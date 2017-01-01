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Все про:ООН (1849) Пан Ги Мун (128) Гутерриш Антониу (2)

 Португалец Антониу Гутерриш 1 января вступил в должность нового Генсека ООН. ФОТО

Португалец Антониу Гутерриш 1 января 2017 года начинает работу в должности девятого генерального секретаря Организации Объединенных Наций.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, его кандидатура была утверждена Генеральной ассамблеей ООН 13 октября 2016 года.

На этой должности Гутерриш сменил корейца Пан Ги Муна, который был генеральным секретарем ООН с 1 января 2007 года.

оон генсек гутерриш

Гутерриш был премьер-министром Португалии с 1995 по 2002 год, с 2005 до 2015-го занимал должность Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Государственным советником Португалии он стал в апреле 2016 года. На посту генерального секретаря ООН Гутерриш будет находиться до 31 декабря 2021 года.

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За несколько дней до вступления в должность новый генеральный секретарь ООН заявил, что хочет встретиться с Дональдом Трампом после возобновления избранным президентом США риторики о серьезных изменениях в глобальной организации.
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Вообще правильно выговаривать "Конгратулейшн", в переводе "Поздравляю".
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"За несколько дней до вступления в должность новый генеральный секретарь ООН заявил, что хочет встретиться с Дональдом Трампом после возобновления избранным президентом США риторики о серьезных изменениях в глобальной организации.Источник: http://censor.net.ua/p421867"
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ООН после голосования против Израиля, сейчас никто всерьез не воспринимает
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ну і що якщо вони проголусували проти гавнодержави..?
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Нормальная трана которая убивает палестинцев что бы селиться на их землях и еще требует весь мир это признать?! Надеюсь палестинци устроят им там ад!
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Ну да, как они посмели признать Израиль оккупантом!
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Готов поспорить, что на самом ООН это никак не отразится.
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Сенатор Джон Маккейн: «Конгресс одобрит новые санкции»

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ЛУЧШЕ ВСЮ ЖИЗНЬ БЫТЬ БЛАГОДАРНЫМ,ЧЕМ ВСЮ ЖИЗНЬ ОБИЖЕННЫМ! Человек должен быть доволен тем, что у него есть. Это основа спокойной жизни в материальном мире. Есть вот такая жена, и он доволен именно такой женой. Есть вот такая зарплата - и он доволен именно такой зарплатой. Есть вот такой дом - и он доволен вот таким своим домом. Есть вот такая страна - и он доволен вот такой своей страной. Почему он доволен, да потому что это всё - подарки от Бога, а подарками надо быть всегда довольным. Это всё - не наше, это всё нам подарили, а страдаем мы от того, что думаем, что эти подарки немного не то, на что мы рассчитывали. Мы родились в этом мире и нам с самого рождения даны эти дары, других может и не быть, так что лучше всю жизнь быть благодарным, чем всю жизнь обиженным.
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Быть довольным тем что есть - это хорошая стартовая жизненная позиция. Это залог здоровья, хорошего настроения, стабильности в семье и обществе. Но после этого должно быть желание к развитию - типа "доволен, но хочу лучше". А если хочешь - делай. Умные разрушают редко, особенно великую страну или весь мир. Уважаем Байдена и Маккейна. Обама симпатичен, но слишком толерантен к откровенному злу. Теперь дело за Трампом: захочет - станет великим президентом великой страны, захочет - станет американской версией барыги-дебила ... Посмотрим. Гутерриш ?
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1.1.1909 - в селі Старий Угринів в родині о. Андрія та Мирослави Бандер народився син Степан


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ВНИМАНИЕ! К окупездолам Крыма добавились этой ночью пророссийские одесские провайдеры кабельного ТВ. Совершен тихий захват информационного поля - ИЗ СПИСКА ТЕЛЕКАНАЛОВ ЗАЧИЩЕНЫ ВСЕ (!!!) ЧАСТНЫЕ КАНАЛЫ УКРАИНСКОГО ВЕЩАНИЯ. Некоторые отключали прямо в 00:00 прерывая исполнение Государственного Гимна Украины!!!
Исключение составили Перший, Рада, а также (ТА ДАММММММ!!!! ) 5 канал Порошенко! Их оставили, как ни странно! Особенно странно про 5 канал - видимо, чтоб еще больше подлить масла в огонь сеператистской одесской топки и развить больше жгучей ненависти к Президенту Украины.
Что характерно, с утра ни один (!) сайт даже и не упомянул об этом информационном теракте.
Зато вовсю идет трансляция российских и других иностранных каналов в кабельных сетях Одессы. Как обычно, крутится советская ностальгическая классика и американский рождественский контент. Главное достигнуто - АБСОЛЮТНАЯ ЗАЧИСТКА ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ ОТ УКРАИНСКИХ КАНАЛОВ.
А вы говорите Чонгарская вышка, Карачунская вышка на ТРЕТИЙ ГОД после сноса.)))
Вон и сносить ничего не надо. Отключили сепаратюги, что захотели, воспользовавшись долбо*бами из ВР, которые напринимали под видом законов всякой хрени. И ничего им за это не будет! Никакие Ярошы, Тягнибоки, Минстеци им ничегошеньки не сделают, не говоря уже о прикормленных кабанах из одесской самообороны.... Грустно как-то год начался, не по украински!
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Альфа тв транслирует по iptv рос каналы бесплатно, в качестве бонуса, достаточно подписки на любой интернет пакет. И всем похер! Соседская вата от экранов не отлипает, мне потом пересказывает какая Украина хуёвая. Это пиздец.
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомПортугалец Антониу Гутерриш 1 января вступил в должность нового Генсека ООН. ФОТО
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