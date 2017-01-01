 Перед самым Новым Годом оккупанты начали минометный обстрел на Светлодарской дуге, - спикер АТО. КАРТА

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Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом на брифинге рассказал спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник."Уже перед самым Новым Годом оккупанты начали минометный обстрел на Светлодарской дуге, который завершился уже после полуночи", - отметил он.Мотузяник добавил, что всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 11 обстрелов со стороны боевиков."На Мариупольском направлении главной "горячей точкой" было Водяное - там между 12 и 14 часами состоялись сначала артиллерийский, а затем мощный минометный обстрел", - сообщил спикер.

По его словам, основные боевые действия продолжаются на участке фронта Павлополь - Широкино, однако вчера боевики нарушали режим тишины и в других местах - в Марьинском и Волновахском районах. Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении боевики совершили 30 обстрелов, в том числе 3 - из тяжелого вооружения.На Луганском направлении вчера состоялось 3 кратковременные обстрелы со стороны боевиков: 2 - в Станице Луганской и 1 - в Новозвановке. Тяжелое вооружение при этом не применялось, констатировал Мотузяник.Он также проинформировал, что вчера в районе проведения АТО зафиксировали 2 полета беспилотников боевиков.