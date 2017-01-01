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Все про:нападение (1537) Пашинский (441) стрельба (2067)

 "Я применил оружие лишь после удара стеклянной бутылкой по голове", - Пашинский о дорожном инциденте. ФОТОрепортаж

Народный депутат Сергей Пашинский опубликовал фото после инцидента со стрельбой и некоторые подробности ночного происшествия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Пашинский написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Прошли ровно сутки с момента инцидента. Было время осмыслить, что произошло и получить реакцию общества. Спасибо и за поддержку, и за вопросы, и за критику.

Хотел бы добавить ясности в некоторые моменты, которые вызвали большой резонанс, дополнительно к уже данной мной информации.

1. Да, я был без охраны. Спонтанно с женой решили поехать в кинотеатр "Баттерфляй Кантри". Поскольку это была суббота, перед Новым Годом, я отпустил водителя и охрану. Жена была сама за рулем.

2. После окончания сеанса, примерно в 17:15 мы въехали с трассы Киев-Одесса в поворот на свое село Хлепча.

3. Ехали с ближним светом. Жена вынуждена была резко затормозить перед большим автомобилем, без включенных габаритов, на темном участке дороги. Было уже совсем темно и наша реакция понятна.

4. Оружие, которое я с собой имел - разрешенное и зарегистрированное, с правом ношения и применения в случаях, предусмотренных законом.

5. Я применил это оружие лишь после удара стеклянной бутылкой по голове, чему есть подтверждения от независимых свидетелей. Показания свидетелей и осмотр места событий подтверждают, что я сделал предупредительный выстрел вверх, а второй, уже после удара меня бутылкой, совершил в ногу нападающему. Пистолет сейчас изъят на соответствующую экспертизу.

6. Меня должным образом осмотрели врачи, оказали первую медицинскую помощь. Я настоял на проведении теста на алкоголь, который установил, что я не употреблял алкогольные напитки.

7. Это дело однозначно будет в суде. Призываю всех "аналитиков" и "юристов" не делать поспешных выводов и не давать оценок до суда и результатов расследования.

8.Да, я всегда занимал активную жизненную позицию. В всех ситуациях. Я считал и считаю, что любое зло нужно останавливать, пока оно не нанесло вреда другим.

10. Лично оказал первую медицинскую помощь раненому нападавшему, стянув его раненую ногу своим ремнем. Весь вечер вчера я и моя семья помогали ему получить надлежащую медицинскую помощь.

11. Искренне желаю не попадать в такие ситуации даже тем людям, которые жалеют, что этой бутылкой меня не убили. Бог с вами. Мне нечего скрывать, я готов полностью работать со следствием.

12. Спасибо всем друзьям, знакомым и незнакомым за поддержку, которую я получил.

Еще одно.

Буду серьезно изучать проблему предоставления разрешений на короткоствол. Я против повальной раздачи огнестрельного оружия, но учитывая ухудшение криминогенной ситуации, выдача оружия более широкому кругу лиц имеет смысл.

Человек должен иметь возможность защитить свою семью. Будем над этим работать.

Всем спасибо за поддержку! Счастья вам в Новом Году.

P. S.

Посмотрел сюжет на 1+1. Про жену нападающего - отдельно чуть позже".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У нападающего в руках осталась "розочка", - новые детали истории с Пашинским

пашинский

пашинский

пашинский

пашинский

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нападавшего удалось остановить, только когда лежа выстрелил ему в ногу, - Пашинский о ночном инциденте под Киевом

Напомним, что вечером 31 декабря на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и неизвестным гражданином, в результате которого Пашинский получил удар бутылкой по голове. После этого нардеп примени оружие и ранил нападавшего в ногу.
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Ну, мужик этот подождёт немного, вылечится, а потом Пашинскому по соседски всё вспомнит, особенно когда он депутатом не будет, и не будет иммунитета иметь и связей, после новых выборов в Верховную Раду.
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Скоро уже новости про эту тварюку будут выносить в тему дня, на манер Скифского золота.
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А тебе не интересно, что депутаты нападают на прохожих с пистолетом? Хочешь на тормоза эту тему спустить? Не получится. Тема набирает обороты.
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Здесь, в статьях, я вижу только отбеливание этого пашинского.
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Молодец. Надо было черта вальнуть, а то оно отсидит 1,5 и еще на кого то с бутлем кинется...
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Козлина нашла себе приключение, миллионы на жопу давят.
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куйок пішла ти нах за буйок!

