас кажуть.
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Насколько эффективны сегодня эти комплексы, думаю, что и сами этого не знают. Если хоть раз попадёт их ржавое корыто в настоящий современный бой, тогда все поймут, что грош цена всей этой дутой "военной мощи", а так они привыкли по беззащитным тушканчикам в сирийской пустыне пулять.
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Рональд Рейган.1984 год.
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Или чтобы красиво провести самоутопление.
)))
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https://www.youtube.com/watch?v=vnwEq6veJ2Y&feature=youtu.be&t=50
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https://www.youtube.com/watch?v=6iSVMEkQlq0
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