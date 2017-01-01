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 Фоторепортаж, За рубежом
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Все про:Новый год (645) праздник (1471) шоу (93)

 Празднование Нового года в разных странах мира. ФОТОрепортаж

Множество людей в разных странах по всему миру встречали Новый год в сопровождении фейерверков, салютов, гирлянд, файер-шоу и выступлений артистов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.net, на фото запечатлены самые яркие моменты празднования Нового года в разных странах мира - Испании, Австрии, США, Китае, Бельгии, Вьетнаме, Индонезии, Бразилии, Польше и других.

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Корея приветствует Огненного петуха боем большого колокола

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Праздничный фейерверк в Мьянме

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Шоу в Пекине


праздник год салют новый феерверк 2017
Файер-шоу в Будапеште

праздник год салют новый феерверк 2017
В Германии усилили меры безопасности

праздник год салют новый феерверк 2017
В Польше встречает Новый год солист Modern Talking Томас Андерс

праздник год салют новый феерверк 2017
Легенда танцевальной музыки 90-х Доктор Албан выступает на праздничном концерте в Польше

праздник год салют новый феерверк 2017
Огни над Оперным театром в Сиднее

праздник год салют новый феерверк 2017
Потрясающая инсталляция в Закопане

праздник год салют новый феерверк 2017
Предновогодняя служба в Коптском соборе Каира

праздник год салют новый феерверк 2017
Семья на Шри-Ланке подогревает молоко для праздничного блюда

фото праздник год новый 2017
Амстердам (Нидерланды)

фото праздник год новый 2017
Амстердам (Нидерланды)


фото праздник год новый 2017
Барселона (Испания)


фото праздник год новый 2017
Бейрут (Ливан)


фото праздник год новый 2017
Брюссель (Бельгия)

Смотрите также: Более 100 тысяч киевлян и гостей столицы встретили Новый год на Софийской площади. ВИДЕО с высоты птичьего полета

фото праздник год новый 2017
Брюссель (Бельгия)


фото праздник год новый 2017
Варшава (Польша)

Смотрите также: "2017 год должен быть годом наших побед, нашего единства, роста силы и мощи Украины!", - Турчинов поздравил украинцев с Новым годом

фото праздник год новый 2017
Вена (Австрия)

фото праздник год новый 2017
Вена (Австрия)

фото праздник год новый 2017
Вена (Австрия)


фото праздник год новый 2017
Гонконг (Китай)


фото праздник год новый 2017
Гонконг (Китай)


фото праздник год новый 2017
Джакарта (Индонезия)


фото праздник год новый 2017
Джакарта (Индонезия)


фото праздник год новый 2017
Дубай (ОАЭ)


фото праздник год новый 2017
Каракас (Венесуэла)


фото праздник год новый 2017
Каракас (Венесуэла)


фото праздник год новый 2017
Лондон (Великобритания)


фото праздник год новый 2017
Мадрид (Испания)


фото праздник год новый 2017
Нью-Йорк (США)


фото праздник год новый 2017
Нью-Йорк (США)


фото праздник год новый 2017
Париж (Франция)


фото праздник год новый 2017
Париж (Франция)


фото праздник год новый 2017
Прага (Чехия)


фото праздник год новый 2017
Прага (Чехия)


фото праздник год новый 2017
Прага (Чехия)


фото праздник год новый 2017
Рио-де-Жанейро (Бразилия)


фото праздник год новый 2017
Рио-де-Жанейро (Бразилия)


фото праздник год новый 2017
Талька (Чили)


фото праздник год новый 2017
Талька (Чили)

фото праздник год новый 2017
Ханой (Вьетнам)


праздник год салют новый феерверк 2017
Мадрид (Испания)

Фото: EPA
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А ещё вчера в канун Нового Года, США выиграли 3 -1 у Канады, на молодёжном ЧМ по хоккею в Торронто... Поэтому у канадцев был смазан Новый Год...
Но впереди четвертьфиналы.

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У всех соседи как ЛЮДИ , а тут соседи пи ...ты ! Им только войну воевать , и людей убивать !
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А из Масквабада где фотки? Или после запрета боярышника там не празднуют?
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Финляндия масштабно отпраздновала 100-летие выхода из состава России
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажПразднование Нового года в разных странах мира. ФОТОрепортаж
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