Видео позорного выступления Ани Лорак в Москве на Новый год выложили в Сеть: украинцы возмущены и заявили про скандальный факт мерзкого поступка Січень 1, 2017 admin Лорак Известная украинская певица Ани Лорак совершила очередной предательский поступок по отношению к Украине и в новогоднюю ночь выступила для жителей России с песнями и плясками на местном "Голубом огоньке", пока россияне убивают украинских солдат на Донбассе. Поздравительное новогоднее шоу транслировали российские каналы на территорию Крыма, "ДНР" и "ЛНР". Украинские пользователи возмущены фактом одновременной "работы" Ани Лорак для украинских телезрителей на телеканале "Интер", который лишний раз подчеркнул циничный и предательский поступок певицы. В социальных сетях опубликовали фрагмент выступления певицы.

Источник: http://www.amn.com.ua/rizne/vydeo-pozornogo-vystuplenyya-any-lorak-v-moskve-na-novyj-god-vylozhyly-v-set-ukrayntsy-vozmushheny-y-zayavyly-pro-skandalnyj-fakt-merzkogo-postupka/
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"Я применил оружие лишь после удара..."

ПРИМЕНИЛ. А достал и угрожал ДО удара? Угроза убийством - уголовная статья. И для расследования необходимо снятие депутатской неприкосновенности. Ждем, Юрий Витальевич!
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Видео есть у Пашинского на регистраторе авто. Но он его конечно не покажет, ми маємо вірити на слово)
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"Угроза убийством" это не статья, а недоразумение. Чтобы в суде засчитали, нужно доказать что угроза была принята всерьез. Хорошенький "всерьез" если после угрозы не упал и обосцался, а бутылкой по башке влепил
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2. После окончания сеанса, примерно в 17:15 мы въехали с трассы Киев-Одесса в поворот на свое село Хлепча.

Кажись, пан вважає, що в нього є своє село, ну там з холопами і з челядью...
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Ну, если бы Пашинского убили, то горе накрыло бы Украину, как от Ту-154 и посла в Стамбуле
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Тогда к Новому году, Рождеству и старому Новому году прибавился бы еще один маленький праздник.
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Лично я в данной ситуации на стороне Пашинского. У меня самого был подобный случай. Просто в тот момент был без оружия и пришлось просто применять грубую физическую силу против подобного уёбка и его отца. Просто сделал замечание за остановку на пешеходном переходе прямо на входе в супермаркет. Так эти два дебила начали скакать вокруг пеня козлами. Благо ни ростом ни весом ни силой бог не обидел. Отпиздячил обоих. Правда жалко потом стало убогих, но иначе не могло быть. С подобным быдлом только на языке силы можно разговаривать.
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все правильно! а то подстреленный понял кто его продырявил и теперь думает бабло подкачать
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Лично Лично я в данной ситуации на стороне Пашинского. У меня самого был подобный случай. Просто в тот момент был без оружия и пришлось просто применять грубую физическую силу против подобного уёбка и его отца. Просто сделал замечание за остановку на пешеходном переходе прямо на входе в супермаркет. Так эти два дебила начали скакать вокруг пеня козлами. Благо ни ростом ни весом ни силой бог не обидел. Отпиздячил обоих. Правда жалко потом стало убогих, но иначе не могло быть. С подобным быдлом только на языке силы можно разговаривать.
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Вы тоже в этой ситуации выглядели быдлом. Нужно было стрелять. Писали бы сейчас из камеры.
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Просто представила в какой форме вы им сделали замечание.
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Я по жизни человек очень спокойный и уравновешенный. С двумя высшими. Так что зря вы так о незнакомом человеке. Может по себе судите?
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Два высших образования не помешали вам отметелить двух человек. Просто неоднократно была свидетелем такого общения водителей с пешеходами.
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если бы мою жену какой то казел послал на куй я бы ему ибало разворотил бы тоже! а ударил бы по голове бутылкой то пристрелил бы накуй будь у меня пистолет!
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Приезжает муж из командировки и застаёт у себя дома здоровенного амбала:
- Был бы у меня нож - я б тебя зарезал, был бы у меня пистолет - я б тебя застрелил, я б тебя...
Амбал:- У тебя есть рога, забодай меня!!!
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...Ехали с ближним светом. Жена вынуждена была резко затормозить перед большим автомобилем, без включенных габаритов, на темном участке дороги. Было уже совсем темно и наша реакция понятна.
4. Оружие, которое я с собой имел - разрешенное и зарегистрированное, с правом ношения и применения в случаях, предусмотренных законом.
5. Я применил это оружие лишь после удара стеклянной бутылкой по голове
цікаво він "статтю" у КК про самооборону читав ...він сидів у машині...загрози ні йому ні його життю й близько не було...також наскільки я розумію що "человек с "розочкой"" теж нікому не загрожував...сказати з автомобіля що ви пацани неправі з виключеними габаритами можна було навіть не зупиняючи авто...що у Пашинського був пістоль і він вирішив пови...обуватися...маю надію що іншим разом це опудало нарветься на такого як сам ...теж з пістолетом
Источник: http://censor.net.ua/p421916
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Таким сцикунам зброю давати не можна. Воно ж з переляку біди наробить.
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не гони, лозинский это делал почти каждый день и специально а тут совсем другая ситуация
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ну чего же тот мужик не прибил эту вонючую су ку
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а теперь как выглядит ситуация со стороны"-слуга народа . едет на лвухэтажном джипе посмотреть кинцо. чтобы снять депресию у супруги после пластики. и тутпыжится два изнможденных реформами работяги. вместо того чтобы подойти и помочь. вызвать подмогу. или подставить плечо. дамочка с двумя дипломами. на- фуер буер. обратилась. чого це ты ту запчасти розкыдав по дороге. мы могл поцарапать тюнинг- за что и получили по голове чем попало под руку. отака у нас ситуация в краине. -люды так лпомогать друг другу. что и не понятно РОЖДЕСТВО КОГО ПРЫЗНОВАТЬ БУДЕМ СКОРО? НАВЕРНОЕ КОТЫГОРОШКО.
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Давайте лопухи давайте еще медальку ему выдайте потому что пездун знатный!!
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"кровь" на ухе а почему на одежде нету следов потеков крови
???
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История жинки о том, что если бы муж не удврил бутылкой его бы расстреляли в корпус, выглядит таким же чёсом как и история Пашинского. Похоже тот случай когда нашло бычество на бычество, только у одного бычества был пистолет. Чето мне кажется что неохрдимую самооборону Пашинский таки превысил, в общем мужик вытащил счастливый билет, теперь ему хорошенько отлистают.
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Пашинский увидев правонарушение с выключенными габаритами должен был позвонить в полицию а не стрелять по людям ! Мужикам штраф за габариты ! пашинскому за самосуд и стрельбу суд !
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На детектор брехні цього глиста і таню чорновол теж
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тварь плешивая,видишь как народ вас, барыг шоколадных любит, могли бы- в общественном туалете утопили и потом бы за большие деньги пускали пос рать на вашу могилку, а желающих-вся страна
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пальнул я в девушку, пальнул я в милую
по обстоятельствам, а не со зла,
она не дрогнула, она не сгинула,
а тихим голосом произнесла..
шось козлятко забрехалося
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Тема жены не раскрыта...Танюха шоли? Тогда еще вопрос кто кого бутылкой нае... простите самооборонялся.
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и вообще нужно разобраться, не второй ли это лозинский
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Скорее всего нападавший окажется преступником-рецидивистом. А Пашинского еще и наградят.
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Я применил оружие лишь после удара стеклянной бутылкой по голове... а достал то ты его когда?
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Вот тут и стоит выяснять все обстоятельства до мелочей.
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Я не понял... Сначала ударил, а после еще выстрелил?
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эххх...кто-то лишился возможности похвастаться Украине-"Я избавил украинский народ от одного из хмырей,кинувшую её в пропасть и обогатившегосяся на военных поставках..."
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...как уролога, меня вот что беспокоит:
Наша просьба хотя бы включить аварийку неожиданно очень разозлила одного из мужчин рядом с машиной, как оказалось, очень нетрезвого.

