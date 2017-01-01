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 Факельное шествие в честь дня рождения Бандеры началось в Киеве. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

По улицам Киева началось факельное шествие по случаю 108-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеканал 24, шествие началось в 18:00 у памятника Тарасу Шевченко.

Далее активисты двинутся по бульвару Шевченко и Крещатику до Майдана Независимости.



Видео журналиста Стаса Козлюка

Шествие охраняют 700 правоохранителей, из которых 250 военнослужащих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За порядком во время факельного шествия в честь дня рождения Бандеры в Киеве будут следить 700 полицейских

бандера марш

бандера марш

бандера марш

бандера марш

Фото - фейсбук ВО Свобода
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Раньше я к таким мероприятиям относился прохладно, но сейчас, глядя как корёжит вату, говорю: молодцi хлопцi, так тримати!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныФакельное шествие в честь дня рождения Бандеры началось в Киеве. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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