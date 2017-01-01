 Жители улицы Леннона в закарпатском селе прислали Москалю открытку с "битлами": "Украина навсегда распрощалась с Вовочкой Лениным". ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Геннадий Москаль написал на своей странице в Facebook.
"Вот какое новогоднее поздравление получил из села Калины Тячевского района. Того самого, где в рамках закона о декоммунизации переименовал улицу Ленина в Джона Леннона", - пишет Москаль.
"Сначала селяне восприняли одного из "битлов" в штыки и даже попытались изменить новое название на более нейтральное. Но, когда мы начали ремонт улицы и сказали, что завершим его только с названием Леннона, все наладилось. И теперь, если уж закарпатская глубинка пишет поздравительную открытку с новогодними "битлами", значит Украина навсегда распрощалась с коммунистическим прошлым и его идолом Вовочкой Лениным, а выбрала Европу! С Новым годом, братья-Украинцы! Все у нас наладится, все будет The Beatles & The Best!", - отмечает Москаль.
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Чуркин сказал, что эти два объекта используются "для отдыха наших детей".Объект имеет частный пляж и использовался для регаты Дня Труда в конце лета. Люксовая недвижимость раньше принадлежала директору DuPont Джону Раскоб, который финансировал строительство императорского здания (empire state building )Объект имеет 4 теннисных корта, плавательный бассейн, футбольное поле. Имеет 12 квартир и десяток коттеджей. Может принимать одновременно 40 семей.
Налогообагаемая стоимость объекта в Центровилле более 8 млн долларов.
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Чуркин забыл разъяснить что он понимает под отдыхом детей...
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