 Перед самым Новым Годом оккупанты начали минометный обстрел на Светлодарской дуге, - спикер АТО. КАРТА

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге рассказал спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.
"Уже перед самым Новым Годом оккупанты начали минометный обстрел на Светлодарской дуге, который завершился уже после полуночи", - отметил он.
Мотузяник добавил, что всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 11 обстрелов со стороны боевиков.
"На Мариупольском направлении главной "горячей точкой" было Водяное - там между 12 и 14 часами состоялись сначала артиллерийский, а затем мощный минометный обстрел", - сообщил спикер.
По его словам, основные боевые действия продолжаются на участке фронта Павлополь - Широкино, однако вчера боевики нарушали режим тишины и в других местах - в Марьинском и Волновахском районах. Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении боевики совершили 30 обстрелов, в том числе 3 - из тяжелого вооружения.
На Луганском направлении вчера состоялось 3 кратковременные обстрелы со стороны боевиков: 2 - в Станице Луганской и 1 - в Новозвановке. Тяжелое вооружение при этом не применялось, констатировал Мотузяник.
Он также проинформировал, что вчера в районе проведения АТО зафиксировали 2 полета беспилотников боевиков.
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