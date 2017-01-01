 Португалец Антониу Гутерриш 1 января вступил в должность нового Генсека ООН. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, его кандидатура была утверждена Генеральной ассамблеей ООН 13 октября 2016 года.
На этой должности Гутерриш сменил корейца Пан Ги Муна, который был генеральным секретарем ООН с 1 января 2007 года.
За несколько дней до вступления в должность новый генеральный секретарь ООН заявил, что хочет встретиться с Дональдом Трампом после возобновления избранным президентом США риторики о серьезных изменениях в глобальной организации.
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Исключение составили Перший, Рада, а также (ТА ДАММММММ!!!! ) 5 канал Порошенко! Их оставили, как ни странно! Особенно странно про 5 канал - видимо, чтоб еще больше подлить масла в огонь сеператистской одесской топки и развить больше жгучей ненависти к Президенту Украины.
Что характерно, с утра ни один (!) сайт даже и не упомянул об этом информационном теракте.
Зато вовсю идет трансляция российских и других иностранных каналов в кабельных сетях Одессы. Как обычно, крутится советская ностальгическая классика и американский рождественский контент. Главное достигнуто - АБСОЛЮТНАЯ ЗАЧИСТКА ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ ОТ УКРАИНСКИХ КАНАЛОВ.
А вы говорите Чонгарская вышка, Карачунская вышка на ТРЕТИЙ ГОД после сноса.)))
Вон и сносить ничего не надо. Отключили сепаратюги, что захотели, воспользовавшись долбо*бами из ВР, которые напринимали под видом законов всякой хрени. И ничего им за это не будет! Никакие Ярошы, Тягнибоки, Минстеци им ничегошеньки не сделают, не говоря уже о прикормленных кабанах из одесской самообороны.... Грустно как-то год начался, не по украински!
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