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Все про:боеприпасы (787) Мариуполь (3927)

 У пассажира в Мариуполе изъяты боеприпасы из зоны АТО, - Нацполиция. ФОТО

В Мариуполе 19-летний пассажир поезда намеревался в рюкзаке вывезти из зоны АТО в другую область боеприпасы. Полиция задержала злоумышленника.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Центральный отделе полиции Донецкой области.

"Первая попытка вывезти за пределы Мариуполя боеприпасы зафиксирована уже 1 января 2017 года. Объектом осмотра правоохранителей стал 19-летний пассажир с рюкзаком, в котором среди личных вещей парень прятал 30 патронов калибром 5,45 миллиметра", - говорится в сообщении.

Пассажир пояснил наряду полиции, что боеприпасы нашел и забыл выложить.

Патроны изъяты, решается вопрос о привлечении владельца к уголовной ответственности за нелегальное хранение боеприпасов (ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины). Следствие продолжается.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: СБУ обнаружила тайник с большим количеством боеприпасов в районе проведения АТО. ФОТО

мариуполь боеприпасы

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Правоохранители изъяли несколько тонн боеприпасов, спрятанных российскими боевиками в зоне АТО. ВИДЕО

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Просто "герои" задержатели! Этож надо, задержали опасного преступника!
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Что предлагаешь? Может премировать его?
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Этот пассажир- Самый Главный Придурок Января Месяца. Ну, вот реально, камрады... В Мариуполе- Президент Украины. В Мариуполе- Сенатор США не абы хто, а Джон Маккейн... а я. например,- патрончики 5,45 на кармане имею... Не!!! Он- болен... Тяжело и навсегда. Не выпускайте его...
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К уголовной ответственности?.. - вот дерьмо то... Чуть больше 2 лет назад целые склады вместе с техникой в лугандании сепарам сдавали..., и что сел кто с высокого начальства что и сейчас при должностях? А тут десяток патронов....
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Дружище... ты не о том. Та хоть один патрон... Вот представь: прифронтовой город... Президент Украины и самый ненавистный, для Фууйла- Сенатор США... В этом моём маленьком городе... Ты бы рискнул, такой груз иметь. Я- тоже нет.
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Я думаю, что те, кто сепарам сдавал складами, ещё присядут на краешек шконки, но не при этих "сидорах, пидорах, дровосеках и гомосеках".
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Валерий Проценко - не сядут, понимают что и за сдачу Крыма без единого выстрела придется ответить....- будут держаться у власти до последнего... Они лучше Х-лу сдадутся если что..
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Читай - "19-летний пассажир". В этом возрасте тянуться к оружию это нормально, тем более в воюющей стране... Так нет в камеру его, видать не депутатский сынок и не из богатых - а то на месте откупился бы... .
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Так ото ж... тинэйджер, блин. Патрики... Я, когда началось АТО, просто выбросил три пневмата, предварительно их изувечив.А травмат любимый- молотком разбил, в пакетик сложил, и сверху ксиву... Ну, если шо. Тут ведь шутки в сторону. А он- не понял. И зря.
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после взрывов складов пацаны местные столько патронов насобирали , что ментам одно удовольствие! план выполнили! а кто за взрывами воровство прикрыл ,тому ничего! парадокс, позор или предательство?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияУ пассажира в Мариуполе изъяты боеприпасы из зоны АТО, - Нацполиция. ФОТО
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