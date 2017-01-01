 Португалец Антониу Гутерриш 1 января вступил в должность нового Генсека ООН. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода , его кандидатура была утверждена Генеральной ассамблеей ООН 13 октября 2016 года.На этой должности Гутерриш сменил корейца Пан Ги Муна, который был генеральным секретарем ООН с 1 января 2007 года.

Гутерриш был премьер-министром Португалии с 1995 по 2002 год, с 2005 до 2015-го занимал должность Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Государственным советником Португалии он стал в апреле 2016 года. На посту генерального секретаря ООН Гутерриш будет находиться до 31 декабря 2021 года.За несколько дней до вступления в должность новый генеральный секретарь ООН заявил, что хочет встретиться с Дональдом Трампом после возобновления избранным президентом США риторики о серьезных изменениях в глобальной организации.