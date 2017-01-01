 Факельное шествие в честь дня рождения Бандеры началось в Киеве. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеканал 24, шествие началось в 18:00 у памятника Тарасу Шевченко.
Далее активисты двинутся по бульвару Шевченко и Крещатику до Майдана Независимости.
Видео журналиста Стаса Козлюка
Шествие охраняют 700 правоохранителей, из которых 250 военнослужащих.
13140 203
Материалы по теме: Бандера герой
Посол в Германии Мельник принял участие в панихиде на могиле Бандеры в Мюнхене. ФОТО(21)
Ривненский облсовет просит Порошенко повторно присвоить Бандере звание Героя Украины(205)
Могилу Степана Бандеры в Мюнхене снова осквернили(687)
Фарион обещает "неизбежную бандеризацию Украины"(1266)
Дитинство звичайного "бандерівця"(0)
Вандалы разрушили памятную табличку УПА на Тернопольщине. ФОТО(99)
У подножия памятника Шевченко установили портрет Бандеры - националисты отмечают Акт восстановления украинской державы(133)
Ответить
Ответить
Ответить