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Все про:Госпогранслужба (2305) задержание (4735) оружие (3510)

 На границе с Молдовой задержали украинца с 27 ножами и пистолетом, - Госпогранслужба. ФОТО

Возле украинско-молдавской границы пограничники задержали украинца с 27 ножами и стартовым пистолетом.

Нарушителя границы задержали правоохранители Подольского отряда в Одесской области, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Отмечено, что около 20:00 31 декабря пограничный наряд обнаружил нарушителя с помощью тепловизора.

"Мужчину, который обходил пункт пропуска, остановили в 20 метров от границы неподалеку н. п. Осиповка. При себе украинец имел рюкзак, в котором пограничники обнаружили 27 ножей различного назначения и 1 стартовый револьвер", - говорится в сообщении.

После составления документов об административном нарушении, задержанный передан сотрудникам Национальной полиции в Одесской области.

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оружие граница

оружие граница


оружие граница

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Пашинский заметает следы))Аваков и не таких раскалывал))
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Антиквара взяли и радуются. А,как лес вагонами и янтарь тоннами идёт никто не видит.
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Стартовый пистолет законом не запрещен. Ножи вез в рюкзаке, следовательно, это не ношение холодного оружия, а хранение. И, если не ошибаюсь, хранение законом не запрещается.
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А пистоль где????????Подменили????Ох и погранцы))))))))))))
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А Наган не пістоль? Правда, перший раз чую щоб він був стартовим.))
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"Наган" по умолчанию есть револьвером.Потому и спросил:где пистоль??
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ВСИМ ДОБРАНІЧ! І ЩЕ РАЗ З НОВИМ РОКОМ ДРУЗІ!


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Ну носил ножи. Ну и шо, может селёдку кому-нить порезать...
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Гулять с ножами "возле" границы не есть нарушение, найти стартовый пистолет во время войны это просто смех, видать таможня на показатели сработала под отчет начальства, пока Насиров рубит бабло порядка на таможне не будет.Отпустите человека и не глумитесь,скоты.
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Взял с собой чувак несколько ножей. От лохов отбиваться. И то отняли...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа границе с Молдовой задержали украинца с 27 ножами и пистолетом, - Госпогранслужба. ФОТО
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