.
...кем было зафиксировано это самое -- "как оказалось"?
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Медиками, кем ещё. Экспертизой. Раненый был доставлен в медучреждение.
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Лично я Лично я в данной ситуации на стороне Пашинского. У меня самого был подобный случай. Просто в тот момент был без оружия и пришлось просто применять грубую физическую силу против подобного уёбка и его отца. Просто сделал замечание за остановку на пешеходном переходе прямо на входе в супермаркет. Так эти два дебила начали скакать вокруг пеня козлами. Благо ни ростом ни весом ни силой бог не обидел. Отпиздячил обоих. Правда жалко потом стало убогих, но иначе не могло быть. С подобным быдлом только на языке силы можно разговаривать.
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Глупо судить в данной ситуации по личному опыту. Или ты не в курсе, что вытворяют бухие мажоры?
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В курсе. Ну и вставать на защиту не зная сути - ещё глупее.
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Вот тут полностью согласен. Чего тут судить, если нам мало известно?
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брешет, как танюха черновол в межсезонье собака в полнолуние.
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Не поддерживаю ни одну из сторон, но реально нельзя осуждать мужика за содеянное. Если бы на меня из ниоткуда выскочил этот плешивый черт, да еще и с пистолетом, то я бы его точно чем-то ё..нул. Ну а кто бы не ё...нул? Очко, сцуко, не железное - имеет свойство сокращаться...
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Знову ця непотрібна, брудна піна.
Якщо Пашинський краде - піймайте його на гарячому. В Україні стільки журналістів, свідомих громадян, факелоносців... Займіться врешті-решт справою, панове.
А в даному випадку - немає пашинського, іванинського, чортинського. Є просто двоє громадян. І факти.
Один мав законну вогнепальну зброю і був тверезий. Інший був п'яний. Це вже встановила експертиза.
Один вдарив пляшкою другого по голові, другий вистрелив першому у ногу.
Той, хто стріляв, стверджує, що вистрелив після удару пляшкою, вже лежачи.
Так це чи ні, елементарно встановить судова медицина, по рані і каналу від кулі в нозі.
Якщо другий дійсно стріляв після нападу і удару пляшкою, то перший піде в тюрму.
Чи може тверезий вистрелив у п'яного, і той з помсти торохнув пляшкою по голові? Маячня.
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шо ты гавкаешь из-за бугра? приедь и поймай за руку или не поймай. как вы зае..ли, умники. жалко тебе его? а деньги налогоплательщиков не жалко, козлина?
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а я здесь причём? когда же вы, заробитчане, домой вернётесь,за три тысячи, млять, родину любить и воров жалеть, а?
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Если бы у Кужель был пистолет в то время когда ей Тетерук в голову бутылкой зарядил.... Кстати тогда никто никого никуда не посадил...
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Не ..плутати зі Шнуром .. .....*Шнирь * !!..
.....
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шкиряк смотрит на пашинского и думает кто бы его по голове бутылкой е.нул - мечты сбываются
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Этого мудака бей не бей, мозгов все равно нет. Там все такие уроды.
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Маленький шаг для одного человека,большой шаг для всего человечества
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Пашинский не узнал Деда Мороза и пытался его остановить, но тот всё равно успел выполнить новогоднее желание большинства украинцев.
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писали ж что жена слышала разговор по телефону, а теперь говорит что Жена была сама за рулем.
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жена пострадавшего слышала (т.е. чела, в которого стрелял плешивый удод).
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а, то я не внимательно значит по-быстрому прочитала
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А вот я верю пострадавшему мужику и тому, что пишут люди в интернете по этому инциденту. Скорее всего, так и было. Ехала жаба плешивая со своей жоной на своей членовозке. Возможно, пришлось им резко тормознуть, т.к габариты стоящей на обочине машины не были включены (не правильно, конечно, но, возможно, водила забыл, т.к. был озадачен тем, чтобы поскорее оттащить машину на обочину). И тут из членовозки вываливает жаба со своей пушкой- "хазяин жизни"- тока потому, умудрился смородерить на украинской крови и украсть украденное Овощем- то, что должно было вернуться в бюджет страны, награбленному народу. Квакающую жабу узнали, сказали ей всё, что о ней думают (причем не только присутствующие, но и подавляющее большинство жителей Украины). После чего жаба начала палить по живым людям, которым пришлось обороняться бутылкой, что была под рукою, чтобы жабу хоть как-то остановить. Если бы не бутылка, плешивый карлик вполне мог убить кого-то из них. Самое обидное, что авакянская "самая справедливая полиция" "придерживается версии" карлика (что и не удивительно). А значит, справедливости не дождаться. Мало того, что они нас обворовывают, так теперь еще и отстреливать начали ЗА ПРАВДУ. "Привет" "переможному" Кролегу, рожу которого в окружении сотни поросят ежедневно крутят по ТВ- ради рекламы. Такая "реклама" от Парашинсткого, несомненно, "поднимет" его рейтинг над плинтусом.
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- Я его ударил бутылкой по голове в состоянии аффекта.
- Чем докажете?
- Бутылка была полной!
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мало того, что живут на краденные у нас деньги, так ещё с охраной и личным шофером...

