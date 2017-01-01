 "Я применил оружие лишь после удара стеклянной бутылкой по голове", - Пашинский о дорожном инциденте. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Пашинский написал в Фейсбуке.
Он отметил: "Прошли ровно сутки с момента инцидента. Было время осмыслить, что произошло и получить реакцию общества. Спасибо и за поддержку, и за вопросы, и за критику.
Хотел бы добавить ясности в некоторые моменты, которые вызвали большой резонанс, дополнительно к уже данной мной информации.
1. Да, я был без охраны. Спонтанно с женой решили поехать в кинотеатр "Баттерфляй Кантри". Поскольку это была суббота, перед Новым Годом, я отпустил водителя и охрану. Жена была сама за рулем.
2. После окончания сеанса, примерно в 17:15 мы въехали с трассы Киев-Одесса в поворот на свое село Хлепча.
3. Ехали с ближним светом. Жена вынуждена была резко затормозить перед большим автомобилем, без включенных габаритов, на темном участке дороги. Было уже совсем темно и наша реакция понятна.
4. Оружие, которое я с собой имел - разрешенное и зарегистрированное, с правом ношения и применения в случаях, предусмотренных законом.
5. Я применил это оружие лишь после удара стеклянной бутылкой по голове, чему есть подтверждения от независимых свидетелей. Показания свидетелей и осмотр места событий подтверждают, что я сделал предупредительный выстрел вверх, а второй, уже после удара меня бутылкой, совершил в ногу нападающему. Пистолет сейчас изъят на соответствующую экспертизу.
6. Меня должным образом осмотрели врачи, оказали первую медицинскую помощь. Я настоял на проведении теста на алкоголь, который установил, что я не употреблял алкогольные напитки.
7. Это дело однозначно будет в суде. Призываю всех "аналитиков" и "юристов" не делать поспешных выводов и не давать оценок до суда и результатов расследования.
8.Да, я всегда занимал активную жизненную позицию. В всех ситуациях. Я считал и считаю, что любое зло нужно останавливать, пока оно не нанесло вреда другим.
10. Лично оказал первую медицинскую помощь раненому нападавшему, стянув его раненую ногу своим ремнем. Весь вечер вчера я и моя семья помогали ему получить надлежащую медицинскую помощь.
11. Искренне желаю не попадать в такие ситуации даже тем людям, которые жалеют, что этой бутылкой меня не убили. Бог с вами. Мне нечего скрывать, я готов полностью работать со следствием.
12. Спасибо всем друзьям, знакомым и незнакомым за поддержку, которую я получил.
Еще одно.
Буду серьезно изучать проблему предоставления разрешений на короткоствол. Я против повальной раздачи огнестрельного оружия, но учитывая ухудшение криминогенной ситуации, выдача оружия более широкому кругу лиц имеет смысл.
Человек должен иметь возможность защитить свою семью. Будем над этим работать.
Всем спасибо за поддержку! Счастья вам в Новом Году.
P. S.
Посмотрел сюжет на 1+1. Про жену нападающего - отдельно чуть позже".
Напомним, что вечером 31 декабря на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и неизвестным гражданином, в результате которого Пашинский получил удар бутылкой по голове. После этого нардеп примени оружие и ранил нападавшего в ногу.
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Видео позорного выступления Ани Лорак в Москве на Новый год выложили в Сеть: украинцы возмущены и заявили про скандальный факт мерзкого поступка Січень 1, 2017 admin Лорак Известная украинская певица Ани Лорак совершила очередной предательский поступок по отношению к Украине и в новогоднюю ночь выступила для жителей России с песнями и плясками на местном "Голубом огоньке", пока россияне убивают украинских солдат на Донбассе. Поздравительное новогоднее шоу транслировали российские каналы на территорию Крыма, "ДНР" и "ЛНР". Украинские пользователи возмущены фактом одновременной "работы" Ани Лорак для украинских телезрителей на телеканале "Интер", который лишний раз подчеркнул циничный и предательский поступок певицы. В социальных сетях опубликовали фрагмент выступления певицы.
