 Празднование Нового года в разных странах мира. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.net, на фото запечатлены самые яркие моменты празднования Нового года в разных странах мира - Испании, Австрии, США, Китае, Бельгии, Вьетнаме, Индонезии, Бразилии, Польше и других.
Корея приветствует Огненного петуха боем большого колокола
Праздничный фейерверк в Мьянме
Шоу в Пекине
Файер-шоу в Будапеште
В Германии усилили меры безопасности
В Польше встречает Новый год солист Modern Talking Томас Андерс
Легенда танцевальной музыки 90-х Доктор Албан выступает на праздничном концерте в Польше
Огни над Оперным театром в Сиднее
Потрясающая инсталляция в Закопане
Предновогодняя служба в Коптском соборе Каира
Семья на Шри-Ланке подогревает молоко для праздничного блюда
Амстердам (Нидерланды)
Амстердам (Нидерланды)
Барселона (Испания)
Бейрут (Ливан)
Брюссель (Бельгия)
Брюссель (Бельгия)
Варшава (Польша)
Вена (Австрия)
Вена (Австрия)
Вена (Австрия)
Гонконг (Китай)
Гонконг (Китай)
Джакарта (Индонезия)
Джакарта (Индонезия)
Дубай (ОАЭ)
Каракас (Венесуэла)
Каракас (Венесуэла)
Лондон (Великобритания)
Мадрид (Испания)
Нью-Йорк (США)
Нью-Йорк (США)
Париж (Франция)
Париж (Франция)
Прага (Чехия)
Прага (Чехия)
Прага (Чехия)
Рио-де-Жанейро (Бразилия)
Рио-де-Жанейро (Бразилия)
Талька (Чили)
Талька (Чили)
Ханой (Вьетнам)
Мадрид (Испания)
Фото: EPA
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Но впереди четвертьфиналы.
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