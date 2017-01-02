 У пассажира в Мариуполе изъяты боеприпасы из зоны АТО, - Нацполиция. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Центральный отделе полиции Донецкой области.
"Первая попытка вывезти за пределы Мариуполя боеприпасы зафиксирована уже 1 января 2017 года. Объектом осмотра правоохранителей стал 19-летний пассажир с рюкзаком, в котором среди личных вещей парень прятал 30 патронов калибром 5,45 миллиметра", - говорится в сообщении.
Пассажир пояснил наряду полиции, что боеприпасы нашел и забыл выложить.
Патроны изъяты, решается вопрос о привлечении владельца к уголовной ответственности за нелегальное хранение боеприпасов (ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины). Следствие продолжается.
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