Источник: http://www.amn.com.ua/rizne/vydeo-pozornogo-vystuplenyya-any-lorak-v-moskve-na-novyj-god-vylozhyly-v-set-ukrayntsy-vozmushheny-y-zayavyly-pro-skandalnyj-fakt-merzkogo-postupka/
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ПРИМЕНИЛ. А достал и угрожал ДО удара? Угроза убийством - уголовная статья. И для расследования необходимо снятие депутатской неприкосновенности. Ждем, Юрий Витальевич!
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Кажись, пан вважає, що в нього є своє село, ну там з холопами і з челядью...
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- Был бы у меня нож - я б тебя зарезал, был бы у меня пистолет - я б тебя застрелил, я б тебя...
Амбал:- У тебя есть рога, забодай меня!!!
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4. Оружие, которое я с собой имел - разрешенное и зарегистрированное, с правом ношения и применения в случаях, предусмотренных законом.
5. Я применил это оружие лишь после удара стеклянной бутылкой по голове
цікаво він "статтю" у КК про самооборону читав ...він сидів у машині...загрози ні йому ні його життю й близько не було...також наскільки я розумію що "человек с "розочкой"" теж нікому не загрожував...сказати з автомобіля що ви пацани неправі з виключеними габаритами можна було навіть не зупиняючи авто...що у Пашинського був пістоль і він вирішив пови...обуватися...маю надію що іншим разом це опудало нарветься на такого як сам ...теж з пістолетом
Источник: http://censor.net.ua/p421916
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???
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по обстоятельствам, а не со зла,
она не дрогнула, она не сгинула,
а тихим голосом произнесла..
шось козлятко забрехалося
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Наша просьба хотя бы включить аварийку неожиданно очень разозлила одного из мужчин рядом с машиной, как оказалось, очень нетрезвого.
.
...кем было зафиксировано это самое -- "как оказалось"?
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танюха черновол в межсезоньесобака в полнолуние.
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Якщо Пашинський краде - піймайте його на гарячому. В Україні стільки журналістів, свідомих громадян, факелоносців... Займіться врешті-решт справою, панове.
А в даному випадку - немає пашинського, іванинського, чортинського. Є просто двоє громадян. І факти.
Один мав законну вогнепальну зброю і був тверезий. Інший був п'яний. Це вже встановила експертиза.
Один вдарив пляшкою другого по голові, другий вистрелив першому у ногу.
Той, хто стріляв, стверджує, що вистрелив після удару пляшкою, вже лежачи.
Так це чи ні, елементарно встановить судова медицина, по рані і каналу від кулі в нозі.
Якщо другий дійсно стріляв після нападу і удару пляшкою, то перший піде в тюрму.
Чи може тверезий вистрелив у п'яного, і той з помсти торохнув пляшкою по голові? Маячня.
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.....
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- Чем докажете?
- Бутылка была полной!
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Я МОГУ СЕБЕ ПРЕДСТАВИТЬ, В КАКОЙ ФОРМЕ, ЭТОТ ПРИКОРЫТНИК-ВОР РАЗГОВАРИВАЛ С ШОФЕРОМ, ОБ МАШИНУ КОТОРОГО МОГ РАЗБИТЬСЯ, ЧТО ТОТ СХВАТИЛЯ ЗА БУТЫЛКУ... небось тянул его на улицу из кабины, а тот его бацну по башке, бо боялся выходить
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ДА НИКОГДА ТАКОГО НЕ БУДЕТ, ЧТО БЫ ЭТИ ТВАРИ ПОСТАВИЛИ СЕБЯ В РАВНЫЕ УСЛОВИЯ С ГРАЖДАНАМИ!
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справжня вільна країна повинна притягти до відповідальності злодюжок зі "славної" сімейки кучми
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