Я МОГУ СЕБЕ ПРЕДСТАВИТЬ, В КАКОЙ ФОРМЕ, ЭТОТ ПРИКОРЫТНИК-ВОР РАЗГОВАРИВАЛ С ШОФЕРОМ, ОБ МАШИНУ КОТОРОГО МОГ РАЗБИТЬСЯ, ЧТО ТОТ СХВАТИЛЯ ЗА БУТЫЛКУ... небось тянул его на улицу из кабины, а тот его бацну по башке, бо боялся выходить
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еще и напистел, что будет лоббировать закон об оружии для населения.

ДА НИКОГДА ТАКОГО НЕ БУДЕТ, ЧТО БЫ ЭТИ ТВАРИ ПОСТАВИЛИ СЕБЯ В РАВНЫЕ УСЛОВИЯ С ГРАЖДАНАМИ!
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пашинське - то муйня
справжня вільна країна повинна притягти до відповідальності злодюжок зі "славної" сімейки кучми
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возник инцидент между нардепом Пашинским и неизвестным гражданиномИсточник: http://censor.net.ua/p421916....повторяю еще раз, если б человек, в обличии депутата, не начал быковать, то инцидента не было бы (тебя не трогают, и ты никого не цепляй своими "умностями").
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Я применил оружие лишь после удара стеклянной бутылкой по голове", - Пашинский о дорожном инциденте. ФОТОрепортаж
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