 На границе с Молдовой задержали украинца с 27 ножами и пистолетом, - Госпогранслужба. ФОТО

Нарушителя границы задержали правоохранители Подольского отряда в Одесской области, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
Отмечено, что около 20:00 31 декабря пограничный наряд обнаружил нарушителя с помощью тепловизора.
"Мужчину, который обходил пункт пропуска, остановили в 20 метров от границы неподалеку н. п. Осиповка. При себе украинец имел рюкзак, в котором пограничники обнаружили 27 ножей различного назначения и 1 стартовый револьвер", - говорится в сообщении.
После составления документов об административном нарушении, задержанный передан сотрудникам Национальной полиции в Одесской области.
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